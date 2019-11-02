«Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 2 ноября. «Уфа» сыграла вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 2 ноября. «Уфа» сыграла вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Ловро Бизяк (72-я минута, с пенальти), у гостей отличился Эдер (59).
По ходу текущего сезона «Уфа» на своем поле сумела отобрать очки у нескольких команд, которые располагаются выше в турнирной таблице. Команда одержала победы над московским «Спартаком» и
В турнирной таблице «Уфа» занимает восьмое место, набрав 17 очков. «Локомотив» с 30 очками идет вторым, уступая два очка лидирующему «Зениту», который свой матч 15-го тура проведет позднее в субботу на своем поле против ЦСКА.
В следующем туре «Уфа» в гостях сыграет с «Оренбургом», «Локомотив» примет «Краснодар». Обе встречи пройдут 10 ноября. Кроме того, 6 ноября «Локомотиву» предстоит провести домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».
|Вадим Евсеев
|Юрий Семин
|Ловро Бизяк
|72′
|Эдер(Алексей Миранчук)
|59′
|31
|Александр Беленов
|1
|Маринату Гильерме
|3
|Павел Аликин
|5
|Бенедикт Хеведес
75′
|15
|Александр Пуцко
|14
|Ведран Чорлука
84′
|27
|Йонуц Неделчару
|20
|Владислав Игнатьев
90+2′
|33
|Александр Сухов
|27
|Мурило
|10
|Оливье Тилль
|31
|Мачей Рыбус
85′
|22
|Артем Голубев
52′
|6
|Дмитрий Баринов
|57
|Вячеслав Кротов
|7
|Гжегож Крыховяк
71′
|74
|Даниил Фомин
|17
|Рифат Жемалетдинов
64′
|77
|Азер Алиев
|59
|Алексей Миранчук
68′
|11
|Ловро Бизяк
|19
|Эдер
17′
|1
|Желтые карточки
|8
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|13
|7
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)