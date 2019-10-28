Тедеско: Крупная победа над «Локомотивом» придаст уверенности футболистам «Спартака»

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«Спартак» обыграл «Локомотив» в гостях со счетом 3:0.

«Каждый положительный результат, даже не только результат, но и просто хорошая игра в исполнении футболистов, придает уверенности, — сказал Тедеско. — У нас не было такой уверенности в себе, как у “Локомотива”, который подошел к этому матчу с пятью победами подряд в РПЛ. Но я не удивлен результатом, мы провели отличную игру, хотя думаю, что три мяча — это перебор, но у нас есть три очка, а это главное».

«Мы можем играть в четыре и в пять защитников. Да, сегодня мы сыграли отлично в пять защитников, но мы здорово провели второй тайм в игре “Рубином”, где мы играли в четыре защитника. Илья Кутепов играл третьего защитника, потому что он здорово проявлял себя в последнее время. Посмотрим, какую схему мы изберем на игру с “Ростовом”, у нас есть время проанализировать их игру», — отметил главный тренер «Спартака».

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Тедеско еще раз подчеркнул, что видит в команде большой потенциал. «Конечно, “Спартак” не безнадежен, но нужно успокоиться, нужно время, чтобы все осознать, мы должны набирать очки до конца декабря, в марте мы получим более широкую картину. У команды огромный потенциал, сегодня я это увидел», — заявил 32-летний специалист, добавив, что потенциал футболистов в большей степени раскрывается во время тренировочного процесса.