«Краснодар» оспорит удаление нападающего Берга в матче против «Оренбурга» в КДК РФС

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» в воскресенье сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Берг получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике соперника Даниеле Мишкиче. Если удаление не будет аннулировано, 33-летний шведский форвард пропустит домашнюю игру 15-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Краснодар» напишет апелляцию в КДК по поводу удаления Берга, — сказал Егоров. — Экспертная комиссия проведет свою работу, потом передаст результаты КДК.