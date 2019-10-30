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29 октября, источник: ТАСС

Бригада Вилкова обслужит встречу 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, на матче будет VAR

ТАСС, 29 октября. Судья Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром встречи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Вилкова будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков (Дмитров) и его ассистент Сергей Карасев (Москва). Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало матча в 19:00 мск.

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Также VAR будет работать на матче «Краснодар» — «Ростов», который состоится в воскресенье. Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов (Москва), его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба из Москвы), резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар), за VAR отвечают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и его помощник Алексей Матюнин (Москва).

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Встречу «Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) обслужит бригада во главе с Алексеем Сухим (Люберцы), матч пройдет в понедельник, начало встречи в 19:00. Также в этот день пройдут матчи «Урал» (Екатеринбург) — «Оренбург», на котором будет работать бригада Станислава Васильева из Ижевска, и «Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань), которую обслужит бригада Владислава Безбородова (Санкт-Петербург).

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Также в субботу Евгений Турбин (Дмитров) будет работать на матче «Уфа» — «Локомотив» (Москва), Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) — на встрече «Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный), Николай Волошин из Смоленска — на игре между «Сочи» и «Тамбовом».

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