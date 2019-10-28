Мостовой: Для футбольных людей Тедеско еще ничего не сделал

«Спартак» готовился именно к этой игре. Тренер, который приехал, как мы сейчас говорим, бегает, шумит, руками машет. Ну, а что он должен делать? Человек вытащил лотерейный билет, когда еще такое будет. На его месте мог оказаться любой, причем не тот, которого бы никто не знал, а футбольный человек, которого многие знали. И также мы могли бы сегодня выиграть. Для меня ничего удивительного не было. Вот у «Динамо» тренер сегодня выиграл игру, мы будем кричать, что он гениальный? Был (Олег) Кононов, правда, уже забыли про него. Сейчас уже кричат «Тедеско-супер», а чего он сделал? Для нас, футбольных людей, он пока ничего еще не сделал, — сказал Мостовой РИА Новости.