Гончаренко: ЦСКА мог выиграть у «Динамо», если бы Влашич реализовал пенальти
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА могли выиграть в матче чемпионата России с «Динамо», если бы забили первыми. Такое мнение на послематчевой
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА могли выиграть в матче чемпионата России с «Динамо», если бы забили первыми. Такое мнение на послематчевой
В воскресенье ЦСКА проиграл «Динамо» в матче 14-го тура со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Клинтон Н'Жи на 85-й минуте. На 22-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич не сумел реализовать пенальти, ударив мимо ворот.
«В таких матчах важно забивать первым. Шанс с пенальти мы не использовали, во втором тайме начали прижиматься к своим воротам и ждали, что предложит соперник. Игра была до гола, если бы забили, то довели бы матч до победы», — сказал Гончаренко.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским «Зенитом» 2 ноября.
|Виктор Гончаренко
|Кирилл Новиков
|Клинтон Нжи(Роман Нойштедтер, Константин Рауш)
|85′
|Никола Влашич
|22′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Антон Шунин
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Григорий Морозов
|98
|Иван Обляков
|34
|Константин Рауш
|23
|Хердур Магнуссон
|3
|Заурбек Плиев
|78
|Игорь Дивеев
|4
|Владимир Рыков
|29
|Яка Бийол
9′
|18
|Иван Ордец
|8
|Никола Влашич
|15
|Роман Нойштедтер
29′
|9
|Федор Чалов
|10
|Силвестр Игбун
88′
|62
|Вадим Карпов
82′
|77
|Шарль Каборе
58′65′
|31
|Звонимир Шарлия
|6
|Артур Юсупов
|25
|Кристиян Бистрович
76′
|8
|Кирилл Панченко
68′
|20
|Константин Кучаев
|88
|Оскар Хильемарк
|7
|Ильзат Ахметов
58′
|11
|Себастьян Шиманьски
80′
|17
|Арнор Сигурдссон
|9
|Клинтон Нжи
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)