Ограбление по-итальянски: на Маркизио совершено нападение

Источник: AP 2019

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио подвергся ограблению. Как стало известно Sky Sport Italia, в ночь на 30 октября четверо вооруженных холодным и огнестрельным оружием преступников, минуя систему видеонаблюдения, незаконно проникли в виллу спортсмена в Виново, районе Турина. В этот момент футболист и его жена Роберте Синополи находились дома. Отмечается, что злоумышленники угрожали супругам пистолетами и отвертками, потребовав отдать им драгоценности и деньги, находившиеся в сейфе.

Маркизио исполнил требование грабителей, после чего они скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, забрав с собой различные ценные дорогие вещи: наручные часы, наличные деньги и другое. Точную сумму материального ущерба еще предстоит определить.

На данный момент известно, что карабинеры, прибывшие на место преступления, исследуют записи камер видеонаблюдения в районе, чтобы выйти на след грабителей.

Лиц и подробных примет преступников потерпевшим разглядеть на удалось, поскольку те были в масках.

Однако, по некоторым данным, полицейские предполагают, что злоумышленники хорошо знакомы с планировкой и системой безопасности района, в котором проживает футболист.



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«Если вы заходите в дом человека, чтобы ограбить его, вы преступник. Если вы направляете пистолет на женщину, вы дурак. Если после этой истории вы можете только глупо пошутить, то вы бедолага. Всем большое спасибо за поддержку», — описал инцидент сам итальянец.

Напомним, что 33-летний Маркизио является семикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В сентябре прошлого года хавбек на правах свободного агента перебрался в Россию, где начал выступать за «Зенит», однако карьера в стане сине-бело-голубых у итальянца не сложилась: из-за многочисленных травм он не смог стать игроком основы, проведя за команду в общей сложности 15 матчей, в которых забил два мяча, а также внес вклад в чемпионство «Зенита» в сезоне-2018/19.

Помимо прочего, с 2007 года Маркизио играл за национальную сборную Италии, став серебряным призером чемпионата Европы — 2012 и обладателем бронзовых наград Кубка конфедераций — 2013.

1 июля текущего года «Зенит» объявил о расставании с Маркизио, а спустя четыре месяца итальянец принял решение о завершении профессиональной карьеры.

С начала сезона в Европе произошла серия ограблений известных футболистов. В частности, речь идет об Испании, где больше всех пострадали игроки мадридских «Реала» и «Атлетико». В списке жертв оказались полузащитники «сливочных» Каземиро и Иско, форвард «матрасников» Альваро Мората, а также хавбек «Атлетико» Томас Партей, которого пытались ограбить дважды. Среди других пострадавших от грабителей значатся и главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан и несколько других его подопечных — защитник Рафаэль Варан и полузащитник Лукас Васкес. Кроме того, преступники намеревались обокрасть тренера юношеской команды «Реала» Сантьяго Солари, однако тому удалось спугнуть злоумышленников.

Не обошла стороной и беда столицу Каталонии — Барселону. Там за последнее время преступники ограбили футболистов одноименного клуба Жорди Альбу, Самуэля Юмтити и Кевина-Принса Боатенга, ныне выступающего за «Фиорентину». Похожие эпизоды ранее происходили и с другими игроками сине-гранатовых — Луисом Суаресом и Филиппе Коутиньо. Если же брать весь чемпионат Испании, то от рук преступников пострадали еще и Габриэл Паулиста, Эсекьель Гарай, Хоакин и Вильям Карвалью.

Воры действовали по нескольким схемам. Обычно они пробирались в дома спортсменов в то время, когда те были на матчах.

В некоторых случаях грабителей отпугивали другие люди, находившиеся в помещении, и они уходили. Однако имеют место и инциденты, когда преступники вламывались в жилище знаменитостей с оружием, вынуждая отдавать ценные вещи, как это произошло с Маркизио. Ни в одном из эпизодов, так или иначе, футболисты и их семьи физически не пострадали.

Поскольку ограбления в Испании в последнее время стали носить регулярный характер, руководство клубов вело работу со своими игроками, предупреждая их об опасности и, более того, просило не публиковать фотографии в социальных сетях на территории своих домов.

Несколько дней назад стало известно, что местным правоохранительным органам удалось задержать банду, которая, по версии следствия, осуществляла налеты и грабила дома спортсменов в Мадриде. Одним из задержанных оказался мужчина, судимый за насилие в 2007 году.