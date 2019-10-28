СМИ: несколько английских клубов заинтересованы в переходе футболиста «Спартака» Крала

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По информации издания, одним из этих клубов является «Эвертон», остальные команды остаются неизвестными. Также сообщается, что скауты заинтересованных сторон присутствовали на воскресном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком», в котором красно-белые взяли верх (3:0).

Крал перешел в столичный клуб в сентябре за €12 млн из пражской «Славии», подписав пятилетний контракт.

По словам источника, 21-летний полузащитник, сыгравший в текущем сезоне за «Славию» и «Спартак», не сможет покинуть московский клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. В составе «Спартака» чех провел семь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.