«Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитым мячом отметился Ловро Бизяк (72-я минута, с пенальти), у гостей отличился Эдер (59).

По ходу текущего сезона «Уфа» на своем поле сумела отобрать очки у нескольких команд, которые располагаются выше в турнирной таблице. Команда одержала победы над московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (оба матча завершились со счетом 1:0), сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).

В турнирной таблице «Уфа» занимает восьмое место, набрав 17 очков. «Локомотив» с 30 очками идет вторым, уступая два очка лидирующему «Зениту», который свой матч 15-го тура проведет позднее в субботу на своем поле против ЦСКА.

В следующем туре «Уфа» в гостях сыграет с «Оренбургом», «Локомотив» примет «Краснодар». Обе встречи пройдут 10 ноября. Кроме того, 6 ноября «Локомотиву» предстоит провести домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».