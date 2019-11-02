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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» — «Локомотив»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Клубы «Уфа» и «Локомотив» огласили составы на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

Начало — в 14:00 мск.

Состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.

Состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

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