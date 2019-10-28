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18:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: несколько английских клубов заинтересованы в переходе футболиста «Спартака» Крала

ТАСС, 28 октября. Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заинтересовал три клуба, выступающих в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Clubcall.

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По информации издания, одним из этих клубов является «Эвертон», остальные команды остаются неизвестными. Также сообщается, что скауты заинтересованных сторон присутствовали на воскресном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком», в котором красно-белые взяли верх (3:0).

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Крал перешел в столичный клуб в сентябре за €12 млн из пражской «Славии», подписав пятилетний контракт.

По словам источника, 21-летний полузащитник, сыгравший в текущем сезоне за «Славию» и «Спартак», не сможет покинуть московский клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. В составе «Спартака» чех провел семь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» после 14 туров занимает седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков. Следующий матч столичный клуб проведет 4 ноября дома против тульского «Арсенала».

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