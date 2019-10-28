Уткин: «Спартаку» отчаянно повезло. Потому что успели уволить Кононова

«“Спартаку” отчаянно повезло. “Спартак” может быть дико счастлив, что такое произошло. И не потому, что победили “Локомотив” 3:0, и не потому, что Тедеско, а потому, что успели уволить Кононова. Понимаете, ведь Кононов тоже мог выиграть у “Локомотива” 3:0. Мало того, он выигрывал у “Локомотива”, когда его назначили, — тоже в совершенно беспросветное время.

Что мне кажется существенно важным в этом счёте. Как я уже сказал, победа “Спартака”, в общем-то, ситуативна, и главный успех — что успели сменить главного тренера. Потому что если бы сейчас это случилось при Кононове, а могло бы, пришлось бы его оставлять. Пришлось бы давать новые интервью. Новые надежды. Вытащили бы какие-то утюги погладить пиджак, что-то ещё в этом роде, порыскали бы в поисках галстука. Сходили бы на могилу ту или иную — у “Спартака”, к сожалению, много памятных и святых могил», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.