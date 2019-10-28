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11:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за крупного поражения «Уфа» отказалась от заработанных премий

Решение было принято коллегиально и добровольно.

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Источник: РИА "Новости"

Выезд в Саранск к «Тамбову» изначально не представлялся чем-то страшным. Оппонент занимал последнее место в турнирной таблице, объективно обладал самым слабым составом в премьер-лиге, да еще при этом не мог играть дома из-за неготовности стадиона. Все козыри находились в руках футболистов «Уфы» и главного тренера Вадима Евсеева. После того, как удалось покусать и отобрать очки у лидеров чемпионата, многие болельщики резонно предполагали, что победа чуть ли не в кармане. Зря.

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После матча разговорить башкирских футболистов было практически невозможно. Понурив голову, они быстрым шагом двигались в сторону раздевалок. На табло горело 3:0. Поражение получилось сокрушительным — разгром без каких-либо шансов.

— Бывают игры, когда ничего не получается. Это была одна из них. Насколько я знаю, команда не будет общаться с прессой, пока не исправит ситуацию. Так решили сами ребята, — сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.


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О том, что произошло, в красках расписал Евсеев, который не мог убежать от журналистов и был обязан отвечать на вопросы журналистов согласно регламенту.

— Проиграли 0:3. Значит, у нас не получилось все. Нас на землю опустили. А то последние наши результаты чуть завысили самооценку игроков. Это урок, который будет нам полезен. Надо делать выводы, — озвучил свою версию в эфире телеканала «Матч-ТВ» тренер.

Впрочем, организационные выводы сделаны чуть ли не моментально. Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов тяжело принял результат и удручающую игру команду. Незамедлительно руководители провели совещание, а после озвучили решение:

— Решение принято коллегиально и добровольно. Команда отказалась от премий, которые заработала в ряде матчей РПЛ. В дальнейшем подобных игр «Уфа» допускать не будет, — сообщил Мурзагулов.

После поражения башкирский клуб опустился на девятое место. При этом плотность в турнирной таблице такая, что отрыв от зоны переходных матчей составляет всего два очка.

Рустам Максютов

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Тамбов
3:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 1426.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 1751 зритель
Главные тренеры
Сергей ПервушинВадим Евсеев
Голы
Михаил Костюков(Антон Килин)12′
Владимир Обухов(Алексей Рыбин, Валерий Чуперка)63′
Адессойе Ойеволе(Валерий Чуперка)66′
Составы команд
88Гиорги Шелия
31Александр Беленов
2Алексей Рыбин
15Александр Пуцко
8Антон Килин
80′
27Йонуц Неделчару
27Алексей Грицаенко
55Джемал Табидзе
55Максим Осипенко
33Александр Сухов
58Адессойе Ойеволе
8Кэтэлин Карп
51′
3Гурам Тетрашвили
53′
11Ловро Бизяк
37′
92Валерий Чуперка
82′84′
22Артем Голубев
21′
19Георгий Мелкадзе
90′
9Денис Терентьев
45′
25Павел Карасев
2Данил Круговой
77Михаил Костюков
72′
10Оливье Тилль
69′
14Хызыр Аппаев
99Андрей Козлов
13Владимир Обухов
79′
32Андрес Вомбергар
19′45′
17Хетаг Хосонов
57Вячеслав Кротов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
13Удары (всего)9
4Удары в створ0
0Штанги, перекладины1
1Угловые3
19Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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