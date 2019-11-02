Главный тренер ФК «Зенит» Семак разочарован результатом матча с ЦСКА

Матч «Зенит» — ЦСКА прошел в субботу в
«Есть разочарование от результата, хотелось бы более живой игры. Понятно, что армейцам нужны были очки, они тянули время, поэтому нервозность возникала и выливалась в стычки на футбольном поле. Градус был очень высокий, но мы играли гораздо лучше и должны были выигрывать», — сказал Семак.
«Вся команда была в штрафной площади, естественно [оборону ЦСКА] нужно было вскрывать через фланги, мы создавали хорошие моменты с фланга, были и дальние удары. И то, и другое мы неплохо делали, но, к сожалению, не удалось забить второй мяч. Такая игра не позволяет играть на свободном пространстве, сложно создавать моменты. Олег [Шатов] хорошо вышел, обострял, двигался хорошо, ребята сделали все для победы, но этого не хватило», — добавил специалист.
«Зенит» после 15 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. В следующем туре 10 ноября подопечные Семака сыграют на выезде с тульским «Арсеналом», 5 ноября «Зенит» дома сыграет с немецким «Лейпцигом» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.