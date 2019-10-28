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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщиков «Спартака» 70 минут не выпускали со стадиона. Почему?

Два параллельных московских дерби прошли почти без инцидентов.

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Исключение — ситуация с выходом болельщиков после матча «Локомотива» и «Спартака».

Как ходить на футбол?

Два московских дерби в воскресенье прошли без серьезных инцидентов, как и обещали в столичной полиции. Что удивительно, для этого даже не понадобилось вводить в городе военное положение: ни в метро, ни на вокзалах, ни даже возле самих стадионов не было заметно огромного числа людей в форме и спецтехники. Возможно, мелкие стычки где-то и случились, но на данный момент о серьезных случаях неизвестно.

Самый резонансный эпизод во всей этой истории — ситуация с болельщиками «Спартака». Им пришлось сидеть на своих местах почти 70 минут после окончания матча. К 19.30 поступила команда выпускать фанатов, и этот процесс тоже занял какое-то время. Полностью трибуны опустели примерно к 19.45.

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Хорошо, что в воскресенье в Москве было более-менее тепло для конца октября — «+13». По словам сотрудников РПЛ, болельщики были обеспечены всем необходимым, и ситуация разрешилась без каких-либо серьезных конфликтов. Однако сам факт нахождения людей, в том числе женщин и несовершеннолетних, в течение такого времени на трибунах не может считаться «стандартом».

— Давки и каких-то конфликтов, правда, не было, в этом плане все спокойно, — рассказал «СЭ» известный болельщик «Спартака» Коля Угодник. — Но замерзли очень сильно: из-за «дырок» ветер по стадиону гулял, я хоть и оделся по погоде, но ноги замерзли. Женщин было много, некоторые из них начали ругаться из-за того, что нас выпускают. Но что им могли ответить? «У нас приказ». Вообще ситуация неприятная, конечно, так не делается. Праздник, выходной, люди приезжают с детьми, обстановка на трибунах нормальная. Как ходить на футбол, если происходит подобное?

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Школьники-пироманы

Причины такой большой паузы две. Основная на поверхности — два московских дерби одновременно. В то же время на другом конце Москвы закончили играть ЦСКА и «Динамо», поэтому полиция и другие правоохранительные органы старались развести не только красно-зеленых с красно-белыми, но и болельщиков параллельной игры. Иначе они могли одновременно оказаться на станциях метро, вокзалах и тому подобное.


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Потоки болельщиков действительно не пересекались. Вместе с болельщиками «Спартака», когда их все-таки отпустили с трибун, я доехал до площади трех вокзалов. К тому времени там не было никого из фанатов других клубов. Полицейских даже сняли с дежурства: к позднему вечеру в городе ничего не напоминало о двух проведенных дерби.

Но была и другая причина.

Во втором тайме на трибунах «Локомотива» сначала использовали несколько файеров, а потом подожгли что-то из атрибутики «Спартака», скорее всего, это был шарф. Правоохранители не оставили это инцидент без внимания и начали поиск «пироманов».

— Выпускали очень долго, — рассказал «СЭ» руководитель фан-клуба «Локомотива» Виктор Сотников. — Одна пьяная женщина на западной трибуне с шарфом «Спартака» стояла, не хотела уходить. Потом выпускали верх «Юга» и полтора сектора снизу. 3-й сектор окружила полиция, омоновцы заходили внутрь, искали тех, кто файеры жег. После выпустили 2-й и 4-й секторы, третий еще подержали и потом выпустили все-таки, на выходе коридор был по ширине в два человека.

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В итоге, по информации «СЭ», были задержаны два человека, 2002 и 2004 годов рождения. Серьезных санкций к ним ввиду несовершеннолетия применено не было, а вот выход болельщиков из-за их действий, по сути, был отложен минут на 10−15. Впрочем, и без этого фанатов «Спартака» продержали бы на трибунах не менее часа: все-таки к красно-белым особое отношение по всей России.

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РПЛ: «Наш приоритет — безопасность»

Ситуацию для «СЭ» прокомментировал директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

— Два дерби прошли, в целом, без серьезных инцидентов.

— Отлично сработали полиция, Росгвардия, Департамент региональной безопасности Москвы и клубы премьер-лиги. Готовились к этому, проводили встречи с нашими коллегами из силовых ведомств и болельщиками. В итоге все сработало.

— Единственный момент — ситуация с болельщиками «Спартака». Они просидели на трибунах 70 минут. Можете пояснить, почему?

— Мы предполагали, что такая ситуация возможна. В режиме реального времени получали информацию по загрузке метро, передвижению болельщиков. Время выхода с трибуны было увеличено в связи с необходимостью задержания тех, кто нарушал правила поведения зрителей. Мы обсуждали это на предматчевом совещании, команды и болельщики понимали, что такая ситуация неизбежна.

— Вы считаете нормальной ситуацию, когда люди час сидят на холоде? Там же были и женщины, и дети.

— У женщин и детей всегда есть возможность в любой момент покинуть сектора активной поддержки. Их никто не держит. Они остаются там по собственному желанию. Что касается остальных, то, конечно, хотелось бы выпускать быстрее.

Мы всегда пытаемся минимизировать время выхода с трибун. Но когда на одной чаше весов скорость, а на другой — безопасность, мы выбираем второе. И, как видите, никаких инцидентов не было.

— Тех, кто жег пиротехнику, в итоге задержали?

— Те, кто жег пиротехнику, задержаны и будут привлечены к административной ответственности.

— РПЛ может не допускать впредь одновременных дерби в Москве? Очевидно же, что это создает массу проблем.

— Да, это сложно с точки зрения обеспечения безопасности, однако полностью исключить такие случаи невозможно. Тем более, в следующем сезоне в премьер-лигу могут выйти еще одна или две команды из московского региона.

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04:57 (мск)© Ньюстюб
Локомотив
0:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1427.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 23863 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминДоменико Тедеско
Голы
Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)57′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)79′
Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)81′
Составы команд
1Маринату Гильерме
98Александр Максименко
20Владислав Игнатьев
41′
29Илья Кутепов
17Рифат Жемалетдинов
6Айртон
5Бенедикт Хеведес
2Самюэль Жиго
14Ведран Чорлука
88′
14Георгий Джикия
22′
6Дмитрий Баринов
42′
25Лоренсо Мельгарехо
7Гжегож Крыховяк
33Алекс Крал
23Жоау Мариу
19Эсекиэль Понсе
59Алексей Миранчук
20Андре Шюррле
55′
19Эдер
71′
23Джордан Ларссон
27Мурило
78′
54Наиль Умяров
73′
18Александр Коломейцев
47Роман Зобнин
10Зелимхан Бакаев
45+1′85′
7Аяз Гулиев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
17Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
6Угловые3
19Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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