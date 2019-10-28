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17:01 (мск), источник: Sport24

Смолов и Живоглядов перед въездом на «РЖД Арену» были оштрафованы ГИБДД за тонировку автомобилей

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и нападающий Федор Смолов попали в неприятную ситуацию перед матчем 14-го тура РПЛ со «Спартаком».

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Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сотрудники ГИБДД один за другим остановили «Мерседесы» футболистов прямо на въезде на «РЖД Арену». ДПС выписала им обоим штраф за тонировку автомобилей.

Игроки железнодорожников не стали спорить с таким решением, так как до начала встречи со «Спартаком» оставалось всего около часа. При этом полицейские пошли навстречу футболистам и не стали заставлять их снимать тонировку прямо на месте, а предоставили им на это два дня.

Напомним, «Локомотив» крупно проиграл «Спартаку» со счетом 0:3. Живоглядов не принимал участия в матче из-за дисквалификации, Смолов отсутствовал по причине травмы.

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Локомотив
0:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 23863 зрителя
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Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)57′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)79′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)81′
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98Александр Максименко
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78′
54Наиль Умяров
73′
18Александр Коломейцев
47Роман Зобнин
10Зелимхан Бакаев
45+1′85′
7Аяз Гулиев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
17Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
6Угловые3
19Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Вышел из игры
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