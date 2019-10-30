Тарасов признался, что участвовал в договорном матче. Что это была за игра?
Кажется, замешан «Спартак».
Кажется, замешан «Спартак».
Во вторник
В жизни была одна ситуация, но не буду говорить, где. Я тогда играл и не понимал, что происходит с игроками. Молодой был, не понимал. Никто не бежит, ничего не делают. Я понимаю,
что-тоне то. Первый тайм заканчивается, я ухожу в раздевалку, и мне ребята постарше говорят: «Ты не пыхти особо, тут такая ситуация». Я сказал: «Окей». Захожу в раздевалку, говорю, что нога болит, и заменяюсь. Реально, это первый и единственный раз. Может, было и еще, но я о них не знал. Скрывать не буду. Я не боюсь, рассказал то, что касается меня. После первого тайма я ушел. Если бы мне предложили, я бы отказался. Деньги за ту игру мне не дали. Я не знаю, как это происходит. Мне было 18 лет, я не понимал такие вещи. Для меня это и сейчас дико.
Итак, попробуем разобраться, когда и где произошла эта история. Если Тарасов ничего не перепутал, то у нас следующие исходные данные:
По первому пункту: 18 лет Тарасову исполнилось в марте 2005 года. В это время он играл в молодежке московского «Спартака». Уже легче. Открываем сайт РПЛ и выбираем матчи
В первой, которая проходила в Москве 19 марта (на следующий день после 18-летия Тарасова), «Спартак» выиграл со счетом 1:0. В ответной — 22 июля —
К перерыву «Рубин» выигрывал со счетом 2:0. Сразу после ухода Тарасова с поля — на 48-й минуте — «Спартак» пропустил третий. А заканчивали гости матч вдевятером. С поля на последних минутах были удалены Сергей Кабанов и Федор Кудряшов.
Так что если все, что рассказал Тарасов, — правда, то именно этот матч носил неспортивный характер.
Но есть вероятность, что Дмитрий
«Томь» пропустила уже на десятой минуте после удара Малика Фатхи. Этот гол стал единственным в матче. Тарасов не вышел на поле после перерыва.
Почему это может быть правдой: «Спартак» в тот момент был в чемпионской гонке. От первого места
«Москва» провела бодрый сезон. Перед 29-м туром отставание от третьего места — всего 2 очка. И тут — домашнее поражение от нальчикского «Спартака», который плелся на 14-й строчке.
«Москва» пропустила на 25-й минуте от Давида Сирадзе. В перерыве Тарасов покинул поле. Во второй половине Шамиль Асильдаров забил второй мяч в ворота Юрия Жевнова.
Почему это может быть правдой: «Спартак-Нальчик» от зоны вылета за два тура до конца отделяли не самые комфортные 4 очка. В случае двух побед «Кубани» при двух поражениях «Нальчика» ситуация могла выйти
Команды перед туром занимали соответственно пятое и шестое места. «Ростов» вышел вперед на 35-й минуте. Отличился Артур Валикаев. До конца встречи счет так и не изменился. Тарасов, как вы могли догадаться, ушел с поля после перерыва. Кстати, Денис Глушаков в том же матче тоже не вышел на второй тайм.
Почему это может быть правдой: Логических объяснений нет. Тем более, до гола железнодорожники владели инициативой. Да и гол совершенно обычный.