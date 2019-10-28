Из-за крупного поражения «Уфа» отказалась от заработанных премий

Источник: РИА "Новости"

Выезд в Саранск к «Тамбову» изначально не представлялся чем-то страшным. Оппонент занимал последнее место в турнирной таблице, объективно обладал самым слабым составом в премьер-лиге, да еще при этом не мог играть дома из-за неготовности стадиона. Все козыри находились в руках футболистов «Уфы» и главного тренера Вадима Евсеева. После того, как удалось покусать и отобрать очки у лидеров чемпионата, многие болельщики резонно предполагали, что победа чуть ли не в кармане. Зря.

После матча разговорить башкирских футболистов было практически невозможно. Понурив голову, они быстрым шагом двигались в сторону раздевалок. На табло горело 3:0. Поражение получилось сокрушительным — разгром без каких-либо шансов.

— Бывают игры, когда ничего не получается. Это была одна из них. Насколько я знаю, команда не будет общаться с прессой, пока не исправит ситуацию. Так решили сами ребята, — сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.



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О том, что произошло, в красках расписал Евсеев, который не мог убежать от журналистов и был обязан отвечать на вопросы журналистов согласно регламенту.

— Проиграли 0:3. Значит, у нас не получилось все. Нас на землю опустили. А то последние наши результаты чуть завысили самооценку игроков. Это урок, который будет нам полезен. Надо делать выводы, — озвучил свою версию в эфире телеканала «Матч-ТВ» тренер.

Впрочем, организационные выводы сделаны чуть ли не моментально. Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов тяжело принял результат и удручающую игру команду. Незамедлительно руководители провели совещание, а после озвучили решение:

— Решение принято коллегиально и добровольно. Команда отказалась от премий, которые заработала в ряде матчей РПЛ. В дальнейшем подобных игр «Уфа» допускать не будет, — сообщил Мурзагулов.

После поражения башкирский клуб опустился на девятое место. При этом плотность в турнирной таблице такая, что отрыв от зоны переходных матчей составляет всего два очка.