Нападающий «Зенита» Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

За Дзюбу единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», форвард набрал 70,58% голосов.

В октябре Дзюба в трех матчах чемпионата России забил четыре гола и сделал три результативные передачи. После 14 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также на награду претендовали полузащитник «Ростова» Роман Еременко, нападающий «Зенита» Сердар Азмун, полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва и вратарь «Сочи» Сослан Джанаев.