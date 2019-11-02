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17:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» вновь остановила лидера. «Локо» не смог победить команду Евсеева

«Локомотив» вслед за «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» потерял очки в матче против «Уфы».

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Эдер, 59 (0:1). Бизяк, 72 — с пенальти (1:1).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Эдер.

Предупреждения: Эдер, 17. Голубев, 52. Жемалетдинов, 64. Миранчук, 68. Крыховяк, 71. Хеведес, 75. Чорлука, 84. Рыбус, 85. Игнатьев, 90+2.

Судьи: Турбин (Дмитров). Сейфетдинов (Казань), Болховитин (Ленинградская область).

2 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник»

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Еще перед началом матча «Уфа» — «Локомотив» Юрий Семин рассуждал о плохом качестве поля в столице Башкирии. Главный тренер гостей далеко не первый, кто недоволен газоном стадиона «Нефтяник».

— На таком поле противопоказано играть любому футболисту, — сказал Семин.


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При этом он выпустил практически всю основу, несмотря на то, что в среду играть с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Правда, в заявку на игру не попал португалец Жоау Мариу, который стал лидером команды. Это связано с противопоказанием играть в таких условиях. Его место занял Рифат Жемалетдинов. И команда в первом тайме словно подхватила настроение тренера.

На 9-й минуте хозяева создали первый момент — подача на Тилля, который пробил в противоход Гильерме. Голкипер точно не спас бы команду, однако мяч прошел рядом со штангой. «Уфа» уверенно держала мяч под контролем, периодически создавая моменты. Пара Чорлука — Хеведес также не отличалась надежностью. Пару раз они ошиблись с созданием искусственного офсайда, один раз помог боковой судья.

Единственный отрезок в первом тайме, когда «Локо» немного отодвинул мяч от своих ворот — с 30-й по 35-ю минуты. Тогда Крыховяк напомнил о себе как о лидере команды, Баринов хорошо пробил издали, а Миранчук показал то, за что его так ценят — нестандартную обводку и острые передачи. Но атакующий порыв пропал быстро.

Однако начало второго тайма вновь показало: «Локо» умеет собираться в нужный момент. Москвичи задавили соперника на правом фланге, Миранчук проверил Беленова, попав в перекладину. Гол был где-то рядом, и после подачи углового мяч оказался у Эдера — португалец без проблем переиграл вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше игроки «Локо» успокоились. Кажется, не поверили, что «Уфа» в таких условиях сможет что-то создать. Но команда Вадима Евсеева не собиралась сдаваться. Несколько хороших атак привели к ошибке Крыховяка в штрафной, и Евгений Турбин указал на «точку». Бизяк справился с ответственностью и сравнял счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самое грустное для болельщиков «Локо», что у команды не было ни одного момента после гола. Стандарты не были эффективны, в позиционном нападении тоже мало что получалось.

«Уфа» же вновь показала — просто на их поле не будет никому.

Дмитрий Зимин

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Уфа
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 152.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевЮрий Семин
Голы
Ловро Бизяк72′
Эдер(Алексей Миранчук)59′
Составы команд
31Александр Беленов
1Маринату Гильерме
3Павел Аликин
5Бенедикт Хеведес
75′
15Александр Пуцко
14Ведран Чорлука
84′
27Йонуц Неделчару
20Владислав Игнатьев
90+2′
33Александр Сухов
27Мурило
10Оливье Тилль
31Мачей Рыбус
85′
22Артем Голубев
52′
6Дмитрий Баринов
57Вячеслав Кротов
7Гжегож Крыховяк
71′
74Даниил Фомин
17Рифат Жемалетдинов
64′
77Азер Алиев
59Алексей Миранчук
68′
11Ловро Бизяк
19Эдер
17′
Статистика
1Желтые карточки8
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
9Удары (всего)13
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
4Угловые7
10Фолы13
7Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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