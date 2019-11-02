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16:10 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 ноября. «Уфа» сыграла вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитым мячом отметился Ловро Бизяк (72-я минута, с пенальти), у гостей отличился Эдер (59).

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По ходу текущего сезона «Уфа» на своем поле сумела отобрать очки у нескольких команд, которые располагаются выше в турнирной таблице. Команда одержала победы над московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (оба матча завершились со счетом 1:0), сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).

В турнирной таблице «Уфа» занимает восьмое место, набрав 17 очков. «Локомотив» с 30 очками идет вторым, уступая два очка лидирующему «Зениту», который свой матч 15-го тура проведет позднее в субботу на своем поле против ЦСКА.

В следующем туре «Уфа» в гостях сыграет с «Оренбургом», «Локомотив» примет «Краснодар». Обе встречи пройдут 10 ноября. Кроме того, 6 ноября «Локомотиву» предстоит провести домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».

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Первый тайм: 0:0
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Футбол, Премьер-лига, Тур 152.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевЮрий Семин
Голы
Ловро Бизяк72′
Эдер(Алексей Миранчук)59′
Составы команд
31Александр Беленов
1Маринату Гильерме
3Павел Аликин
5Бенедикт Хеведес
75′
15Александр Пуцко
14Ведран Чорлука
84′
27Йонуц Неделчару
20Владислав Игнатьев
90+2′
33Александр Сухов
27Мурило
10Оливье Тилль
31Мачей Рыбус
85′
22Артем Голубев
52′
6Дмитрий Баринов
57Вячеслав Кротов
7Гжегож Крыховяк
71′
74Даниил Фомин
17Рифат Жемалетдинов
64′
77Азер Алиев
59Алексей Миранчук
68′
11Ловро Бизяк
19Эдер
17′
Статистика
1Желтые карточки8
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
9Удары (всего)13
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
4Угловые7
10Фолы13
7Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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