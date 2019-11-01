10 лет Семака в ЦСКА: публиковал fake news на гостевой, восхищал Романцева и решал конфликты

Источник: РИА "Новости"

Семак попал в ЦСКА в 18 лет и уже через два года стал капитаном

Первый гол забил в дебютном матче в стартовом составе — в ворота «Зенита»

Сергей оставил ЦСКА в начале 2005-го, но болельщики ЦСКА еще пять лет скандировали на матчах «Эй, Семак, давай забей» — пока он не перешел в «Зенит»

«После тренировок возникали проблемы с едой»

Четверть века назад, 5 октября 1994-го, на «Петровском» собралось три тысячи человек — застрявший в первой лиге «Зенит» принимал в 1/16 финала Кубка России аутсайдера высшей лиги ЦСКА. Для гостей — третий матч за шесть дней! Сначала проиграли по пенальти «Ференцварошу» в Кубке Кубков, потом обыграли Владикавказ, но потеряли основных хавбеков — коренные ленинградцы Радимов и Брошин перебрали желтых карточек, а Татарчук улетел в Саудовскую Аравию. Потому-то в матче с «Зенитом» тренер ЦСКА Александр Тарханов впервые выпустил в стартовом составе 18-летнего призывника Сергея Семака. На шестнадцатой минуте он открыл счет.

Летом того года Семака хотело и «Динамо», но ЦСКА оказался ловчее.

Источник: РИА "Новости"

«Мы прилетели в Шереметьево с юношеского чемпионата Европы. Меня встретил администратор Светиков и отвез к Тарханову, который сказал, что хочет видеть меня в ЦСКА, — рассказал мне Семак спустя восемнадцать лет на базе «Зенита» в Удельной. — У меня был действующий контракт с «Асмаралом», но армейцы то ли не смогли, то ли не захотели договариваться с Аль-Халиди, президентом клуба, — гораздо проще было призвать меня в армию. Такая практика существовала давно. На тот момент «Асмарал» уже выступал в первой лиге, и о приглашении в ЦСКА можно было только мечтать. Я даже не раздумывал — соглашаться или нет.

Когда рос на Украине, мне нравилось киевское «Динамо», а в России больше всех поддерживал ЦСКА — это как-то плавно перетекло из симпатии к хоккейному клубу. В 1992-м я даже купил билет на матч ЦСКА и «Барселоны». Только-только перебрался в Москву и решил посетить игру Лиги чемпионов.

«Семак начал тренироваться с нами, имея контракт с “Асмаралом”, — сообщил мне начальник того ЦСКА Анатолий Коробочка. — Мне пришлось везти его в Самару, где располагался спортивный клуб — хотели нахимичить, тихо призвать его там в армию, чтобы не светить ЦСКА. Семаку, хотя он был тогда гражданином Украины, выдали военный билет, и он стал военнослужащим».

На излете августа 1994-го Семак дебютировал в дубле ЦСКА у тренеров Юрия Аджема и Виктора Колядко, сразу забил победный мяч коломенской «Оке», но получил травму и выбыл на три недели. Зато выздоровев, Сергей сыграл в московском матче с «Ференцварошем» — заменил за полчаса до конца Дмитрия Шукова, своего соседа по пансионату на Песчаной.

Источник: РИА "Новости"

«В дубле ЦСКА мы зарабатывал четыре с половиной тысячи рублей, — сообщил мне Шуков. — Получив первую зарплату, я поехал на вещевой рынок в Лужники и потратил почти все деньги на джинсовую куртку. Родители не могли мне ее купить, а она была моей мечтой (ту куртку я потом лет пять носил). До следующей зарплаты пришлось жить без денег, но главное, что было где спать и есть. И пусть в нашем пансионате на Песчаной был один туалет на этаже, по коридору бегали крысы, кушать ходили в другой корпус и еды там не всегда хватало, зато жилось весело — с Семаком, Радимовым, Хохловым, Орещуком. Бывало, дрались друг с другом, а потом бегали покупать сникерсы на последние деньги».

«Да, в ЦСКА действительно после тренировок иной раз возникали проблемы с едой, — подтвердил мне Семак. — но ничего страшного — все равно что-то находили».

Второй гол за ЦСКА Сергей забил через месяц после кубковой игры с «Зенитом» — тюменскому «Дин-Газу». Снова открыл счет, а потом поучаствовал в двух голевых атаках.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 15, 2.11.2019, 19:00 Зенит - ЦСКА -

«Похоже, в ЦСКА вслед за Владиславом Радимовым появляется еще одна 18-летняя восходящая звезда, — написал тогда репортер “Спорт-Экспресса” Дмитрий Дюбо. — Речь о Cepree Семаке. Пока Радимов медленно втягивался в игру, Семак, смещаясь справа в центр, искусно распасовывал, совершал слаломные проходы, наконец, бил по воротам. И поэтому вполне логично, что именно он открыл счет. Получив изящный пас от Радимова, он обыграл одного за другим трех защитников тюменской команды и направил мяч в дальний нижний угол. “Дин-Газ” не выручил даже Кутепов».

Интересно, что два первых мяча за команду Тарханова Семак забил Юрию Окрошидзе (в Питере) и Игорю Кутепову, в 2000 году сформировавшим вратарский дуэт ЦСКА. Разгром Тюмени увенчал чемпионат, завершенный армейцами на десятом месте. На улице было минус два градуса, поэтому лучший матч Семака в 1994 году увидело на стадионе «Динамо» всего восемьсот человек.

Спустя три дня Сергей отработал сто двадцать минут в кубковой встрече с «Торпедо» и отдал голевой пас Олегу Сергееву. Для победы этого не хватило. В серии пенальти Евгений Бушманов попал в штангу, а удар Дмитрия Быстрова отразил вратарь «Торпедо» Владимир Пчельников. После игры Быстров дал слегка пессимистичное интервью:

— Как вы не забили пенальти?

— Я еще до игры знал, что не забью.

— Зачем же тогда пошли бить?

— Я отказывался, но мне сказали: «Забьешь — забьешь, не забьешь — так не забьешь». И я пошел. Ведь больше-то и бить некому было.

«Я поговорил с ребятами, все хотят, чтобы ты стал капитаном»

Источник: РИА "Новости"

В следующем сезоне Семак завораживающе сотрудничал в полузащите с Радимовым, Хохловым, Карсаковым и Ульяновым. «Мы бились, они играли. Вот в чем разница. ЦСКА очень понравился — какая-то летучая команда», — сказал после поражения 0:4 форвард нижегородского «Локомотива» Иван Гецко.

Финишировав шестым, ЦСКА забил больше трех команд из топ-5, хотя почти весь второй круг обходился без нападающих — из-за продажи Файзулина в «Расинг» и травмы Лебедя. Отсюда и результативность полузащитников. Находясь чуть в тени Радимова, главной звезды тархановской команды, Семак забил больше — шесть голов против пяти у Влада (правда, всех переплюнул Карсаков — одиннадцать).

Удачный для Семака год завершился свадьбой — не последней в его жизни.

— В декабре я венчался, — сообщил он в интервью Леониду Трахтенбергу, в середине девяностых работавшему в ЦСКА.

— Где, если не секрет?

— В Подольске. Там работает отец Светы, моей жены.

— Значит, ваша невеста жила в Подольске?

— Нет, в Москве. Через два подъезда от меня. Познакомились, потом пару раз созвонились, потом встречались около года. И решили обвенчаться:

— Где Света в то время работала?

— В магазине «Имидж».

— А где свадьбу сыграли?

— В «Арагви» 29 декабря. Почти вся наша команда была.

— Уже успели проникнуться ответственностью перед семьей?

— Надеюсь, что да. Хотя верно выстроить семейные отношения — это тоже искусство. Как через годы пронести доверительность и уважение первых дней совместной жизни? Больше всего на свете я хочу, чтобы мы всегда были счастливы только от сознания того, что мы вместе.

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Свидетелем на свадьбе стал однокашник Семака по луганскому спортинтернату Александр Шутов, тогда же пришедший в ЦСКА из «Ростсельмаша» в обмен на защитника Градиленко. Именно с паса Шутова Семак забил второй из шести своих голов в сезоне-1996.

На летний перерыв ЦСКА ушел среди лидеров, но месячная отлучка Тарханова в сборную, продажа Радимова и передел жен (Влад увел у Бушманова, а тот — у Ульянова) обернулись игровым кризисом. «На любовном фронте тогда многоступенчатая история получилась, — сказал мне вратарь того ЦСКА Дмитрий Тяпушкин. — На отношения между этими ребятами такая ситуация, конечно, влияла, и наверняка она сказалась на игре». Все это привело к тому, что вместо Бушманова Тарханов сделал капитаном двадцатилетнего Семака.



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«Александр Федорович сказал: “Я поговорил с ребятами, все хотят, чтобы ты стал капитаном”. Команда и так была довольно молодая, поэтому ничего удивительного в моем назначении не было. К тому же было не так уж и важно, кто капитан — команда была очень дружная. Развлекались, например, тем, что называли друг друга по отчеству — Валерий Викентьевич, Владислав Николаевич, но больше всего ребятам нравилось мое отчество — Богданович. В том ЦСКА мне было наиболее комфортно — я был молодой, дороже команды у меня ничего не было. Потом, конечно, повзрослел, произошла переоценка ценностей».

Источник: Reuters

Семак дебютировал в звании капитана в августовской игре с «КАМАЗом», а уже через месяц согласился на переход в другой клуб.

«В 1996 году я подписал с “Фейенордом” личный контракт, — признался мне Семак весной 2012-го. — Играли в Роттердаме еврокубковый матч, и после него мне предложили переехать в Голландию. Тогда многие молодые игроки уезжали из России и у меня тоже было желание посмотреть, попробовать. Но клубы не договорились о сумме трансфера, и сделка сорвалась».

С капитаном Семаком ЦСКА выиграл в чемпионате семь матчей подряд, за три тура до конца поднялся на третье место, отставая от лидера, «Ротора», всего на три очка, но на финише внезапно проиграл «Балтике» и «Черноморцу»: «Дима Тяпушкин пропустил от «Черноморца» два мяча, Тарханов заменил его и выпустил меня, — говорил мне вратарь Дмитрий Гончаров. — Мне забили третий, и болельщики рванули на поле. Думал, сейчас бить будут, а они по-доброму: «Ну, что ж вы так?» Фанатов в итоге загнали в живой коридор и отхерачили дубинками.

Полузащитник «Черноморца» Альберт Догузов мне потом рассказал: Новороссийск, боровшийся за выживание, предлагал ничью, но ЦСКА отказался — Тарханов рассчитывал на медали. В итоге мы проиграли без шансов 1:3 и стали пятыми.

Сам Александр Федорович объяснил шокирующие поражения своим конфликтом (из-за распределения акций клуба) с начальником большого ЦСКА Александром Барановским, которому был выгоден провал Тарханова. В декабре 1996-го ЦСКА разделился на две команды, которые тренировали Тарханов и Садырин. Через месяц Семак вслед за Тархановым и восемью игроками ЦСКА перешел в «Торпедо».

Не уходить в «Торпедо» Семака уговорили в военном госпитале

Источник: РИА "Новости"

Тогда-то о своих правах на Сергея напомнил «Асмарал», докатившийся до третьей лиги.

«Владелец клуба Хуссам Аль-Халиди к тому моменту уже, по сути, обанкротился, позвонил мне и попросил помочь в переговорах по Семаку, — сказал мне селекционер Алексей Цыганюк, который нашел Сергея в Луганске и привез в «Асмарал». — За Семака Аль-Халиди с его женой Светланой Бекоевой просили у ЦСКА 500 тысяч долларов. Президент ЦСКА, бывший борец Николай Степанов приехал в высотку, в офис «Асмарала», просидел там много часов, но не договорился — Аль-Халиди не сбавлял ни рубля, а Степанов готов был дать только 300 тысяч. Тогда в ЦСКА поехал я и уговорил Степанова дать хотя бы 350. Потом убедил Бекоеву с Аль-Халиди, что за 350 тысяч долларов Семака можно отпускать.

Но перед этим нужно было уговорить и самого Сергея идти не в «Торпедо», а в ЦСКА. Семак был травмирован и лежал в военном госпитале Вишневского в Красногорске. Я поехал туда с начальником ЦСКА Коробочкой уговаривать Семака остаться. Пришли к нем у в палату — Сережа меня увидел, обнял. В итоге я его убедил, что «Торпедо» — это несерьезно, и он подписал новый контракт с ЦСКА.

В интервью Ивану Тимошкину Семак добавил: «Когда руководство “Торпедо-Лужники” не договорилось с господином Аль-Халиди, я остался в ЦCKA, и после этого Александр Тарханов при нашей встрече прошел мимо меня и даже не поздоровался. И мне это было очень обидно, так как несколько лет работы с ним до этого эпизода оставили у меня только приятные впечатления. Кстати, после этого тренер молодежной сборной Михаил Гершкович, тоже не объяснив ничего, перестал приглашать меня в команду».

В 1997-м Семак забил на один мяч больше, чем в предыдущем сезоне (причем шесть из семи мячей — в четырех подряд осенних матчах), но в остальном год был тяжелым. «В этом году некоторые футболисты вели себя так, будто они сделали подарок Садырину, не уйдя в команду Тарханова, — объяснял тренер ЦСКА итоговое двенадцатое место. — Зато Семак весь сезон был у нас лидером, и к нему можно предъявить меньше всего претензий. Он талантливый и универсальный футболист». Уже в матче второго тура с «Аланией», после удаления Нугзара Лобжанидзе, Садырин перевел атакующего хавбека Семака в центр защиты — далеко не в последний раз.

«В 1997-м в команде была очень тяжелая атмосфера, — сказал мне полузащитник того ЦСКА Алексей Савельев. — После ухода всей основы в «Торпедо» команду собирали заново, менялись места сборов и владельцы клуба. В том году команда делилась на компании: я с молодыми (Семшовым, Цаплиным, Армишевым, Агеевым), ветераны (Минько, Гришин) — отдельно. Минько нас, молодых, беспредельщиками называл. Мы были шебутные, мозгов мало, а энергии много. Это на следующий год молодежь и ветераны перемешались, а в начале 1997-го обстановка была сложная.

Прямо скажу — многие просто бухали безостановочно. Одно дело, когда ты выпил и в порядок себя привел. И другое — когда из стакана не вылезаешь. Но в итоге ребята собрались и поняли, что так дальше нельзя.

Следующий сезон также окончился гулянкой, но по радостному поводу: приняв ЦСКА на четырнадцатом месте, тренер Олег Долматов одержал четырнадцать побед в пятнадцати турах, и команда стала второй. Правда, Дмитрий Кузнецов, покинувший ЦСКА с приходом Долматова, сказал мне летом 2014-го, что не менее десяти из тех побед добывались не вполне спортивными методами. Как бы то ни было, Семак, игравший у Долматова центрального атакующего полузащитника, забил во втором круге пять мячей — в частности, открыл счет во встрече последнего тура с «Шинником»: победа в Ярославле вывела ЦСКА в Лигу чемпионов:

Источник: РИА "Новости"

«После матча — во время ужина — мы всей командой отметили серебро шампанским, а затем несколько ребят, в том числе и я, отправились в один из ярославских ресторанов. Очень неплохо посидели, — вспоминал Семак в интервью Дмитрию Дюбо. — На следующий день — уже в Москве — вместе с Герасимовым и Минько пошли в Театр эстрады на концерт “ОСП. -студии”: настроение и так было хорошим, а от шуток и приколов вообще поднялось до небес. После концерта — опять же втроем — пошли гулять по Арбату».

В Ярославле Семак сообщил репортерам «Спорт-Экспресса», что его контракт с ЦСКА закончился.

— У вас есть какие-нибудь предложения?

— Пока нет. Раньше звали и в киевское «Динамо», и в Испанию, но тогда мне никуда уходить не хотелось.

— А что изменилось теперь?

— Нет, в футбольном-то отношении меня в ЦСКА все устраивает, команда на ходу. Но в стране творится черт-те что, а хочется быть спокойным за свою семью. Когда я прочитал о покушении на Веретенникова (в Олега и его годовалую дочь плеснули серной кислотой. — matchtv.ru), то полдня ходил в шоке. После такого невольно начинаешь задумываться, а стоит ли дальше жить в России.

Сергей все же продлил контракт с ЦСКА и на предсезонке-1999, играя второго нападающего, забил половину мячей команды. Во время последнего сбора, во Франции, московскую квартиру Семака обворовали.

Болельщики — Семаку: «Вы перейдете в “Спартак” или нет?»

Источник: Reuters

Год получился контрастным. Сергей забил тринадцать мячей (его лучший показатель за всю карьеру), летом снялся в рекламе «Пепси» с Бекхэмом и Роберто Карлосом (щиты с Семаком стояли по всей Москве — это не очень понравилось спонсору сборной России, «Кока-Коле»), но в то же время, оштрафованный на сорок четыре тысячи долларов за 0:4 от «Мельде», на эмоциях отказался от капитанства. Его последняя в 1999-м игра с повязкой обернулась еще одним разгромом — 0:4 от «Спартака».

Олег Романцев признался в автобиографии: «Перед встречей с ЦСКА в 1999 году я показал футболистам кассету. На ней был матч предыдущего сезона, в котором армейцы обыграли нас со счетом 4:1. Я включил запись и остановил уже на второй секунде. Момент был показательный: наши только разыграли мяч, а Семак сразу полетел в подкат. И чуть не отобрал его. “Видите, что делает Семак? — спросил я тогда ребят. — Я хочу, чтобы сегодня вы сыграли точно так же”. Больше я ничего не говорил. Но ребятам этого хватило. Они сразу застучали копытами».

Всю осень 1999-го «Спартак» вел переговоры о трансфере Семака. После одной из октябрьских тренировок болельщики обступили его и требовали ответа: «Вы перейдете в “Спартак” или нет?» — «Спросите руководство клуба».

Сезон завершился кубковой победой над «Спартаком-Чукоткой». После него партнеры подарили Семаку мяч со своими автографами, а журналист Владимир Юрин написал: «Этот матч, возможно, был последним для Сергея в составе ЦСКА».

В декабре Семак улетел отдыхать в Мексику, где посетил древние города полуострова Юкатан и забрался на пирамиды майя. В это время в Москве решалось его будущее. За неделю до Нового года вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко признал: «ЦСКА запросил такую сумму, которую мы заплатить не могли». Киевское «Динамо» вроде как предлагало за Семака четыре миллиона долларов, но и этого оказалось мало.

После этого ЦСКА провалил сезон-2000 — и не только по футбольным причинам: пропала жена тренера Долматова, теневому боссу клуба Русланбеку Хусаинову подкинули пистолет (после чего он попросил политическое убежище во Франции), а затем попытались взорвать одного из совладельцев ЦСКА Шевалье Нусуева (спас телохранитель). Осенью пресс-служба клуба даже выпустила пресс-релиз, заявив, что во Франции Хусаинова шантажирует сотрудник ФСБ Себиров: «Под угрозами расправы над его ближайшими родственниками от г-на Р. Хусаинова требовали продать принадлежащие ему акции футбольного клуба».

В такой обстановке Семак продолжал тащить ЦСКА: не только забил девять голов, но и вышел на позицию либеро в игре с «Торпедо», что привело к победе 1:0. «Последнего защитника играть очень легко — наверное, поэтому на этой позиции выступали до сорока лет, — сказал мне Семак. — Она требует большого понимания игры и не очень больших функциональных возможностей. Нужно не столько бегать, сколько понимать игру. Думаю, Садырин остался доволен моей игрой в роли либеро».

В следующем сезоне с приходом в ЦСКА Евгения Гинера и первых звездных новичков Садырин вернул Семаку капитанскую повязку и снова поставил последним защитником — считал, что в атаке он недостаточно эффективен: «Реализация — его главная проблема. У Сергея просто нет школы, — говорил Садырин «Советскому Спорту». — Можно сказать, что он — воспитанник дворового футбола. Зато как тренируется. Ему говоришь порой: «Сереж, ты не тренируйся больше, отдохни». А он приходит снова: «Нет, я капитан команды, я должен».

Источник: Reuters

Недавно он высказал желание попробоваться в английской премьер-лиге. И он заиграл бы там несомненно. Может быть, ему как раз нужна смена обстановки, окружения. Какой-то тонкой игры он не ведет, слишком много брака. Объем работы, правда, выполняет огромный, хорош на контратаках, перехватывает. Но, опять же, не хватает техники. Мы его использовали на разных позициях. Прекрасно Семак выступал у нас в роли последнего защитника. Здесь проявилась его дисциплина.

Об АПЛ и Семаке в том же 2001-м писал и журналист Юрий Бутнев: «Насколько мне известно, в конце 2000 года Семак едва не стал игроком “Арсенала”. Лондонский клуб готов был приобрести армейца, но, узнав, сколько он стоит, отказался от этой затеи».

Слухи об уходе Семака из ЦСКА всплывали каждую зиму, хотя он не любитель менять обстановку и искренне никуда не рвался.

«На сборах пришла идея проверить, откуда в прессе берутся слухи и насколько объективная там информация, — сказал мне Семак. — Делать было нечего, вот мы с Валерой Минько и запустили в гостевой на Peski.ru слух, что Олегом Корнауховым интересуется “Фейенорд” — на следующий день это было во всех газетах. Ажиотаж был приличный — ссылки вели уже куда угодно, но только не на ту гостевую. Мы убедились, насколько легко генерировать сплетни».

У Газзаева, тренировавшего ЦСКА с 2002-го, Семак играл только в атаке. Хотя пришли сильные по меркам РПЛ начала нулевых форварды (Попов, Кириченко, Ранджелович, Гогниев, Пиюк, Монарев), Сергей сохранил и место в основе, и звание капитана. А на десятый год Семака в команде ЦСКА наконец стал чемпионом.

Источник: AFP 2019

С приходом Олича и Вагнера Семак впервые за десять лет оказался запасным, задумался о смене клуба, а последний матч за ЦСКА украсил хет-триком в ворота «ПСЖ», куда и ушел. «Мы были на сборах в Италии, и я пришел к Газзаеву посоветоваться. Он сказал: “Здесь тебе рады, но желание посмотреть что-то новое тоже полезно”. Я полетел в Париж, откуда позвонил Валерию Георгиевичу и сказал, что решил подписать контракт».

Спустя еще десять лет в Вольфсбурге Ивица Олич сказал мне, что Семак одним из первых позвонил ему после победы хорватов над Англией, которая вывела Россию на Евро-2008 — хотя к тому моменту Сергей был далек от сборной. «Еще когда Сергей играл, я был уверен, что однажды он станет тренером. У него все характеристики. Он был очень умный, опытный футболист. Для меня это самый большой игрок из России и самый большой человек. Я верю, что он будет успешным тренером», — говорил Олич за пять лет до того, как тренер Семак выиграл РПЛ с «Зенитом».