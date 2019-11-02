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21:56 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер ФК «Зенит» Семак разочарован результатом матча с ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак разочарован результатом матча 15-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА. Об этом Семак сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Зенит» — ЦСКА прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:1, на 60-й минуте вместо защитника Вячеслава Караваева на поле вышел Олег Шатов. В концовке встречи футболисты обеих команд несколько раз устраивали стычки на поле.

«Есть разочарование от результата, хотелось бы более живой игры. Понятно, что армейцам нужны были очки, они тянули время, поэтому нервозность возникала и выливалась в стычки на футбольном поле. Градус был очень высокий, но мы играли гораздо лучше и должны были выигрывать», — сказал Семак.

«Вся команда была в штрафной площади, естественно [оборону ЦСКА] нужно было вскрывать через фланги, мы создавали хорошие моменты с фланга, были и дальние удары. И то, и другое мы неплохо делали, но, к сожалению, не удалось забить второй мяч. Такая игра не позволяет играть на свободном пространстве, сложно создавать моменты. Олег [Шатов] хорошо вышел, обострял, двигался хорошо, ребята сделали все для победы, но этого не хватило», — добавил специалист.

«Зенит» после 15 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. В следующем туре 10 ноября подопечные Семака сыграют на выезде с тульским «Арсеналом», 5 ноября «Зенит» дома сыграет с немецким «Лейпцигом» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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