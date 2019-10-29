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12:24 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Зенита» Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

ТАСС, 29 октября. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

За Дзюбу единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», форвард набрал 70,58% голосов.

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В октябре Дзюба в трех матчах чемпионата России забил четыре гола и сделал три результативные передачи. После 14 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также на награду претендовали полузащитник «Ростова» Роман Еременко, нападающий «Зенита» Сердар Азмун, полузащитник тульского «Арсенала» Эванс Кангва и вратарь «Сочи» Сослан Джанаев.

Ранее лучшим тренером октября был признан наставник «Зенита» Сергей Семак, а автором лучшего гола — полузащитник петербургского клуба Юрий Жирков.

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