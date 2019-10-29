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17:52 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о намерении ЦСКА провести два трансфера зимой

Московский футбольный клуб ЦСКА в зимнее трансферное окно планирует подписать двух новых игроков. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Источник: Известия

По информации журналистов, речь идет об усилении команды нападающим и футболистом центра поля. Не исключается также, что оба новичка будут легионерами. Помимо этого, в команде может появиться футболист на левый фланг обороны — на это место рассматривают как российских, так и иностранных игроков.

Вместе с тем сообщается, что финансовые возможности клуба ограничены, поэтому руководство планирует потратить на зимние трансферы не более €5 млн.

По итогам 14 туров ЦСКА занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 26 голами и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на 6 баллов.

В Лиге Европы подопечные Виктора Гончаренко проиграли во всех трех матчах группового этапа с общим счетом 1:8. Команда занимает последнее место в группе H.

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