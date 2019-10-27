«Краснодар» в третий раз подряд сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ
КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в заключительном матче 14-го тура Российской
КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в заключительном матче 14-го тура Российской
В составе «Краснодара» отличился Мануэл Фернандеш (43-я минута), у «Оренбурга» мяч забил Джордже Деспотович (32). На 80-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил форвард хозяев Маркус Берг (вышел на замену на 64-й минуте).
Фернандеш впервые вышел в основном составе «Краснодара» и забил первый гол за клуб. На 19-й минуте лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович получил четвертую желтую карточку в сезоне,
13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. Вратари «Краснодара» и «Оренбурга» вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца.
В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 28 очков в 14 матчах. «Оренбург» занимает 12-е место (15 очков, 14 матчей). Соперники встретились в шестой раз, «Краснодар» и «Оренбург» одержали по одной победе, еще четыре матча завершились вничью. «Краснодар» ни разу не побеждал «Оренбург» в чемпионатах России (единственная победа была одержана в Кубке России), команды в третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ.
«Краснодар» примет «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ 3 ноября, «Оренбург» на выезде сыграет с «Уралом» 4 ноября. 31 октября «Оренбург» примет «Химки» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России, в матче 1/16 финала «Краснодар» на выезде уступил «Нижнему Новгороду» (0:1) и завершил борьбу в турнире.
|Мурад Мусаев
|Владимир Федотов
|Мануэл Фернандеш(Магомед-Шапи Сулейманов)
|43′
|Джордже Деспотович
|32′
|39
|Матвей Сафонов
|38
|Андрей Климович
|98
|Сергей Петров
|12
|Андрей Малых
|6
|Кристиан Рамирес
|13
|Сергей Терехов
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|4
|Урош Радакович
|4
|Александр Мартынович
|5
|Тимур Аюпов
|9
|Арикленес да Силва Ари
|31
|Виталий Шахов
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|8
|Даниэл Мишкич
|52
|Тонни Вилена
|15
|Георгий Зотов
|14
|Кристоффер Олссон
71′
|9
|Джордже Деспотович
19′
|77
|Руслан Камболов
|7
|Филип Рогич
69′
|47
|Даниил Уткин
64′
|22
|Федор Черных
|33
|Маркус Берг
80′
|10
|Рикарду Алвеш
90′
|99
|Мануэл Фернандеш
82′
|29
|Вадим Афонин
|89
|Дмитрий Стоцкий
|0
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|11
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)