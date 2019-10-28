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10:45 (мск), источник: ТАСС

Тедеско: Крупная победа над «Локомотивом» придаст уверенности футболистам «Спартака»

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Крупная победа «Спартака» над московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) придаст уверенности футболистам красно-белых. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

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«Спартак» обыграл «Локомотив» в гостях со счетом 3:0.

«Каждый положительный результат, даже не только результат, но и просто хорошая игра в исполнении футболистов, придает уверенности, — сказал Тедеско. — У нас не было такой уверенности в себе, как у “Локомотива”, который подошел к этому матчу с пятью победами подряд в РПЛ. Но я не удивлен результатом, мы провели отличную игру, хотя думаю, что три мяча — это перебор, но у нас есть три очка, а это главное».

«Мы можем играть в четыре и в пять защитников. Да, сегодня мы сыграли отлично в пять защитников, но мы здорово провели второй тайм в игре “Рубином”, где мы играли в четыре защитника. Илья Кутепов играл третьего защитника, потому что он здорово проявлял себя в последнее время. Посмотрим, какую схему мы изберем на игру с “Ростовом”, у нас есть время проанализировать их игру», — отметил главный тренер «Спартака».

Во время загрузки произошла ошибка.

Тедеско еще раз подчеркнул, что видит в команде большой потенциал. «Конечно, “Спартак” не безнадежен, но нужно успокоиться, нужно время, чтобы все осознать, мы должны набирать очки до конца декабря, в марте мы получим более широкую картину. У команды огромный потенциал, сегодня я это увидел», — заявил 32-летний специалист, добавив, что потенциал футболистов в большей степени раскрывается во время тренировочного процесса.

В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. 31 октября красно-белые примут «Ростов» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России.

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Локомотив
0:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 23863 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминДоменико Тедеско
Голы
Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)57′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)79′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)81′
Составы команд
1Маринату Гильерме
98Александр Максименко
20Владислав Игнатьев
41′
29Илья Кутепов
17Рифат Жемалетдинов
6Айртон
5Бенедикт Хеведес
2Самюэль Жиго
14Ведран Чорлука
88′
14Георгий Джикия
22′
6Дмитрий Баринов
42′
25Лоренсо Мельгарехо
7Гжегож Крыховяк
33Алекс Крал
23Жоау Мариу
19Эсекиэль Понсе
59Алексей Миранчук
20Андре Шюррле
55′
19Эдер
71′
23Джордан Ларссон
27Мурило
78′
54Наиль Умяров
73′
18Александр Коломейцев
47Роман Зобнин
10Зелимхан Бакаев
45+1′85′
7Аяз Гулиев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
17Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
6Угловые3
19Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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