Гол футболиста «Зенита» Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ

Лучший гол месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер», а также болельщики, которые голосовали в социальной сети «Вконтакте».

Единогласным решением автором лучшего гола был признан 36-летний Жирков, отличившийся на 28-й минуте гостевого матча 14-го тура против самарских «Крыльев Советов» (2:0) .

Жирков провел в нынешнем сезоне 14 встреч в разных турнирах, забив в них два гола и отдав две передачи. «Зенит» в чемпионате России идет на первом месте, набрав 32 очка.