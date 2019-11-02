Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Локомотив
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Тамбов
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Барселона
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
1.11
Дижон
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
1.11
Хоффенхайм
Падерборн
30
Все события
Фоторепортажи
18«Формула-1» показала болиды будущего
13Березуцкие разбили кубок, а Аршавин нос. Вы помните, каким был Кубок России раньше
10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

К «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы

Сейчас игра в Петербурге представляется уже не столь предсказуемой, как еще совсем недавно.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Несколько лет назад эта была битва равных. Схватка двух лучших команд России, располагавших сильнейшими составами в лиге. Статистика, может, и обманывает когда-то, но только не в этом случае — с 2010-го по 2016-й чемпионский титул в России брали только ЦСКА и «Зенит». Причем они даже распределились поровну — по три.

Сейчас времена изменились. Питерцы, пережив пару несколько смутных лет, снова грозная сила — золото-2019, лидерство в нынешнем сезоне, достойное выступление в Лиге чемпионов. В отличной форме Дзюба, неизвестно какую молодость переживает Жирков, хороши Шатов, Оздоев и Дриусси, здорово влился в состав Караваев. В РПЛ — три выигрыша кряду с общим счетом 11:2. В целом — пять побед в последних шести матчах и 19 забитых голов, больше трех в среднем за игру.

Против нынешнего ЦСКА «Зенит» на своем поле был бы фаворитом в любом случае. А учитывая форму питерцев и то, что происходило в октябре с армейцами, сине-бело-голубые вроде бы кажутся фаворитом безоговорочным.

Но, возможно, гол Бийола на третьей добавленной к основному времени минуте не просто позволил ЦСКА победить «Уфу» и выйти в четвертьфинал Кубка России. Не исключено, что этот мяч стал предвестником перемен. Ведь очень часто такие матчи и такие моменты переворачивают весь сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда не очень получается, а соперник выглядит лучше — уж по количеству созданных моментов и их качеству точно.

Когда запасной вратарь, прежде не блиставший особой надежностью, начинает невероятным образом тащить, давая шанс полевым игрокам все-таки сделать свою работу.


Нажмите,
чтобы включить звук

Когда человек, вроде бы не отличающийся филигранной техникой и изяществом, в решающий момент двумя движениями накручивает двух защитников и забивает победный гол.

Когда лидер и главный креативщик команды, тремя днями ранее смазавший пенальти, делает то, ради чего его и выпустили в морозную погоду на последние 15 минут — отдает своевременную передачу ровно в ту точку, куда нужно, давая шанс партнеру решить эпизод.

Такие матчи часто становятся своеобразной точкой отсчета, после которой меняется все. Подобные моменты, наверное, можно найти в любой истории успешного сезона. Скажем, прошлогодний «Ливерпуль» и спасение Алиссона в концовке матча с «Наполи» после удара Милика. Красным, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов, нужно было обязательно выигрывать, и этот сэйв сохранил победный счет — 1:0.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ

Без него не было бы ни чуда в ответной встрече с «Барселоной» в полуфинале, ни победы в мадридском финале над «Тоттенхэмом». Все закончилось бы уже в декабре. Возможно, не было бы и нынешнего восхитительного «Ливерпуля» — кто знает, как повернулась бы история.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 15, 2.11.2019, 19:00

Зенит-ЦСКА-

Нет, я ни в коем случае не утверждаю, что теперь, после отраженного Помазуном удара Бизяка и гола Бийола, ЦСКА порвет «Зенит», а весной выиграет чемпионат. Возможно, в Петербурге все закончится печально для москвичей, и в РПЛ армейцы финишируют на 5-м месте, попутно вылетев из Кубка.

Но, повторю — такие победы, как во встрече с «Уфой», совершенно точно поднимают настроение и могут стать катализатором правильных реакций в команде. К тому же постепенно возвращаются травмированные — Щенников и Набабкин добавляют составу армейцев чуть больше вариативности.

Все вышесказанное не делает ЦСКА фаворитом — им остается «Зенит». Но может сделать матч куда более конкурентным, чем представлялось еще несколько дней назад.

А это то, что нужно!

Дмитрий Гирин

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Загитова проиграла короткую программу. Можно ли все исправить?
Свечников! Наши так не врывались в НХЛ со времен Ковальчука
Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом
Как «Русская пятерка»! Команда Овечкина забила 4 гола за период
«Зачем я напрягалась?» Косторная удивилась оценке за выступление
Промес оформил дубль за пять минут в игре чемпионата Нидерландов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь