Гончаренко: Удаление футболиста ЦСКА Бийола в матче с «Зенитом» было необязательным

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

«Мы уже говорили, что мы приехали не отсиживаться в обороне, мы искали свои шансы, у нас были возможности забить второй гол, даже играя в меньшинстве. Может быть, мастерства, может быть, сил не хватило, — сказал Гончаренко. — В любом случае, как амбициозная команда мы должны играть на победу. Сегодняшняя игра — это повод для оптимизма и уверенности таких игроков, как Карпов и Бистрович, которые достаточно хорошо провели сегодня игру».

На 54-й минуте встречи за вторую желтую карточку Вилков удалил с поля полузащитника ЦСКА Яку Бийола, первое предупреждение словенский игрок получил на 51-й минуте.

«Это тот случай, когда не надо мешать командам, во втором тайме темп взвинтился, “Зенит” большими силами пошел бы вперед. У нас было бы больше возможностей для контратак, поэтому не стоило удалять Бийола, тем более, что фол не самый очевидный, а стоило дать командам разбираться самим», — добавил специалист.