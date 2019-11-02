«Уфа» вновь остановила лидера. «Локо» не смог победить команду Евсеева
«Локомотив» вслед за «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» потерял очки в матче против «Уфы».
«Локомотив» вслед за «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» потерял очки в матче против «Уфы».
Чемпионат России.
«Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Эдер, 59 (0:1). Бизяк, 72 — с пенальти (1:1).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Эдер.
Предупреждения: Эдер, 17. Голубев, 52. Жемалетдинов, 64. Миранчук, 68. Крыховяк, 71. Хеведес, 75. Чорлука, 84. Рыбус, 85. Игнатьев, 90+2.
Судьи: Турбин (Дмитров). Сейфетдинов (Казань), Болховитин (Ленинградская область).
2 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник»
Еще перед началом матча «Уфа» — «Локомотив» Юрий Семин рассуждал о плохом качестве поля в столице Башкирии. Главный тренер гостей далеко не первый, кто недоволен газоном стадиона «Нефтяник».
— На таком поле противопоказано играть любому футболисту, — сказал Семин.
При этом он выпустил практически всю основу, несмотря на то, что в среду играть с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Правда, в заявку на игру не попал португалец Жоау Мариу, который стал лидером команды. Это связано с противопоказанием играть в таких условиях. Его место занял Рифат Жемалетдинов. И команда в первом тайме словно подхватила настроение тренера.
На 9-й минуте хозяева создали первый момент — подача на Тилля, который пробил в противоход Гильерме. Голкипер точно не спас бы команду, однако мяч прошел рядом со штангой. «Уфа» уверенно держала мяч под контролем, периодически создавая моменты. Пара Чорлука — Хеведес также не отличалась надежностью. Пару раз они ошиблись с созданием искусственного офсайда, один раз помог боковой судья.
Однако начало второго тайма вновь показало: «Локо» умеет собираться в нужный момент. Москвичи задавили соперника на правом фланге, Миранчук проверил Беленова, попав в перекладину. Гол был
Дальше игроки «Локо» успокоились. Кажется, не поверили, что «Уфа» в таких условиях сможет
Самое грустное для болельщиков «Локо», что у команды не было ни одного момента после гола. Стандарты не были эффективны, в позиционном нападении тоже мало что получалось.
«Уфа» же вновь показала — просто на их поле не будет никому.
Дмитрий Зимин
|Вадим Евсеев
|Юрий Семин
|Ловро Бизяк
|72′
|Эдер(Алексей Миранчук)
|59′
|31
|Александр Беленов
|1
|Маринату Гильерме
|3
|Павел Аликин
|5
|Бенедикт Хеведес
75′
|15
|Александр Пуцко
|14
|Ведран Чорлука
84′
|27
|Йонуц Неделчару
|20
|Владислав Игнатьев
90+2′
|33
|Александр Сухов
|27
|Мурило
|10
|Оливье Тилль
|31
|Мачей Рыбус
85′
|22
|Артем Голубев
52′
|6
|Дмитрий Баринов
|57
|Вячеслав Кротов
|7
|Гжегож Крыховяк
71′
|74
|Даниил Фомин
|17
|Рифат Жемалетдинов
64′
|77
|Азер Алиев
|59
|Алексей Миранчук
68′
|11
|Ловро Бизяк
|19
|Эдер
17′
|1
|Желтые карточки
|8
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|13
|7
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)