«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ромы» Жезуса

По информации источника, петербургский клуб и португальский «Порту» в последние месяцы запрашивали информацию о 28-летнем футболисте. Помимо этих клубов Жезусом интересуются «Торино» и «Сампдория». Отмечается, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не рассчитывает на бразильского защитника, поэтому трансфер может состояться зимой.

Жезус перешёл в «Рому» из миланского «Интера» в 2016 году. Контракт 28-летнего бразильского футболиста с римской командой рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Жезус принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.