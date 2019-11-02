«Зенит» избежал поражения от оставшегося в меньшинстве ЦСКА

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Армейцы открыли счет в концовке первого тайма усилиями Николы Влашича. На 54-й минуте судья удалил с поля игрока ЦСКА Яка Бийола. Футболист заработал второе предупреждение в матче.

«Зенит» завершил первый круг РПЛ на первом месте. В предыдущем туре ЦСКА уступил столичному Динамо (0:1). После матча в Санкт-Петербурге армейцы расположились на пятой строчке в турнирной таблице. У «Краснодара» и «Ростова», соперничающих с москвичами, осталось по матчу в запасе.