На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

Источник: РИА "Новости"

В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.

Завтра, 30 октября, ЦСКА проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В 1/16 финала турнира «армейцы» обыграли «Аланию» со счётом 3:1, а «Уфа» оказалась сильнее «Чайки» (1:0).