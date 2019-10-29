СМИ сообщили о намерении ЦСКА провести два трансфера зимой

По информации журналистов, речь идет об усилении команды нападающим и футболистом центра поля. Не исключается также, что оба новичка будут легионерами. Помимо этого, в команде может появиться футболист на левый фланг обороны — на это место рассматривают как российских, так и иностранных игроков.