Жирков рассказал о дополнительной мотивации в предстоящем матче с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

«По мне, когда выходишь играть против команды, за которую выступал, дополнительная мотивация всё равно остаётся. Сыграть без ошибок, а лучше забить, конечно, в таких играх хочется ещё больше. Своя особенность в таких матчах, безусловно, присутствует. Конечно, со временем чувства могут притупляться, но процентов 30 принципиальности, если можно так сказать, всё равно остаётся в любом случае.

Пусть последние результаты у «армейцев» не очень, но ЦСКА такая команда, которая всё равно играет в свой футбол. Опасна в нападении, хорошо действует в обороне. А если наступает неудачная полоса, она всё равно умудряется находиться наверху. Так что списывать со счетов «армейцев» точно рано.