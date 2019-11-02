Матч «Зенит» — ЦСКА и еще три игры откроют программу 15-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» подходит к последнему матчу первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ), который начнется в 19:00 мск, занимая первое место в турнирной таблице и набрав 32 очка. Отрыв петербуржцев от занимающего вторую строчку «Ростова» составляет три очка, победная серия «Зенита» в чемпионате страны насчитывает три матча. Всего же команда Сергея Семака провела в октябре шесть матчей — помимо трех побед в РПЛ, «Зенит» по разу выиграл и проиграл в Лиге чемпионов, а также разгромил «Томь» в 1/8 финала Олимп — Кубка России со счетом 4:0.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА располагается на пятой позиции, имея в активе 26 очков. Армейцы, как и петербуржцы, провели в октябре шесть матчей. Коллектив под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко в чемпионате набрал всего одно очко, на выезде сыграв вничью с «Уфой» (1:1) и проиграв дома «Ростову» (1:3) и «Динамо» (0:1). В Лиге Европы москвичи дома проиграли испанскому «Эспаньолу» (0:2) и венгерскому «Ференцварошу» (0:1). Единственную победу в прошлом месяце красно-синие одержали 30 октября, обыграв «Уфу» (1:0) в 1/8 финала Кубка России благодаря голу словенского полузащитника Яки Бийола на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 15, 2.11.2019, 19:00 Зенит - ЦСКА -

Что касается кадровой ситуации, то оба тренера подходят к матчу без дисквалифицированных игроков. В списке травмированных у «Зенита» по-прежнему значатся защитник Эммануэль Маммана и фланговый нападающий Малком, которые получали травмы 7 октября и 15 августа соответственно. При этом штаб сине-бело-голубых во главе с Семаком предоставил отдых лидеру атак Артему Дзюбе, который в 14-м туре в игре с «Крыльями» провел на поле 30 минут, забив гол, а в кубковой встрече с «Томью» он и вовсе остался вне заявки.

Гончаренко продолжает обходиться без защитника Виктора Васина, а также полузащитников Алана Дзагоева и Дмитрия Ефремова. При этом в Санкт-Петербург вместе с командой отправился другой игрок обороны — Седрик Гогуа, не выходивший на поле с 6 октября. В остальном список армейцев, отправившихся на выезд, близок к оптимальному — в него, в частности, включены защитники Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, пропустившие из-за повреждений 10 и 15 матчей в разных турнирах соответственно.



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Матч в Санкт-Петербурге станет 65-м в российской истории противостояния «Зенита» и ЦСКА: на данный момент преимущество по победам на стороне команды из Москвы — 25 против 23, еще 16 раз соперники сыграли вничью. В прошлом сезоне армейцы и сине-бело-голубые обменялись домашними победами (2:0 в Москве, 3:1 в Санкт-Петербурге).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 15, 2.11.2019, 14:00 Уфа - Локомотив -

Непростой выезд «Локомотива» перед матчем с «Ювентусом»

Матч между «Уфой» и «Локомотивом» начнется в 14:00 мск. Безвыигрышная серия клуба из Башкортостана в разных турнирах составляет пять матчей. Подопечные Вадима Евсеева показывают неплохой футбол, в игре команды виден прогресс, но «Уфу» подводит реализация — футболистам удалось забить лишь один мяч в последних пяти встречах. Перед матчем с железнодорожниками команда Евсеева располагается на 11-й строчке с 16 очками в активе.

Кадровые проблемы начинают сказываться на результатах «Локомотива», железнодорожники крупно уступили «Спартаку» на своем поле (0:3), прервав пятиматчевую серию побед. В лазарете находятся защитники Мацей Рыбус, полузащитник Антон Миранчук, а также нападающие Федор Смолов и Лука Джорджевич. Нехватка ключевых игроков может серьезно сказаться не только на результате в игре с «Уфой», но и в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» 6 ноября. «Локомотив» идет третьим с 29 очками, но плотность в турнирной таблице не дает команде Семина права на ошибку.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 15, 2.11.2019, 14:00 Динамо - Ахмат -

В 14:00 «Динамо» на своем поле начнет матч против грозненского «Ахмата». Бело-голубые находятся на 13-м месте (14 очков), но в последних двух встречах в рамках РПЛ команда Кирилла Новикова продемонстрировала, что способна на многое, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1) и обыграв ЦСКА (1:0). «Ахмат» переживает не самые лучшие времена — грозненцы опустились на 15-ю строчку в турнирной таблице, 30 сентября с поста главного тренера был уволен Рашид Рахимов. Пришедший ему на смену Игорь Шалимов постепенно налаживает игру «Ахмата», в последнем матче грозненцы разгромили «Луч» из Владивостока (5:1) в 1/8 финала Кубка России.