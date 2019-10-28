Из-за крупного поражения «Уфа» отказалась от заработанных премий
Решение было принято коллегиально и добровольно.
Решение было принято коллегиально и добровольно.
Выезд в Саранск к «Тамбову» изначально не представлялся
После матча разговорить башкирских футболистов было практически невозможно. Понурив голову, они быстрым шагом двигались в сторону раздевалок. На табло горело 3:0. Поражение получилось сокрушительным — разгром без
— Бывают игры, когда ничего не получается. Это была одна из них. Насколько я знаю, команда не будет общаться с прессой, пока не исправит ситуацию. Так решили сами ребята, — сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
О том, что произошло, в красках расписал Евсеев, который не мог убежать от журналистов и был обязан отвечать на вопросы журналистов согласно регламенту.
— Проиграли 0:3. Значит, у нас не получилось все. Нас на землю опустили. А то последние наши результаты чуть завысили самооценку игроков. Это урок, который будет нам полезен. Надо делать выводы, — озвучил свою версию в эфире телеканала «Матч-ТВ» тренер.
Впрочем, организационные выводы сделаны чуть ли не моментально. Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов тяжело принял результат и удручающую игру команду. Незамедлительно руководители провели совещание, а после озвучили решение:
— Решение принято коллегиально и добровольно. Команда отказалась от премий, которые заработала в ряде матчей РПЛ. В дальнейшем подобных игр «Уфа» допускать не будет, — сообщил Мурзагулов.
После поражения башкирский клуб опустился на девятое место. При этом плотность в турнирной таблице такая, что отрыв от зоны переходных матчей составляет всего два очка.
Рустам Максютов
|Сергей Первушин
|Вадим Евсеев
|Михаил Костюков(Антон Килин)
|12′
|Владимир Обухов(Алексей Рыбин, Валерий Чуперка)
|63′
|Адессойе Ойеволе(Валерий Чуперка)
|66′
|88
|Гиорги Шелия
|31
|Александр Беленов
|2
|Алексей Рыбин
|15
|Александр Пуцко
|8
|Антон Килин
80′
|27
|Йонуц Неделчару
|27
|Алексей Грицаенко
|55
|Джемал Табидзе
|55
|Максим Осипенко
|33
|Александр Сухов
|58
|Адессойе Ойеволе
|8
|Кэтэлин Карп
51′
|3
|Гурам Тетрашвили
53′
|11
|Ловро Бизяк
37′
|92
|Валерий Чуперка
82′84′
|22
|Артем Голубев
21′
|19
|Георгий Мелкадзе
90′
|9
|Денис Терентьев
45′
|25
|Павел Карасев
|2
|Данил Круговой
|77
|Михаил Костюков
72′
|10
|Оливье Тилль
69′
|14
|Хызыр Аппаев
|99
|Андрей Козлов
|13
|Владимир Обухов
79′
|32
|Андрес Вомбергар
19′45′
|17
|Хетаг Хосонов
|57
|Вячеслав Кротов
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)