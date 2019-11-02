Боль, нервы, крики и минимум футбола. Яростная ничья «Зенита» и ЦСКА

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 1:1 (0:1)

Голы: Влашич, 45+1 (0:1). Ерохин, 73 (1:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Шатов, 60), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин, 68), Барриос, Оздоев, Жирков (Мак, 88), Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков (С. Гогуа, 90+2), Бистрович, Бийол, Влашич, Ахметов (Набабкин, 60), Чалов (Кучаев, 78).

Предупреждения: Бийол, 51. Карпов, 54. Азмун, 85. Обляков, 85. Дуглас Сантос, 90+5. Барриос, 90+6. Мариу Фернандес, 90+6.

Удаление: Бийол, 54 (опасная игра, вторая ж.к.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Хатуев (Грозный), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Мешков (Дмитров). Карасев (Москва).

2 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 48141 зритель.

Невский комплекс для армейцев

Петербургский клуб превратился в криптонит для армейцев. Победы над «Зенитом» даются ЦСКА с гигантским трудом. В 13 последних матчах во всех турнирах красно-синие выиграли у сине-бело-голубых всего однажды — и это уже похоже на комплекс.

В Санкт-Петербурге магия «Зенита» особенно сильна — на Неве ЦСКА не побеждал уже восемь с половиной лет, когда выбил команду Лучано Спаллетти из Кубка России и вышел в полуфинале на «Спартак». Любопытно, что на днях два московских клуба обеспечили себе первую с того года кубковую битву.

С 2011 года составы клубов поменялись почти полностью. У «Зенита» из той команды не осталось никого, а в ЦСКА все еще числятся трое — Дзагоев, Щенников и Акинфеев. Правда, первые двое не сыграли, зато Акинфеев традиционно вышел в основе после кубковой передышки.

Два полюса

ЦСКА должен быть счастлив, что мрачный октябрь завершился. Всего одна победа и четыре поражения за месяц — совсем не привычный для армейцев график. Но кубковый успех в игре с «Уфой» вселил в болельщиков надежду — в последнее время красно-синие на финальных минутах все время пропускали и теряли очки, а тут вышли в следующий раунд турнира. Обычно именно такие уродливые победы помогают повернуть заклинивший механизм.



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Но механизм не должен напороться на такую громадную шестеренку, как «Зенит».

Сине-бело-голубые в отличной форме: сносят с пути всех подряд и, казалось, та же участь ждет ЦСКА. Полностью выздоровел Дзюба, и отдохнули почти все лидеры. Если Сергей Семак в кубковой встрече предоставил отдых тому же Дзюбе, Барриосу, Дриусси, Кержакову, Дугласу Сантосу, Оздоеву и Ивановичу, то Виктор Гончаренко не выпускал на поле только Акинфеева, Магнуссона и Мариу Фернандеса.

Причины ясны: у «Зенита» заметно длиннее скамейка, и матч с «Томью» сложился легко, а ЦСКА нужно было забивать при усеченных ресурсах.

ЦСКА: без изменений в основе

Гончаренко в точности повторил стартовый состав на игру с «Динамо», что можно назвать мини-сенсацией — до этого тренер армейцев регулярно тасовал одну только линию обороны, а тут не сделал ни одного изменения. Хотя ЦСКА тот матч проиграл, и болельщики были не слишком довольны действиями Облякова на левой бровке. До этого Гончаренко лишь раз повторил основу в этом чемпионате — в июле в играх с «Оренбургом» и «Локомотивом». Но тогда в обоих случаях ЦСКА победил.

Семак вернулся к варианту с Жирковым на левом крыле полузащиты, а неплохо игравший в последних матчах Шатов сел на скамейку. При этом Дриусси отправился на правый фланг.

Внезапный гол Влашича

ЦСКА известен тем, что отлично использует прессинг, и в этой ситуации было бы оправдано видеть игру от обороны, но Гончаренко перед стартовым свистком подчеркнул, что защищаться 90 минут команда не собирается.

На деле «Зенит» владел мячом в два раза больше времени, а красно-синие спокойно оборонялись и не допускали свободных зон. Почти не допускали: в паре эпизодов гости упустили Жиркова, который дважды подряд мог забивать — в одном случае ветеран «Зенита» промазал, а в другом Акинфеев поймал мяч.

ЦСКА предсказуемо играл на контратаках, но остроты им не хватало. Хотя в середине первого тайма мяч после подачи Мариу Фернандеса облизнул перекладину. Кажется, армейцы были согласны на ничью к перерыву, но в итоге извлекли даже большее из первого тайма: стандартный вынос Акинфеева на 70 метров, борьба Чалова за мяч, позиционные ошибки Ракицкого и Караваева — и гол Влашича. «Зенит» впервые в чемпионате пропустил в первом тайме.

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Потасовка в конце

Но победить в первом тайме для ЦСКА — мало. И это не просто аксиома, ведь армейцы в этом сезоне ужасно проводят вторые таймы. До этого тура статистика была такой: четыре мяча в чемпионате армейцы попустили до перерыва, девять — после. Теперь статистика еще сильнее накренилась в сторону второго тайма.

«Зенит» тоже гораздо чаще забивает во второй половине — и сейчас тоже явно прибавил. Из раздевалки хозяева подали два подряд опасных «стандарта», но ЦСКА повезло. Впрочем, давление на гостей ощутимо росло, а еще хуже армейцам стало на 54-й минуте, когда Бийол получил вторую подряд желтую карточку. ЦСКА остался в меньшинстве.

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«Зенит» тут же усилил мощь, Семак бросил в бой Шатова с Ерохиным — и перестановки сыграли. Олег сделал много полезной работы в центре поля, а Александр — забил. После забитого мяча «Зениту» стало значительно легче, а ЦСКА продолжал вжиматься в штрафную — больше было нечего делать. Правда, «Зенит» оборонялся высоко, так что периодические контратаки гостей были опасными. Но ни к чему не привели. Отличный момент после одной из таких упустил Чалов — долго подбирал ногу под удар.

В конце основного времени на поле вспыхнула потасовка, в которой главными героями стали Обляков и Дзюба. Но удалять никого Вилков не стал, а команды так и доиграли до ничьей. Логичной, но нервной.