Уткин: «Спартаку» отчаянно повезло. Потому что успели уволить Кононова
Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о победе «Спартака» в матче 14-го тура Российской
Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о победе «Спартака» в матче 14-го тура Российской
«“Спартаку” отчаянно повезло. “Спартак” может быть дико счастлив, что такое произошло. И не потому, что победили “Локомотив” 3:0, и не потому, что Тедеско, а потому, что успели уволить Кононова. Понимаете, ведь Кононов тоже мог выиграть у “Локомотива” 3:0. Мало того, он выигрывал у “Локомотива”, когда его назначили, — тоже в совершенно беспросветное время.
Что мне кажется существенно важным в этом счёте. Как я уже сказал, победа “Спартака”, в