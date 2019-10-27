Гончаренко: ЦСКА мог выиграть у «Динамо», если бы Влашич реализовал пенальти

В воскресенье ЦСКА проиграл «Динамо» в матче 14-го тура со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Клинтон Н'Жи на 85-й минуте. На 22-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич не сумел реализовать пенальти, ударив мимо ворот.

«В таких матчах важно забивать первым. Шанс с пенальти мы не использовали, во втором тайме начали прижиматься к своим воротам и ждали, что предложит соперник. Игра была до гола, если бы забили, то довели бы матч до победы», — сказал Гончаренко.