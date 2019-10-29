Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке? Звучит смешно
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что его команда не претендует на чемпионский титул в нынешнем сезоне.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что его команда не претендует на чемпионский титул в нынешнем сезоне.
«Чемпионская гонка — это разговоры журналистов и болельщиков. По мне — смешно звучит: “Ростов” — в чемпионской гонке. К сожалению, футболисты смотрят в таблицу. Отсюда и такие результаты, как с “Зенитом”. Уверен, что с этим связано многое. Нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что получилось с “Зенитом”. Мы обыкновенная команда. Когда все будут работать на 150%, тогда, может быть, мы сможем побороться», — сказал Карпина в программе «Футбол России».
«Ростов», набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской
|Сергей Семак
|Валерий Карпин
|Артем Дзюба
|14′
|Роман Еременко
|83′
|Артем Дзюба(Вячеслав Караваев, Себастьян Дриусси)
|20′
|Сердар Азмун(Артем Дзюба, Себастьян Дриусси)
|44′
|Вячеслав Караваев(Артем Дзюба, Сердар Азмун)
|61′
|Артем Дзюба
|80′
|Вильмар Барриос(Сердар Азмун, Далер Кузяев)
|90+2′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Егор Бабурин
|6
|Бранислав Иванович
82′
|34
|Алексей Козлов
80′
|3
|Дуглас Сантос
|28
|Евгений Чернов
|15
|Вячеслав Караваев
|5
|Деннис Хаджикадунич
12′
|44
|Ярослав Ракицкий
|78
|Дмитрий Чистяков
78′
|5
|Вильмар Барриос
56′
|7
|Роман Еременко
19′
|7
|Сердар Азмун
|19
|Хорен Байрамян
|22
|Артем Дзюба
|17
|Матиас Норманн
|11
|Себастьян Дриусси
85′
|11
|Алексей Ионов
64′
|21
|Александр Ерохин
|26
|Александр Саплинов
|17
|Олег Шатов
71′
|14
|Элдор Шомуродов
77′
|14
|Далер Кузяев
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|27
|Магомед Оздоев
17′77′
|8
|Ивелин Попов
61′
|91
|Алексей Сутормин
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)