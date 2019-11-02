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22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба: Отмазался за промах в игре с ЦСКА голевым пасом на Ерохина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в матче 15-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА реабилитировался за свой промах голевой передачей на Александра Ерохина.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в субботу дома сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в матче. На гол армейца Николы Влашича петербуржцы ответили мячом Ерохина с передачи Дзюбы.

«Стараюсь играть на команду. Сам свой момент не реализовал, когда (Хердур) Магнуссон неожиданно промахнулся мимо мяча, а я бил с лету. Надо был принимать мяч. Это немножко выбило меня из колеи. Рад, что отмазался голевой передачей. Долго высматривал Сашу Ерохина. Он классно открылся. Жалко, что это не принесло максимальных очков. Это должно стать уроком для нас. Может быть, остается на “Лейпциг”? Надо мыслить позитивно», — сказал Дзюба журналистам.

«Обидно пропускать такие мячи, но Влашич показал свой класс. Стараюсь не обращать внимание на судейство. По удалению (Яки) Бийола — первая желтая на мне 100% была. Он секунд десять держал. А вторая — он высоко играл ногой, мог нанести травму. Мне кажется, это желтая. Но это не моя компетенция. Уже высказался разочек — хватит», — заявил Дзюба.

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