Тедеско: Крупная победа над «Локомотивом» придаст уверенности футболистам «Спартака»
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Крупная победа «Спартака» над московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Крупная победа «Спартака» над московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской
«Спартак» обыграл «Локомотив» в гостях со счетом 3:0.
«Каждый положительный результат, даже не только результат, но и просто хорошая игра в исполнении футболистов, придает уверенности, — сказал Тедеско. — У нас не было такой уверенности в себе, как у “Локомотива”, который подошел к этому матчу с пятью победами подряд в РПЛ. Но я не удивлен результатом, мы провели отличную игру, хотя думаю, что три мяча — это перебор, но у нас есть три очка, а это главное».
«Мы можем играть в четыре и в пять защитников. Да, сегодня мы сыграли отлично в пять защитников, но мы здорово провели второй тайм в игре “Рубином”, где мы играли в четыре защитника. Илья Кутепов играл третьего защитника, потому что он здорово проявлял себя в последнее время. Посмотрим, какую схему мы изберем на игру с “Ростовом”, у нас есть время проанализировать их игру», — отметил главный тренер «Спартака».
Тедеско еще раз подчеркнул, что видит в команде большой потенциал. «Конечно, “Спартак” не безнадежен, но нужно успокоиться, нужно время, чтобы все осознать, мы должны набирать очки до конца декабря, в марте мы получим более широкую картину. У команды огромный потенциал, сегодня я это увидел», — заявил 32-летний специалист, добавив, что потенциал футболистов в большей степени раскрывается во время тренировочного процесса.
В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место, набрав 18 очков в 14 турах. 31 октября
|Юрий Семин
|Доменико Тедеско
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|57′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)
|79′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)
|81′
|1
|Маринату Гильерме
|98
|Александр Максименко
|20
|Владислав Игнатьев
41′
|29
|Илья Кутепов
|17
|Рифат Жемалетдинов
|6
|Айртон
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Самюэль Жиго
|14
|Ведран Чорлука
88′
|14
|Георгий Джикия
22′
|6
|Дмитрий Баринов
42′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Гжегож Крыховяк
|33
|Алекс Крал
|23
|Жоау Мариу
|19
|Эсекиэль Понсе
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Андре Шюррле
55′
|19
|Эдер
71′
|23
|Джордан Ларссон
|27
|Мурило
78′
|54
|Наиль Умяров
73′
|18
|Александр Коломейцев
|47
|Роман Зобнин
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′85′
|7
|Аяз Гулиев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|17
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)