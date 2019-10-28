«Краснодар» оспорит удаление нападающего Берга в матче против «Оренбурга» в КДК РФС
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обратится в
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» обратится в
«Краснодар» в воскресенье сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Берг получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике соперника Даниеле Мишкиче. Если удаление не будет аннулировано, 33-летний шведский форвард пропустит домашнюю игру 15-го тура чемпионата России против «Ростова».
«Краснодар» напишет апелляцию в КДК по поводу удаления Берга, — сказал Егоров. — Экспертная комиссия проведет свою работу, потом передаст результаты КДК.
Берг выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В составе российской команды нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил четыре мяча и получил две желтых карточки.