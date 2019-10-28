Смолов и Живоглядов перед въездом на «РЖД Арену» были оштрафованы ГИБДД за тонировку автомобилей

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сотрудники ГИБДД один за другим остановили «Мерседесы» футболистов прямо на въезде на «РЖД Арену». ДПС выписала им обоим штраф за тонировку автомобилей.

Игроки железнодорожников не стали спорить с таким решением, так как до начала встречи со «Спартаком» оставалось всего около часа. При этом полицейские пошли навстречу футболистам и не стали заставлять их снимать тонировку прямо на месте, а предоставили им на это два дня.