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15:23 (мск), источник: ТАСС

Тедеско планирует встретиться с главным тренером сборной России по футболу Черчесовым

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско планирует пообщаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.

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«Спартак» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера 14 октября.

«У нас не было такой возможности [встретиться], но мы планируем это сделать, я надеюсь на встречу, но сейчас график очень плотный, — сказал Тедеско. — Для меня была бы интересной эта встреча, поскольку это очень важный тренер и для “Спартака” тоже, так как он тренирует наших игроков. Мне интересно его мнение по поводу игры наших футболистов».

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Ранее в интервью «Спорт24» Черчесов рассказал, что не рассматривает в национальной команде вариант, при котором полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, игравшие в последних матчах «Спартака» соответственно на краю обороны и в центре поля, смогут выступить на тех же позициях и в сборной. «Абсолютно уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит игры, анализирует и исходя из матчей наших игроков планирует состав. Он не видит Романа на позиции крайнего защитника, но почему нет, если на этой позиции у него в команде есть три-четыре игрока. Уважаю его мнение, но у меня не сборная, а “Спартак”, и у нас свои задачи», — отметил Тедеско.

«Он [Зобнин] справился на этой позиции, может сыграть там, а может вернуться в центр поля. Это универсальный игрок», — добавил специалист.

После 14 туров «Спартак» с 18 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» в матче 15-го тура чемпионата России сыграет с «Арсеналом» в понедельник в Москве, начало — в 19:00 мск.

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