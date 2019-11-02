«Уфа» вновь остановила лидера. «Локо» не смог победить команду Евсеева

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Эдер, 59 (0:1). Бизяк, 72 — с пенальти (1:1).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Эдер.

Предупреждения: Эдер, 17. Голубев, 52. Жемалетдинов, 64. Миранчук, 68. Крыховяк, 71. Хеведес, 75. Чорлука, 84. Рыбус, 85. Игнатьев, 90+2.

Судьи: Турбин (Дмитров). Сейфетдинов (Казань), Болховитин (Ленинградская область).

2 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник»

Еще перед началом матча «Уфа» — «Локомотив» Юрий Семин рассуждал о плохом качестве поля в столице Башкирии. Главный тренер гостей далеко не первый, кто недоволен газоном стадиона «Нефтяник».

— На таком поле противопоказано играть любому футболисту, — сказал Семин.



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При этом он выпустил практически всю основу, несмотря на то, что в среду играть с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Правда, в заявку на игру не попал португалец Жоау Мариу, который стал лидером команды. Это связано с противопоказанием играть в таких условиях. Его место занял Рифат Жемалетдинов. И команда в первом тайме словно подхватила настроение тренера.

На 9-й минуте хозяева создали первый момент — подача на Тилля, который пробил в противоход Гильерме. Голкипер точно не спас бы команду, однако мяч прошел рядом со штангой. «Уфа» уверенно держала мяч под контролем, периодически создавая моменты. Пара Чорлука — Хеведес также не отличалась надежностью. Пару раз они ошиблись с созданием искусственного офсайда, один раз помог боковой судья.

Единственный отрезок в первом тайме, когда «Локо» немного отодвинул мяч от своих ворот — с 30-й по 35-ю минуты. Тогда Крыховяк напомнил о себе как о лидере команды, Баринов хорошо пробил издали, а Миранчук показал то, за что его так ценят — нестандартную обводку и острые передачи. Но атакующий порыв пропал быстро.

Однако начало второго тайма вновь показало: «Локо» умеет собираться в нужный момент. Москвичи задавили соперника на правом фланге, Миранчук проверил Беленова, попав в перекладину. Гол был где-то рядом, и после подачи углового мяч оказался у Эдера — португалец без проблем переиграл вратаря.

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Дальше игроки «Локо» успокоились. Кажется, не поверили, что «Уфа» в таких условиях сможет что-то создать. Но команда Вадима Евсеева не собиралась сдаваться. Несколько хороших атак привели к ошибке Крыховяка в штрафной, и Евгений Турбин указал на «точку». Бизяк справился с ответственностью и сравнял счет.

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Самое грустное для болельщиков «Локо», что у команды не было ни одного момента после гола. Стандарты не были эффективны, в позиционном нападении тоже мало что получалось.

«Уфа» же вновь показала — просто на их поле не будет никому.