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18:38 (мск), источник: ТАСС

Гол Мелкадзе принес победу «Тамбову» в матче чемпионата России по футболу с «Сочи»

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Тамбова» со счетом 2:1 обыграли «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Тамбова» забили Михаил Костюков (41) и Георгий Мелкадзе (56). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (44). Мелкадзе забил четвертый гол в шести матчах чемпионата в составе «Тамбова». Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из «Спартака», дважды отличился 21 сентября в домашней игре с «Ростовом» (2:1) и забил один гол в гостевой игре с казанским «Рубином» (1:2), которая прошла 5 октября.

«Тамбов» впервые одержал две победы кряду в РПЛ, в прошлом туре клуб на своем поле разгромил «Уфу» (3:0). Перед матчем с «Уфой» с поста главного тренера «Тамбова» ушел Александр Григорян, исполняющим обязанности наставника «Тамбова» был назначен Сергей Первушин, входивший в тренерский штаб Григоряна.

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«Тамбов» занимает 14-е место, набрав 14 очков после 15 матчей. Впервые с 8-го тура, который прошел в конце августа — начале сентября, «Тамбов» поднялся с последней строчки в таблице чемпионата. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе 13 очков после 15 встреч.

В следующем матче 9 ноября «Тамбов» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» днем позднее на домашнем поле примет столичный ЦСКА.

Сочи
1:2
Первый тайм: 1:1
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 152.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 6138 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Первушин
Голы
Кристиан Нобоа(Антон Заболотный, Никита Бурмистров)44′
Михаил Костюков(Владимир Обухов, Павел Карасев)41′
Георгий Мелкадзе(Гурам Тетрашвили)56′
Составы команд
35Сослан Джанаев
88Гиорги Шелия
26Никита Калугин
64′
2Алексей Рыбин
13Федор Кудряшов
8Антон Килин
90+1′
32Миха Мевля
27Алексей Грицаенко
45Иван Миладинович
33′
55Максим Осипенко
16Кристиан Нобоа
58Адессойе Ойеволе
9Антон Заболотный
3Гурам Тетрашвили
15Ибрагим Цаллагов
25Павел Карасев
17Андрей Мостовой
13Владимир Обухов
86′
18Никита Бурмистров
67′
9Хасан Мамтов
21Акмаль Бахтияров
19Георгий Мелкадзе
71′75′
5Алексей Померко
28′46′
23Данил Кленкин
77Дмитрий Полоз
77Михаил Костюков
90′
17Хетаг Хосонов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
16Удары (всего)10
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
15Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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