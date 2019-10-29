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11:41 (мск), источник: ТАСС

Гол футболиста «Зенита» Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ

ТАСС, 29 октября. Гол полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрия Жиркова признан лучшим по итогам октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Лучший гол месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер», а также болельщики, которые голосовали в социальной сети «Вконтакте».

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Единогласным решением автором лучшего гола был признан 36-летний Жирков, отличившийся на 28-й минуте гостевого матча 14-го тура против самарских «Крыльев Советов» (2:0).

Жирков провел в нынешнем сезоне 14 встреч в разных турнирах, забив в них два гола и отдав две передачи. «Зенит» в чемпионате России идет на первом месте, набрав 32 очка.

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