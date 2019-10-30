Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
18:00
Ахмат
Луч
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Кубок России
19:00
ЦСКА
Уфа
Футбол. Кубок России
20:00
Зенит
Томь
Футбол. Зарубежный
21:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Сампдория
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
23:15
Реал
Леганес
Все события
Фоторепортажи
10Победы российских фигуристов на Skate Canada
1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
11:05 (мск), источник: Sport24

Тарасов признался, что участвовал в договорном матче. Что это была за игра?

Кажется, замешан «Спартак».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во вторник экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов дал большое интервью ютуб-каналу «Всему Головин». Помимо на самом деле интересных вещей, как-то бракоразводный процесс с Ольгой Бузовой, футболист рассказал об участии в договорном матче. Сам матч и игравшие команды он не назвал.

В жизни была одна ситуация, но не буду говорить, где. Я тогда играл и не понимал, что происходит с игроками. Молодой был, не понимал. Никто не бежит, ничего не делают. Я понимаю, что-то не то. Первый тайм заканчивается, я ухожу в раздевалку, и мне ребята постарше говорят: «Ты не пыхти особо, тут такая ситуация». Я сказал: «Окей». Захожу в раздевалку, говорю, что нога болит, и заменяюсь. Реально, это первый и единственный раз. Может, было и еще, но я о них не знал. Скрывать не буду. Я не боюсь, рассказал то, что касается меня. После первого тайма я ушел. Если бы мне предложили, я бы отказался. Деньги за ту игру мне не дали. Я не знаю, как это происходит. Мне было 18 лет, я не понимал такие вещи. Для меня это и сейчас дико.
Дмитрий Тарасов
экс-игрок «Локомотива»

Итак, попробуем разобраться, когда и где произошла эта история. Если Тарасов ничего не перепутал, то у нас следующие исходные данные:

  • Тарасову было 18 лет;
  • его команда проиграла (сложно выиграть, если «никто не бежит, ничего не делают»);
  • Тарасов вышел в старте и заменился в перерыве.

По первому пункту: 18 лет Тарасову исполнилось в марте 2005 года. В это время он играл в молодежке московского «Спартака». Уже легче. Открываем сайт РПЛ и выбираем матчи красно-белых в том сезоне, где Дмитрий покинул поле в перерыве. Таких игр оказалось две. Обе — с казанским «Рубином».

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии
Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим

В первой, которая проходила в Москве 19 марта (на следующий день после 18-летия Тарасова), «Спартак» выиграл со счетом 1:0. В ответной — 22 июля — красно-белые уступили 1:3.

К перерыву «Рубин» выигрывал со счетом 2:0. Сразу после ухода Тарасова с поля — на 48-й минуте — «Спартак» пропустил третий. А заканчивали гости матч вдевятером. С поля на последних минутах были удалены Сергей Кабанов и Федор Кудряшов.


Нажмите,
чтобы включить звук

Так что если все, что рассказал Тарасов, — правда, то именно этот матч носил неспортивный характер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но есть вероятность, что Дмитрий что-то перепутал. И на момент участия в игре ему было не 18, а чуточку больше. Тогда появляется еще несколько вариантов.

«Томь» — «Спартак» — 0:1 (2 августа 2008 года)

«Томь» пропустила уже на десятой минуте после удара Малика Фатхи. Этот гол стал единственным в матче. Тарасов не вышел на поле после перерыва.

Источник: РИА "Новости"

Почему это может быть правдой: «Спартак» в тот момент был в чемпионской гонке. От первого места красно-белых отделяли 5 очков. После победы над Томском и последующей осечке «Рубина» во Владивостоке разрыв сократился до 3 очков.

«Москва» — «Спартак-Нальчик» — 0:2 (21 ноября 2009 года)

«Москва» провела бодрый сезон. Перед 29-м туром отставание от третьего места — всего 2 очка. И тут — домашнее поражение от нальчикского «Спартака», который плелся на 14-й строчке.

«Москва» пропустила на 25-й минуте от Давида Сирадзе. В перерыве Тарасов покинул поле. Во второй половине Шамиль Асильдаров забил второй мяч в ворота Юрия Жевнова.

Источник: РИА "Новости"

Почему это может быть правдой: «Спартак-Нальчик» от зоны вылета за два тура до конца отделяли не самые комфортные 4 очка. В случае двух побед «Кубани» при двух поражениях «Нальчика» ситуация могла выйти из-под контроля.

«Локомотив» — «Ростов» — 0:1 (1 августа 2010 года)

Команды перед туром занимали соответственно пятое и шестое места. «Ростов» вышел вперед на 35-й минуте. Отличился Артур Валикаев. До конца встречи счет так и не изменился. Тарасов, как вы могли догадаться, ушел с поля после перерыва. Кстати, Денис Глушаков в том же матче тоже не вышел на второй тайм.

Почему это может быть правдой: Логических объяснений нет. Тем более, до гола железнодорожники владели инициативой. Да и гол совершенно обычный.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста стала президентом команды. Ее откровенные фото - лучшая мотивация
Две красотки показали грудь в прямом эфире во время матча. Им уже придумали наказание
Карпин против «Спартака»: главные интриги Кубка России
Америка кайфует от гола Свечникова! Россиянин сотворил шедевр
Трусова бьет все рекорды. Каковы ее перспективы на Олимпиаде
Овечкин заткнул 20 тысяч канадцев! 4 очка за матч и важный гол
От Могильного до Малкина: как россияне становились американцами
Хеллоуин. Страшилки от Макдэвида, тыквы от Кастеровой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь