Смолов и Живоглядов перед въездом на «РЖД Арену» были оштрафованы ГИБДД за тонировку автомобилей
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и нападающий Федор Смолов попали в неприятную ситуацию перед матчем 14-го тура РПЛ со «Спартаком».
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и нападающий Федор Смолов попали в неприятную ситуацию перед матчем 14-го тура РПЛ со «Спартаком».
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Игроки железнодорожников не стали спорить с таким решением, так как до начала встречи со «Спартаком» оставалось всего около часа. При этом полицейские пошли навстречу футболистам и не стали заставлять их снимать тонировку прямо на месте, а предоставили им на это два дня.
Напомним, «Локомотив» крупно проиграл «Спартаку» со счетом 0:3. Живоглядов не принимал участия в матче
|Юрий Семин
|Доменико Тедеско
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|57′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)
|79′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)
|81′
|1
|Маринату Гильерме
|98
|Александр Максименко
|20
|Владислав Игнатьев
41′
|29
|Илья Кутепов
|17
|Рифат Жемалетдинов
|6
|Айртон
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Самюэль Жиго
|14
|Ведран Чорлука
88′
|14
|Георгий Джикия
22′
|6
|Дмитрий Баринов
42′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Гжегож Крыховяк
|33
|Алекс Крал
|23
|Жоау Мариу
|19
|Эсекиэль Понсе
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Андре Шюррле
55′
|19
|Эдер
71′
|23
|Джордан Ларссон
|27
|Мурило
78′
|54
|Наиль Умяров
73′
|18
|Александр Коломейцев
|47
|Роман Зобнин
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′85′
|7
|Аяз Гулиев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|17
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)