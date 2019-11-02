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21:08 (мск), источник: Lenta.Ru

«Зенит» избежал поражения от оставшегося в меньшинстве ЦСКА

Московский ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Армейцы открыли счет в концовке первого тайма усилиями Николы Влашича. На 54-й минуте судья удалил с поля игрока ЦСКА Яка Бийола. Футболист заработал второе предупреждение в матче.

На 73-й минуте сине-бело-голубые сравняли счет. Гол забил российский хавбек Александр Ерохин.

«Зенит» завершил первый круг РПЛ на первом месте. В предыдущем туре ЦСКА уступил столичному Динамо (0:1). После матча в Санкт-Петербурге армейцы расположились на пятой строчке в турнирной таблице. У «Краснодара» и «Ростова», соперничающих с москвичами, осталось по матчу в запасе.

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Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 152.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48141 зритель
Главные тренеры
Сергей СемакВиктор Гончаренко
Голы
Александр Ерохин(Артем Дзюба)73′
Никола Влашич45+1′
Составы команд
41Михаил Кержаков
35Игорь Акинфеев
3Дуглас Сантос
90+5′
2Мариу Фернандес
90+6′
6Бранислав Иванович
23Хердур Магнуссон
44Ярослав Ракицкий
62Вадим Карпов
54′
7Сердар Азмун
86′
78Игорь Дивеев
22Артем Дзюба
8Никола Влашич
5Вильмар Барриос
90+6′
25Кристиян Бистрович
27Магомед Оздоев
29Яка Бийол
51′54′
15Вячеслав Караваев
60′
98Иван Обляков
86′90′
17Олег Шатов
27Седрик Гогуа
11Себастьян Дриусси
68′
7Ильзат Ахметов
60′
21Александр Ерохин
14Кирилл Набабкин
18Юрий Жирков
88′
9Федор Чалов
78′
20Роберт Мак
20Константин Кучаев
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
25Удары (всего)7
9Удары в створ2
1Штанги, перекладины1
7Угловые1
6Фолы7
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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