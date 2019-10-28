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27 октября, источник: Спорт РИА Новости

Мостовой: Для футбольных людей Тедеско еще ничего не сделал

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско пока еще ничего доказал людям, хорошо разбирающимся в футболе, считает бывший полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой.

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В матче 14-го тура, прошедшем в воскресенье, «Спартак» в гостях разгромил «Локомотив» со счетом 3:0, одержав первую победу под руководством Тедеско, который возглавил команду 14 октября.

«Спартак» готовился именно к этой игре. Тренер, который приехал, как мы сейчас говорим, бегает, шумит, руками машет. Ну, а что он должен делать? Человек вытащил лотерейный билет, когда еще такое будет. На его месте мог оказаться любой, причем не тот, которого бы никто не знал, а футбольный человек, которого многие знали. И также мы могли бы сегодня выиграть. Для меня ничего удивительного не было. Вот у «Динамо» тренер сегодня выиграл игру, мы будем кричать, что он гениальный? Был (Олег) Кононов, правда, уже забыли про него. Сейчас уже кричат «Тедеско-супер», а чего он сделал? Для нас, футбольных людей, он пока ничего еще не сделал, — сказал Мостовой РИА Новости.

Локомотив
0:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 23863 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминДоменико Тедеско
Голы
Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)57′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)79′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)81′
Составы команд
1Маринату Гильерме
98Александр Максименко
20Владислав Игнатьев
41′
29Илья Кутепов
17Рифат Жемалетдинов
6Айртон
5Бенедикт Хеведес
2Самюэль Жиго
14Ведран Чорлука
88′
14Георгий Джикия
22′
6Дмитрий Баринов
42′
25Лоренсо Мельгарехо
7Гжегож Крыховяк
33Алекс Крал
23Жоау Мариу
19Эсекиэль Понсе
59Алексей Миранчук
20Андре Шюррле
55′
19Эдер
71′
23Джордан Ларссон
27Мурило
78′
54Наиль Умяров
73′
18Александр Коломейцев
47Роман Зобнин
10Зелимхан Бакаев
45+1′85′
7Аяз Гулиев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
14Удары (всего)9
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
5Угловые3
15Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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