Болельщиков «Спартака» 70 минут не выпускали со стадиона. Почему?

48 фотографий 48 фотографий 48 фотографий

Исключение — ситуация с выходом болельщиков после матча «Локомотива» и «Спартака».

Как ходить на футбол?

Два московских дерби в воскресенье прошли без серьезных инцидентов, как и обещали в столичной полиции. Что удивительно, для этого даже не понадобилось вводить в городе военное положение: ни в метро, ни на вокзалах, ни даже возле самих стадионов не было заметно огромного числа людей в форме и спецтехники. Возможно, мелкие стычки где-то и случились, но на данный момент о серьезных случаях неизвестно.

Самый резонансный эпизод во всей этой истории — ситуация с болельщиками «Спартака». Им пришлось сидеть на своих местах почти 70 минут после окончания матча. К 19.30 поступила команда выпускать фанатов, и этот процесс тоже занял какое-то время. Полностью трибуны опустели примерно к 19.45.

Хорошо, что в воскресенье в Москве было более-менее тепло для конца октября — «+13». По словам сотрудников РПЛ, болельщики были обеспечены всем необходимым, и ситуация разрешилась без каких-либо серьезных конфликтов. Однако сам факт нахождения людей, в том числе женщин и несовершеннолетних, в течение такого времени на трибунах не может считаться «стандартом».

— Давки и каких-то конфликтов, правда, не было, в этом плане все спокойно, — рассказал «СЭ» известный болельщик «Спартака» Коля Угодник. — Но замерзли очень сильно: из-за «дырок» ветер по стадиону гулял, я хоть и оделся по погоде, но ноги замерзли. Женщин было много, некоторые из них начали ругаться из-за того, что нас выпускают. Но что им могли ответить? «У нас приказ». Вообще ситуация неприятная, конечно, так не делается. Праздник, выходной, люди приезжают с детьми, обстановка на трибунах нормальная. Как ходить на футбол, если происходит подобное?

Школьники-пироманы

Причины такой большой паузы две. Основная на поверхности — два московских дерби одновременно. В то же время на другом конце Москвы закончили играть ЦСКА и «Динамо», поэтому полиция и другие правоохранительные органы старались развести не только красно-зеленых с красно-белыми, но и болельщиков параллельной игры. Иначе они могли одновременно оказаться на станциях метро, вокзалах и тому подобное.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Потоки болельщиков действительно не пересекались. Вместе с болельщиками «Спартака», когда их все-таки отпустили с трибун, я доехал до площади трех вокзалов. К тому времени там не было никого из фанатов других клубов. Полицейских даже сняли с дежурства: к позднему вечеру в городе ничего не напоминало о двух проведенных дерби.

Но была и другая причина.

Во втором тайме на трибунах «Локомотива» сначала использовали несколько файеров, а потом подожгли что-то из атрибутики «Спартака», скорее всего, это был шарф. Правоохранители не оставили это инцидент без внимания и начали поиск «пироманов».

— Выпускали очень долго, — рассказал «СЭ» руководитель фан-клуба «Локомотива» Виктор Сотников. — Одна пьяная женщина на западной трибуне с шарфом «Спартака» стояла, не хотела уходить. Потом выпускали верх «Юга» и полтора сектора снизу. 3-й сектор окружила полиция, омоновцы заходили внутрь, искали тех, кто файеры жег. После выпустили 2-й и 4-й секторы, третий еще подержали и потом выпустили все-таки, на выходе коридор был по ширине в два человека.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4J5LhKoTx7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4J5LhKoTx7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4J5LhKoTx7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-28T08:07:08+00:00">28 Окт 2019 в 1:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге, по информации «СЭ», были задержаны два человека, 2002 и 2004 годов рождения. Серьезных санкций к ним ввиду несовершеннолетия применено не было, а вот выход болельщиков из-за их действий, по сути, был отложен минут на 10−15. Впрочем, и без этого фанатов «Спартака» продержали бы на трибунах не менее часа: все-таки к красно-белым особое отношение по всей России.

РПЛ: «Наш приоритет — безопасность»

Ситуацию для «СЭ» прокомментировал директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

— Два дерби прошли, в целом, без серьезных инцидентов.

— Отлично сработали полиция, Росгвардия, Департамент региональной безопасности Москвы и клубы премьер-лиги. Готовились к этому, проводили встречи с нашими коллегами из силовых ведомств и болельщиками. В итоге все сработало.

— Единственный момент — ситуация с болельщиками «Спартака». Они просидели на трибунах 70 минут. Можете пояснить, почему?

— Мы предполагали, что такая ситуация возможна. В режиме реального времени получали информацию по загрузке метро, передвижению болельщиков. Время выхода с трибуны было увеличено в связи с необходимостью задержания тех, кто нарушал правила поведения зрителей. Мы обсуждали это на предматчевом совещании, команды и болельщики понимали, что такая ситуация неизбежна.

— Вы считаете нормальной ситуацию, когда люди час сидят на холоде? Там же были и женщины, и дети.

— У женщин и детей всегда есть возможность в любой момент покинуть сектора активной поддержки. Их никто не держит. Они остаются там по собственному желанию. Что касается остальных, то, конечно, хотелось бы выпускать быстрее.

Мы всегда пытаемся минимизировать время выхода с трибун. Но когда на одной чаше весов скорость, а на другой — безопасность, мы выбираем второе. И, как видите, никаких инцидентов не было.

— Тех, кто жег пиротехнику, в итоге задержали?

— Те, кто жег пиротехнику, задержаны и будут привлечены к административной ответственности.

— РПЛ может не допускать впредь одновременных дерби в Москве? Очевидно же, что это создает массу проблем.