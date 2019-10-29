Полузащитник «Ливерпуля» раскритиковал систему VAR

«Я не фанат этого нововведения. Возможно, это часть моей старой школы, однако я думаю, что все еще слишком много споров вокруг VAR. Технология определения взятия ворот невероятна. Мгновенное решение, черное и белое. Но очень сложно использовать повторы, когда у вас есть несколько мнений по поводу решения, и атмосфера разрушается. Вы забиваете — взрыв эмоций, а затем приходится ждать, гол это или нет», — цитирует Милнера The Guardian.