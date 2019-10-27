«Краснодар» в третий раз подряд сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Краснодара» отличился Мануэл Фернандеш (43-я минута), у «Оренбурга» мяч забил Джордже Деспотович (32). На 80-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил форвард хозяев Маркус Берг (вышел на замену на 64-й минуте).

Фернандеш впервые вышел в основном составе «Краснодара» и забил первый гол за клуб. На 19-й минуте лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович получил четвертую желтую карточку в сезоне, из-за чего пропустит матч 15-го тура против екатеринбургского «Урала». Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев получил желтую карточку, главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов смотрел встречу с «Краснодаром» с трибуны из-за красной карточки, полученной за слишком активные действия в матче 13-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».



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13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари «Краснодара» и «Оренбурга» вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца.

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий 90 лет со дня рождения Льва Яшина

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 28 очков в 14 матчах. «Оренбург» занимает 12-е место (15 очков, 14 матчей). Соперники встретились в шестой раз, «Краснодар» и «Оренбург» одержали по одной победе, еще четыре матча завершились вничью. «Краснодар» ни разу не побеждал «Оренбург» в чемпионатах России (единственная победа была одержана в Кубке России), команды в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ.