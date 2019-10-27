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1990 лет со дня рождения Льва Яшина
21:14 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» в третий раз подряд сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в заключительном матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на арене «Краснодар» в присутствии 30638 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Краснодара» отличился Мануэл Фернандеш (43-я минута), у «Оренбурга» мяч забил Джордже Деспотович (32). На 80-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил форвард хозяев Маркус Берг (вышел на замену на 64-й минуте).

Фернандеш впервые вышел в основном составе «Краснодара» и забил первый гол за клуб. На 19-й минуте лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович получил четвертую желтую карточку в сезоне, из-за чего пропустит матч 15-го тура против екатеринбургского «Урала». Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев получил желтую карточку, главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов смотрел встречу с «Краснодаром» с трибуны из-за красной карточки, полученной за слишком активные действия в матче 13-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».


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13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари «Краснодара» и «Оренбурга» вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца.

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90 лет со дня рождения Льва Яшина

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 28 очков в 14 матчах. «Оренбург» занимает 12-е место (15 очков, 14 матчей). Соперники встретились в шестой раз, «Краснодар» и «Оренбург» одержали по одной победе, еще четыре матча завершились вничью. «Краснодар» ни разу не побеждал «Оренбург» в чемпионатах России (единственная победа была одержана в Кубке России), команды в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ.

«Краснодар» примет «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ 3 ноября, «Оренбург» на выезде сыграет с «Уралом» 4 ноября. 31 октября «Оренбург» примет «Химки» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России, в матче 1/16 финала «Краснодар» на выезде уступил «Нижнему Новгороду» (0:1) и завершил борьбу в турнире.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 30638 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВладимир Федотов
Голы
Мануэл Фернандеш(Магомед-Шапи Сулейманов)43′
Джордже Деспотович32′
Составы команд
39Матвей Сафонов
38Андрей Климович
98Сергей Петров
12Андрей Малых
6Кристиан Рамирес
13Сергей Терехов
3Йон Гудни Фьолусон
4Урош Радакович
4Александр Мартынович
5Тимур Аюпов
9Арикленес да Силва Ари
31Виталий Шахов
93Магомед-Шапи Сулейманов
8Даниэл Мишкич
52Тонни Вилена
15Георгий Зотов
14Кристоффер Олссон
71′
9Джордже Деспотович
19′
77Руслан Камболов
7Филип Рогич
69′
47Даниил Уткин
64′
22Федор Черных
33Маркус Берг
80′
10Рикарду Алвеш
90′
99Мануэл Фернандеш
82′
29Вадим Афонин
89Дмитрий Стоцкий
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
3Голевые моменты2
14Удары (всего)6
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
11Угловые1
8Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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