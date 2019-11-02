Дзюба: Отмазался за промах в игре с ЦСКА голевым пасом на Ерохина

«Стараюсь играть на команду. Сам свой момент не реализовал, когда (Хердур) Магнуссон неожиданно промахнулся мимо мяча, а я бил с лету. Надо был принимать мяч. Это немножко выбило меня из колеи. Рад, что отмазался голевой передачей. Долго высматривал Сашу Ерохина. Он классно открылся. Жалко, что это не принесло максимальных очков. Это должно стать уроком для нас. Может быть, остается на “Лейпциг”? Надо мыслить позитивно», — сказал Дзюба журналистам.