Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.10
Рома
Милан
21
Футбол. Зарубежный
27.10
Боруссия М
Айнтрахт Ф
42
Футбол. Зарубежный
27.10
Севилья
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
27.10
Фиорентина
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
27.10
Осасуна
Валенсия
31
Футбол. Зарубежный
27.10
ПСЖ
Марсель
40
Все события
Фоторепортажи
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
10«Зенит» потерпел первое поражение в ЛЧ
19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Жирков рассказал о дополнительной мотивации в предстоящем матче с ЦСКА

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России со своим бывшим клубом — ЦСКА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«По мне, когда выходишь играть против команды, за которую выступал, дополнительная мотивация всё равно остаётся. Сыграть без ошибок, а лучше забить, конечно, в таких играх хочется ещё больше. Своя особенность в таких матчах, безусловно, присутствует. Конечно, со временем чувства могут притупляться, но процентов 30 принципиальности, если можно так сказать, всё равно остаётся в любом случае.

Фоторепортаж
Юрий Жирков. Карьера в фото

Пусть последние результаты у «армейцев» не очень, но ЦСКА такая команда, которая всё равно играет в свой футбол. Опасна в нападении, хорошо действует в обороне. А если наступает неудачная полоса, она всё равно умудряется находиться наверху. Так что списывать со счетов «армейцев» точно рано.

В чём заключается феномен ЦСКА? Это работа президента клуба и тех, кто в нём работает. Взять те же покупки. Стоимость минимальная, отдача — большая. Всё вместе это и даёт результат. Но я хочу сказать, что и все наши последние приобретения работают, если мы говорим о тех, кто выходит на поле", — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Восхитительная подруга звезды мирового футбола!
У Малкина нашли паспорт США. Документ всплыл из-за скандала
Российской биатлонистке отказано в переходе в сборную Сербии
«Царь родился»: Даниил Медведев — о своем стиле, деньгах и жене
Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к футболисту «Спартака»
15 лучших российских фигуристок за последние 10 лет (фото)
Бывший главный тренер сборной России обвинил Малкина в лицемерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь