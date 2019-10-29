Дмитрий Тарасов о работе в Госдуме: «Мне интересно это. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью
— Ты сказал, что после завершения карьеры пойдешь в политику. Были предложения?
— Разговоров не было. Но я думаю об этом и как это делается. Такая мысль промелькнула.
— Если бы тебя в Думу позвали, где уже сидят Газзаев, Карелин, тебе было бы интересно?
— Наверное, да. Мне интересно это. Попробовать себя в
— В Думе сейчас четыре партии. Твои взгляды к какой ближе?
— Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. «Единая Россия», какая еще?
— «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ.
— ЛДПР — хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю.
— Нормально, что ты не следишь, вообще не в курсе и хочешь идти в политику?
— Ну это неплохо. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол, параллельно буду изучать или
— Ты считаешь, что можно этому обучиться? Когда не следишь, а потом раз — и выучил, как литературу?
— Я думаю, можно. Почему нет? Если есть талант, то можно. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Ты кайфанешь? Чтобы бедолаг, всех бедных. В этом направлении я пойду… Ты будешь рад за меня? — ответил Тарасов.