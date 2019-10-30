Бригада Вилкова обслужит встречу 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, на матче будет VAR

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Вилкова будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков (Дмитров) и его ассистент Сергей Карасев (Москва). Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало матча в 19:00 мск.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 15, 2.11.2019, 19:00 Зенит - ЦСКА -

Также VAR будет работать на матче «Краснодар» — «Ростов», который состоится в воскресенье. Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов (Москва), его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба из Москвы), резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар), за VAR отвечают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и его помощник Алексей Матюнин (Москва).

Премьер-лига 2019/2020 Тур 15, 3.11.2019, 16:30 Краснодар - Ростов -

Встречу «Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) обслужит бригада во главе с Алексеем Сухим (Люберцы), матч пройдет в понедельник, начало встречи в 19:00. Также в этот день пройдут матчи «Урал» (Екатеринбург) — «Оренбург», на котором будет работать бригада Станислава Васильева из Ижевска, и «Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань), которую обслужит бригада Владислава Безбородова (Санкт-Петербург).

Премьер-лига 2019/2020 Тур 15, 4.11.2019, 19:00 Спартак - Арсенал Т -