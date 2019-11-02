Матч «Зенит» — ЦСКА и еще три игры откроют программу 15-го тура РПЛ
ТАСС, 2 ноября. Программа 15-го тура чемпионата России по футболу откроется в субботу четырьмя матчами. В центральном из них действующий чемпион страны «Зенит» в
ТАСС, 2 ноября. Программа 15-го тура чемпионата России по футболу откроется в субботу четырьмя матчами. В центральном из них действующий чемпион страны «Зенит» в
«Зенит» подходит к последнему матчу первого круга Российской
ЦСКА располагается на пятой позиции, имея в активе 26 очков. Армейцы, как и петербуржцы, провели в октябре шесть матчей. Коллектив под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко в чемпионате набрал всего одно очко, на выезде сыграв вничью с «Уфой» (1:1) и проиграв дома «Ростову» (1:3) и «Динамо» (0:1). В Лиге Европы москвичи дома проиграли испанскому «Эспаньолу» (0:2) и венгерскому «Ференцварошу» (0:1). Единственную победу в прошлом месяце
Что касается кадровой ситуации, то оба тренера подходят к матчу без дисквалифицированных игроков. В списке травмированных у «Зенита»
Гончаренко продолжает обходиться без защитника Виктора Васина, а также полузащитников Алана Дзагоева и Дмитрия Ефремова. При этом в
Матч в
Матч между «Уфой» и «Локомотивом» начнется в 14:00 мск. Безвыигрышная серия клуба из Башкортостана в разных турнирах составляет пять матчей. Подопечные Вадима Евсеева показывают неплохой футбол, в игре команды виден прогресс, но «Уфу» подводит реализация — футболистам удалось забить лишь один мяч в последних пяти встречах. Перед матчем с железнодорожниками команда Евсеева располагается на 11-й строчке с 16 очками в активе.
Кадровые проблемы начинают сказываться на результатах «Локомотива», железнодорожники крупно уступили «Спартаку» на своем поле (0:3), прервав пятиматчевую серию побед. В лазарете находятся защитники Мацей Рыбус, полузащитник Антон Миранчук, а также нападающие Федор Смолов и Лука Джорджевич. Нехватка ключевых игроков может серьезно сказаться не только на результате в игре с «Уфой», но и в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» 6 ноября. «Локомотив» идет третьим с 29 очками, но плотность в турнирной таблице не дает команде Семина права на ошибку.
В 14:00 «Динамо» на своем поле начнет матч против грозненского «Ахмата».
В еще одном матче субботы «Сочи» примет «Тамбов», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Сочинцы расположились на 14-й строчке (13 очков), а клуб из Тамбова идет на последнем месте в турнирной таблице (11 очков). Хозяева поля в шести последних играх одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. Гости за аналогичный период уступили в четырех играх, одержав две победы.