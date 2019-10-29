Дмитрий Тарасов о работе в Госдуме: «Мне интересно это. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили»

Источник: Sports.Ru

— Ты сказал, что после завершения карьеры пойдешь в политику. Были предложения?

— Разговоров не было. Но я думаю об этом и как это делается. Такая мысль промелькнула.

— Если бы тебя в Думу позвали, где уже сидят Газзаев, Карелин, тебе было бы интересно?

— Наверное, да. Мне интересно это. Попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить все — чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно.

— В Думе сейчас четыре партии. Твои взгляды к какой ближе?

— Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. «Единая Россия», какая еще?

— «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ.

— ЛДПР — хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю.

— Нормально, что ты не следишь, вообще не в курсе и хочешь идти в политику?

— Ну это неплохо. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. И я не сказал, что точно. Возможно. Мне было бы это интересно.

— Ты считаешь, что можно этому обучиться? Когда не следишь, а потом раз — и выучил, как литературу?