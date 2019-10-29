Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке? Звучит смешно

«Чемпионская гонка — это разговоры журналистов и болельщиков. По мне — смешно звучит: “Ростов” — в чемпионской гонке. К сожалению, футболисты смотрят в таблицу. Отсюда и такие результаты, как с “Зенитом”. Уверен, что с этим связано многое. Нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что получилось с “Зенитом”. Мы обыкновенная команда. Когда все будут работать на 150%, тогда, может быть, мы сможем побороться», — сказал Карпина в программе «Футбол России».