Болельщиков «Спартака» 70 минут не выпускали со стадиона. Почему?
Два параллельных московских дерби прошли почти без инцидентов.
Два параллельных московских дерби прошли почти без инцидентов.
Исключение — ситуация с выходом болельщиков после матча «Локомотива» и «Спартака».
Два московских дерби в воскресенье прошли без серьезных инцидентов, как и обещали в столичной полиции. Что удивительно, для этого даже не понадобилось вводить в городе военное положение: ни в метро, ни на вокзалах, ни даже возле самих стадионов не было заметно огромного числа людей в форме и спецтехники. Возможно, мелкие стычки
Самый резонансный эпизод во всей этой истории — ситуация с болельщиками «Спартака». Им пришлось сидеть на своих местах почти 70 минут после окончания матча. К 19.30 поступила команда выпускать фанатов, и этот процесс тоже занял
Хорошо, что в воскресенье в Москве было
— Давки и
Причины такой большой паузы две. Основная на поверхности — два московских дерби одновременно. В то же время на другом конце Москвы закончили играть ЦСКА и «Динамо», поэтому полиция и другие правоохранительные органы старались развести не только
Потоки болельщиков действительно не пересекались. Вместе с болельщиками «Спартака», когда их
Но была и другая причина.
— Выпускали очень долго, — рассказал «СЭ» руководитель
В итоге, по информации «СЭ», были задержаны два человека, 2002 и 2004 годов рождения. Серьезных санкций к ним ввиду несовершеннолетия применено не было, а вот выход болельщиков
Ситуацию для «СЭ» прокомментировал директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.
— Два дерби прошли, в целом, без серьезных инцидентов.
— Отлично сработали полиция, Росгвардия, Департамент региональной безопасности Москвы и клубы
— Единственный момент — ситуация с болельщиками «Спартака». Они просидели на трибунах 70 минут. Можете пояснить, почему?
— Мы предполагали, что такая ситуация возможна. В режиме реального времени получали информацию по загрузке метро, передвижению болельщиков. Время выхода с трибуны было увеличено в связи с необходимостью задержания тех, кто нарушал правила поведения зрителей. Мы обсуждали это на предматчевом совещании, команды и болельщики понимали, что такая ситуация неизбежна.
— Вы считаете нормальной ситуацию, когда люди час сидят на холоде? Там же были и женщины, и дети.
— У женщин и детей всегда есть возможность в любой момент покинуть сектора активной поддержки. Их никто не держит. Они остаются там по собственному желанию. Что касается остальных, то, конечно, хотелось бы выпускать быстрее.
Мы всегда пытаемся минимизировать время выхода с трибун. Но когда на одной чаше весов скорость, а на другой — безопасность, мы выбираем второе. И, как видите, никаких инцидентов не было.
— Тех, кто жег пиротехнику, в итоге задержали?
— Те, кто жег пиротехнику, задержаны и будут привлечены к административной ответственности.
— РПЛ может не допускать впредь одновременных дерби в Москве? Очевидно же, что это создает массу проблем.
— Да, это сложно с точки зрения обеспечения безопасности, однако полностью исключить такие случаи невозможно. Тем более, в следующем сезоне в
|Юрий Семин
|Доменико Тедеско
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|57′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин)
|79′
|Джордан Ларссон(Зелимхан Бакаев)
|81′
|1
|Маринату Гильерме
|98
|Александр Максименко
|20
|Владислав Игнатьев
41′
|29
|Илья Кутепов
|17
|Рифат Жемалетдинов
|6
|Айртон
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Самюэль Жиго
|14
|Ведран Чорлука
88′
|14
|Георгий Джикия
22′
|6
|Дмитрий Баринов
42′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Гжегож Крыховяк
|33
|Алекс Крал
|23
|Жоау Мариу
|19
|Эсекиэль Понсе
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Андре Шюррле
55′
|19
|Эдер
71′
|23
|Джордан Ларссон
|27
|Мурило
78′
|54
|Наиль Умяров
73′
|18
|Александр Коломейцев
|47
|Роман Зобнин
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′85′
|7
|Аяз Гулиев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|17
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)