Гол Мелкадзе принес победу «Тамбову» в матче чемпионата России по футболу с «Сочи»
СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Тамбова» со счетом 2:1 обыграли «Сочи» в матче 15-го тура Российской
СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Тамбова» со счетом 2:1 обыграли «Сочи» в матче 15-го тура Российской
В составе «Тамбова» забили Михаил Костюков (41) и Георгий Мелкадзе (56). У «Сочи» отличился Кристиан Нобоа (44). Мелкадзе забил четвертый гол в шести матчах чемпионата в составе «Тамбова». Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из «Спартака», дважды отличился 21 сентября в домашней игре с «Ростовом» (2:1) и забил один гол в гостевой игре с казанским «Рубином» (1:2), которая прошла 5 октября.
«Тамбов» впервые одержал две победы кряду в РПЛ, в прошлом туре клуб на своем поле разгромил «Уфу» (3:0). Перед матчем с «Уфой» с поста главного тренера «Тамбова» ушел Александр Григорян, исполняющим обязанности наставника «Тамбова» был назначен Сергей Первушин, входивший в тренерский штаб Григоряна.
«Тамбов» занимает 14-е место, набрав 14 очков после 15 матчей. Впервые с 8-го тура, который прошел в конце августа — начале сентября, «Тамбов» поднялся с последней строчки в таблице чемпионата. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе 13 очков после 15 встреч.
В следующем матче 9 ноября «Тамбов» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» днем позднее на домашнем поле примет столичный ЦСКА.
|Александр Точилин
|Сергей Первушин
|Кристиан Нобоа(Антон Заболотный, Никита Бурмистров)
|44′
|Михаил Костюков(Владимир Обухов, Павел Карасев)
|41′
|Георгий Мелкадзе(Гурам Тетрашвили)
|56′
|35
|Сослан Джанаев
|88
|Гиорги Шелия
|26
|Никита Калугин
64′
|2
|Алексей Рыбин
|13
|Федор Кудряшов
|8
|Антон Килин
90+1′
|32
|Миха Мевля
|27
|Алексей Грицаенко
|45
|Иван Миладинович
33′
|55
|Максим Осипенко
|16
|Кристиан Нобоа
|58
|Адессойе Ойеволе
|9
|Антон Заболотный
|3
|Гурам Тетрашвили
|15
|Ибрагим Цаллагов
|25
|Павел Карасев
|17
|Андрей Мостовой
|13
|Владимир Обухов
86′
|18
|Никита Бурмистров
67′
|9
|Хасан Мамтов
|21
|Акмаль Бахтияров
|19
|Георгий Мелкадзе
71′75′
|5
|Алексей Померко
28′46′
|23
|Данил Кленкин
|77
|Дмитрий Полоз
|77
|Михаил Костюков
90′
|17
|Хетаг Хосонов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)