К «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы

Источник: Спорт-Экспресс

Несколько лет назад эта была битва равных. Схватка двух лучших команд России, располагавших сильнейшими составами в лиге. Статистика, может, и обманывает когда-то, но только не в этом случае — с 2010-го по 2016-й чемпионский титул в России брали только ЦСКА и «Зенит». Причем они даже распределились поровну — по три.

Сейчас времена изменились. Питерцы, пережив пару несколько смутных лет, снова грозная сила — золото-2019, лидерство в нынешнем сезоне, достойное выступление в Лиге чемпионов. В отличной форме Дзюба, неизвестно какую молодость переживает Жирков, хороши Шатов, Оздоев и Дриусси, здорово влился в состав Караваев. В РПЛ — три выигрыша кряду с общим счетом 11:2. В целом — пять побед в последних шести матчах и 19 забитых голов, больше трех в среднем за игру.

Против нынешнего ЦСКА «Зенит» на своем поле был бы фаворитом в любом случае. А учитывая форму питерцев и то, что происходило в октябре с армейцами, сине-бело-голубые вроде бы кажутся фаворитом безоговорочным.

Но, возможно, гол Бийола на третьей добавленной к основному времени минуте не просто позволил ЦСКА победить «Уфу» и выйти в четвертьфинал Кубка России. Не исключено, что этот мяч стал предвестником перемен. Ведь очень часто такие матчи и такие моменты переворачивают весь сезон.

Когда не очень получается, а соперник выглядит лучше — уж по количеству созданных моментов и их качеству точно.

Когда запасной вратарь, прежде не блиставший особой надежностью, начинает невероятным образом тащить, давая шанс полевым игрокам все-таки сделать свою работу.



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Когда человек, вроде бы не отличающийся филигранной техникой и изяществом, в решающий момент двумя движениями накручивает двух защитников и забивает победный гол.

Когда лидер и главный креативщик команды, тремя днями ранее смазавший пенальти, делает то, ради чего его и выпустили в морозную погоду на последние 15 минут — отдает своевременную передачу ровно в ту точку, куда нужно, давая шанс партнеру решить эпизод.

Такие матчи часто становятся своеобразной точкой отсчета, после которой меняется все. Подобные моменты, наверное, можно найти в любой истории успешного сезона. Скажем, прошлогодний «Ливерпуль» и спасение Алиссона в концовке матча с «Наполи» после удара Милика. Красным, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов, нужно было обязательно выигрывать, и этот сэйв сохранил победный счет — 1:0.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ

Без него не было бы ни чуда в ответной встрече с «Барселоной» в полуфинале, ни победы в мадридском финале над «Тоттенхэмом». Все закончилось бы уже в декабре. Возможно, не было бы и нынешнего восхитительного «Ливерпуля» — кто знает, как повернулась бы история.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 15, 2.11.2019, 19:00 Зенит - ЦСКА -

Нет, я ни в коем случае не утверждаю, что теперь, после отраженного Помазуном удара Бизяка и гола Бийола, ЦСКА порвет «Зенит», а весной выиграет чемпионат. Возможно, в Петербурге все закончится печально для москвичей, и в РПЛ армейцы финишируют на 5-м месте, попутно вылетев из Кубка.

Но, повторю — такие победы, как во встрече с «Уфой», совершенно точно поднимают настроение и могут стать катализатором правильных реакций в команде. К тому же постепенно возвращаются травмированные — Щенников и Набабкин добавляют составу армейцев чуть больше вариативности.

Все вышесказанное не делает ЦСКА фаворитом — им остается «Зенит». Но может сделать матч куда более конкурентным, чем представлялось еще несколько дней назад.

А это то, что нужно!