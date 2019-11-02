Гол Мелкадзе принес победу «Тамбову» в матче чемпионата России по футболу с «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Тамбова» забили Михаил Костюков (41) и Георгий Мелкадзе (56). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (44). Мелкадзе забил четвертый гол в шести матчах чемпионата в составе «Тамбова». Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из «Спартака», дважды отличился 21 сентября в домашней игре с «Ростовом» (2:1) и забил один гол в гостевой игре с казанским «Рубином» (1:2), которая прошла 5 октября.

«Тамбов» впервые одержал две победы кряду в РПЛ, в прошлом туре клуб на своем поле разгромил «Уфу» (3:0). Перед матчем с «Уфой» с поста главного тренера «Тамбова» ушел Александр Григорян, исполняющим обязанности наставника «Тамбова» был назначен Сергей Первушин, входивший в тренерский штаб Григоряна.

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«Тамбов» занимает 14-е место, набрав 14 очков после 15 матчей. Впервые с 8-го тура, который прошел в конце августа — начале сентября, «Тамбов» поднялся с последней строчки в таблице чемпионата. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе 13 очков после 15 встреч.