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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке? Звучит смешно

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что его команда не претендует на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

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«Чемпионская гонка — это разговоры журналистов и болельщиков. По мне — смешно звучит: “Ростов” — в чемпионской гонке. К сожалению, футболисты смотрят в таблицу. Отсюда и такие результаты, как с “Зенитом”. Уверен, что с этим связано многое. Нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что получилось с “Зенитом”. Мы обыкновенная команда. Когда все будут работать на 150%, тогда, может быть, мы сможем побороться», — сказал Карпина в программе «Футбол России».

«Ростов», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.

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21 октября© Ньюстюб
Зенит
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Первый тайм: 3:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1319.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 58639 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакВалерий Карпин
Голы
Артем Дзюба14′
Роман Еременко83′
Артем Дзюба(Вячеслав Караваев, Себастьян Дриусси)20′
Сердар Азмун(Артем Дзюба, Себастьян Дриусси)44′
Вячеслав Караваев(Артем Дзюба, Сердар Азмун)61′
Артем Дзюба80′
Вильмар Барриос(Сердар Азмун, Далер Кузяев)90+2′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Егор Бабурин
6Бранислав Иванович
82′
34Алексей Козлов
80′
3Дуглас Сантос
28Евгений Чернов
15Вячеслав Караваев
5Деннис Хаджикадунич
12′
44Ярослав Ракицкий
78Дмитрий Чистяков
78′
5Вильмар Барриос
56′
7Роман Еременко
19′
7Сердар Азмун
19Хорен Байрамян
22Артем Дзюба
17Матиас Норманн
11Себастьян Дриусси
85′
11Алексей Ионов
64′
21Александр Ерохин
26Александр Саплинов
17Олег Шатов
71′
14Элдор Шомуродов
77′
14Далер Кузяев
9Бьорн Сигурдарсон
27Магомед Оздоев
17′77′
8Ивелин Попов
61′
91Алексей Сутормин
18Бактиер Зайнутдинов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
8Голевые моменты1
15Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
12Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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