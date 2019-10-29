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14:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Видео, фанатки украли фигуру Артёма Дзюбы в Подольске

Артём оценил. В отличие от полиции.

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Источник: РИА "Новости"

Русские девушки, как известно, и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут…

И алюминиевого Дзюбу домой унесут. Именно такая история случилась в Подольске. Алюминиевая фигура национального героя в натуральную величину украшала одну из улиц подмосковного города, но девушки почему-то решили, что им она нужнее.

Металлическая копия капитана национальной сборной появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал настоящим героем. Нарушительницы оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Правда, украшать свою жизнь копией Дзюбы им долго не пришлось. Местные жители сразу же вызвали полицию, которая задержала воровок, которые оказались в состоянии алкогольного опьянения. Перед похищением девушки осматривали фигуру, видимо, решая, как лучше и безопаснее её украсть. Но весь инцидент попал на видео. Ущерб оценили в 27 тыс. рублей. По словам нарушительниц, им просто необходим был мужчина в доме, вот они и решили, что этим мужчиной будет металлическая фигура Дзюбы.

Реакция реального Артёма не заставила долго ждать. Он с юмором отреагировал на похищение. Форвард опубликовал это видео в «Инстаграме», добавив несколько смеющихся смайликов. Кроме того, на видео была наложена песня Алексея Воробьёва «Русские забили».

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях болельщики положительно оценили поступок девушек, написав, что на их месте любая поступила бы так же. А вот сотрудники полиции были иного мнения. Теперь девушкам грозит наказание по статье 158 УК РФ.

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