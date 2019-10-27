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20:04 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: ЦСКА мог выиграть у «Динамо», если бы Влашич реализовал пенальти

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА могли выиграть в матче чемпионата России с «Динамо», если бы забили первыми. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье ЦСКА проиграл «Динамо» в матче 14-го тура со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Клинтон Н'Жи на 85-й минуте. На 22-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич не сумел реализовать пенальти, ударив мимо ворот.

«В таких матчах важно забивать первым. Шанс с пенальти мы не использовали, во втором тайме начали прижиматься к своим воротам и ждали, что предложит соперник. Игра была до гола, если бы забили, то довели бы матч до победы», — сказал Гончаренко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским «Зенитом» 2 ноября.

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0:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 20019 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоКирилл Новиков
Голы
Клинтон Нжи(Роман Нойштедтер, Константин Рауш)85′
Нереализованные пенальти
Никола Влашич22′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Антон Шунин
2Мариу Фернандес
2Григорий Морозов
98Иван Обляков
34Константин Рауш
23Хердур Магнуссон
3Заурбек Плиев
78Игорь Дивеев
4Владимир Рыков
29Яка Бийол
9′
18Иван Ордец
8Никола Влашич
15Роман Нойштедтер
29′
9Федор Чалов
10Силвестр Игбун
88′
62Вадим Карпов
82′
77Шарль Каборе
58′65′
31Звонимир Шарлия
6Артур Юсупов
25Кристиян Бистрович
76′
8Кирилл Панченко
68′
20Константин Кучаев
88Оскар Хильемарк
7Ильзат Ахметов
58′
11Себастьян Шиманьски
80′
17Арнор Сигурдссон
9Клинтон Нжи
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
11Удары (всего)7
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
15Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
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