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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира рассказал о жене из Казахстана и ответил на предложение перейти в «Астану» или «Кайрат»

Чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле в интервью Telegram-каналу Kozhakhmet_inside признался, что ощущает особую связь с Казахстаном из-за супруги Анны Шариповой.

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С августа Шюррле выступает на правах аренды за московский «Спартак». Права на немца принадлежат дортмундской «Боруссии», но после окончания сезона российский клуб имеет право выкупа.

О романе Шюррле и Шариповой стало известно в 2017 году, а в феврале 2019 модель рассказала о тайной свадьбе. Вскоре у пары родилась дочь Кайя.

— Знаете ли вы, что в Казахстане любители футбола с недавних пор следят за вашей карьерой с особым интересом?
— Если честно, до этого вопроса я об этом не знал. Но в целом, такое можно было бы предположить. Ведь часть моей семьи — из Казахстана. Моя жена, ее родные — это теперь и часть меня, — сказал Шюррле.

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 — Ваша супруга родом из Казахстана. Рассказывала ли она вам что-нибудь о нашей стране? Готовит ли казахские национальные блюда дома?
— Конечно, Аня много рассказывала мне о своем детстве: а, кажется, до 11 лет она прожила в Казахстане. Судя по ее рассказам, у нее было счастливое детство — бескрайние долины, никакого стресса, связанного с жизнью больших городов, много открытых и доброжелательных людей вокруг… Мне кажется, у моей жены было прекрасное детство.

Что касается кухни, то Аня особо не готовит ничего из казахской или русской кухни, а вот ее мама периодически балует нас хлебом собственного приготовления. И еще кое-какими вкусностями, но я к сожалению, не запомнил, как они называются.


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— За сборную Казахстана играет Александр Меркель. Знакомы ли вы с ним?
— Лично нет. Но я знаю, что Александр как футболист состоялся в Германии и при этом имеет корни в Казахстане, что позволяет ему выступать за эту национальную сборную.

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 — Потенциально ваш сын (а я уверен, что он у вас будет) может в будущем также играть за Казахстан, учитывая корни его мамы. Если вдруг когда-нибудь такое случится, пусть для этого и должна сложиться куча факторов, то будете ли вы поддерживать его решение?
— Для начала надо, чтобы у меня родился сын (смеется). Ведь у нас с Аней пока есть маленькая дочка Кайя. Но если предположить, что нам улыбнется родительская удача и у нас будет сын, и что он будет настолько хорошо играть в футбол, что сможет привлечь внимание национальной сборной, то я, конечно, подержу любое его решение. Хотя я даже не представляю, есть ли такая юридическая возможность — ведь у нас с женой есть только немецкие паспорта.

— Давайте еще пофантазируем: гипотетически после «Спартака» вам поступает предложение из Казахстана, «Кайрат» или «Астана» предлагают вам контракт с хорошими финансовыми условиями. Будете ли их рассматривать?
— Сложно загадывать так далеко. Сейчас мне очень сложно ответить на этот вопрос, ведь мое приключение со «Спартаком» только началось!

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