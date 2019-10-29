СМИ сообщили о намерении ЦСКА провести два трансфера зимой
Московский футбольный клуб ЦСКА в зимнее трансферное окно планирует подписать двух новых игроков. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Московский футбольный клуб ЦСКА в зимнее трансферное окно планирует подписать двух новых игроков. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации журналистов, речь идет об усилении команды нападающим и футболистом центра поля. Не исключается также, что оба новичка будут легионерами. Помимо этого, в команде может появиться футболист на левый фланг обороны — на это место рассматривают как российских, так и иностранных игроков.
По итогам 14 туров ЦСКА занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Российской
В Лиге Европы подопечные Виктора Гончаренко проиграли во всех трех матчах группового этапа с общим счетом 1:8. Команда занимает последнее место в группе H.