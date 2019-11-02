«Зенит» избежал поражения от оставшегося в меньшинстве ЦСКА
Московский ЦСКА сыграл вничью с
Московский ЦСКА сыграл вничью с
Встреча прошла на «Газпром Арене» в
На 73-й минуте
«Зенит» завершил первый круг РПЛ на первом месте. В предыдущем туре ЦСКА уступил столичному Динамо (0:1). После матча в
|Сергей Семак
|Виктор Гончаренко
|Александр Ерохин(Артем Дзюба)
|73′
|Никола Влашич
|45+1′
|41
|Михаил Кержаков
|35
|Игорь Акинфеев
|3
|Дуглас Сантос
90+5′
|2
|Мариу Фернандес
90+6′
|6
|Бранислав Иванович
|23
|Хердур Магнуссон
|44
|Ярослав Ракицкий
|62
|Вадим Карпов
54′
|7
|Сердар Азмун
86′
|78
|Игорь Дивеев
|22
|Артем Дзюба
|8
|Никола Влашич
|5
|Вильмар Барриос
90+6′
|25
|Кристиян Бистрович
|27
|Магомед Оздоев
|29
|Яка Бийол
51′54′
|15
|Вячеслав Караваев
60′
|98
|Иван Обляков
86′90′
|17
|Олег Шатов
|27
|Седрик Гогуа
|11
|Себастьян Дриусси
68′
|7
|Ильзат Ахметов
60′
|21
|Александр Ерохин
|14
|Кирилл Набабкин
|18
|Юрий Жирков
88′
|9
|Федор Чалов
78′
|20
|Роберт Мак
|20
|Константин Кучаев
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|25
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)