Гол Ордеца спас «Динамо» от поражения в матче против «Ахмата» в РПЛ
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1 в матче 15-го тура Российской
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1 в матче 15-го тура Российской
У «Динамо» гол забил Иван Ордец (90+3), в составе «Ахмата» отличился Андрес Понсе (43-я минута, с пенальти). На 31-й минуте игрок «Динамо» Кирилл Панченко не реализовал пенальти, на 60-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Динамо» Шарль Каборе. Ордец забил свой первый мяч в составе московской команды, футболист провел пятый матч за «Динамо».
«Динамо» и «Ахмат» встретились в 23-й раз в истории, команды одержали по семь побед, еще девять матчей завершились вничью. «Динамо» не может победить «Ахмат» на протяжении восьми матчей подряд (шесть ничьих, два поражения), предыдущий раз московский клуб обыграл «Ахмат» 23 ноября 2014 года (3:0), тогда грозненский клуб выступал под названием «Терек». Защитник сборной России Андрей Семенов, выведший «Ахмат» на матч с капитанской повязкой, и полузащитник «Динамо» Артур Юсупов принимали участие в игре 2014 года.
Московский клуб располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 15 матчах. «Ахмат» занимает 14-е место, в активе команды 14 очков после 15 встреч.
В 16-м туре «Динамо» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 9 ноября, днем раньше «Ахмат» примет екатеринбургский «Урал».
«Ахмат», несмотря на потерю защитника и капитана команды Ризвана Уциева, который отправился в Германию на лечение и реабилитацию, с первых же минут гостевого матча захватил инициативу. «Динамо», которое под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова в третий раз подряд вышло на игру в одном и том же составе, смотрелось не
Даже после ухода своего лидера «Ахмат» продолжил держать Шунина в тонусе — опасным ударом головой отметился Антон Швец, голкипер не без труда перевел мяч на угловой. Едва ли не первая осмысленная атака «Динамо» привела к назначению первого в сезоне пенальти в пользу московской команды — позиционное наступление
После неиспользованного шанса хозяева поля активизировались и стали действовать гораздо острее. «Динамо» чрезмерно увлеклось атакой и перед самым перерывом получило ответный пенальти. Григорий Морозов в своей штрафной нарушил правила на Харине — к точке подошел Андрес Понсе, его удар под перекладину оказался неберущимся для Шунина.
Во втором тайме Новиков попытался внести коррективы в игру «Динамо», выпустив Юсупова и Максимилиана Филиппа вместо Романа Нойштедтера и не забившего пенальти Панченко. Коррективы, которые пытался привнести и. о. главного тренера
Оставшись в меньшинстве, «Динамо» попыталось спасти игру, выпустив вместо защитника Заурбека Плиева нападающего Клинтона Н'Жи, который на прошлой неделе принес команде победу в дерби с ЦСКА. Удаление и перестановки в составе
|Кирилл Новиков
|Игорь Шалимов
|Иван Ордец(Константин Рауш)
|90+3′
|Андрес Понсе
|43′
|Кирилл Панченко
|31′
|1
|Антон Шунин
|16
|Евгений Городов
|4
|Владимир Рыков
|5
|Магомед Мусалов
31′
|18
|Иван Ордец
28′
|13
|Роланд Гиголаев
|2
|Григорий Морозов
43′
|4
|Вилькер Анхель
5′
|34
|Константин Рауш
|15
|Андрей Семенов
90+2′
|11
|Себастьян Шиманьски
|9
|Конрад Михаляк
|10
|Силвестр Игбун
90+2′
|18
|Андрес Понсе
8′
|77
|Шарль Каборе
56′60′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|3
|Заурбек Плиев
67′
|23
|Антон Швец
|9
|Клинтон Нжи
|77
|Бернард Бериша
20′
|8
|Кирилл Панченко
54′
|59
|Евгений Харин
86′
|5
|Максимилиан Филипп
|7
|Магомед Митришев
|15
|Роман Нойштедтер
54′
|88
|Денис Глушаков
56′63′
|6
|Артур Юсупов
|19
|Олег Иванов
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|5
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|24
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)