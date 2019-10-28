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15:47 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» оспорит удаление нападающего Берга в матче против «Оренбурга» в КДК РФС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу удаления нападающего команды Маркуса Берга в матче 14-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования организации Александр Егоров.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» в воскресенье сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Берг получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике соперника Даниеле Мишкиче. Если удаление не будет аннулировано, 33-летний шведский форвард пропустит домашнюю игру 15-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Краснодар» напишет апелляцию в КДК по поводу удаления Берга, — сказал Егоров. — Экспертная комиссия проведет свою работу, потом передаст результаты КДК.

Берг выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В составе российской команды нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил четыре мяча и получил две желтых карточки.

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