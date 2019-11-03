Тедеско доволен готовностью футболистов «Спартака» перед игрой с «Арсеналом»

Источник: Reuters

«Спартак» в матче 15-го тура чемпионата России в понедельник сыграет с «Арсеналом», начало игры в 19:00 мск.

«У нас все нормально. Несмотря на плотный график, когда мы за последние пять-шесть дней сыграли два матча, команда восстановилась. Состав на матч мы определим после тренировки сегодня вечером — завтра утром», — сказал Тедеско.

Немецкий специалист не заостряет внимание на положение команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После 14 туров «Спартак» с 18 очками в активе занимает седьмое место. Отставание от лидера — санкт-петербургского «Зенита» — составляет 15 очков.

«Нет никакого смысла смотреть на таблицу, — сказал Тедеско. — Будем идти от игры к игре, стараться выиграть как можно больше. У нас четыре очка в двух матчах, будем следовать такому же графику».



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Также специалист отметил, что не смог в полной мере изучить стиль игры соперника по предстоящему матчу. «Я смотрел обзор, все время уходит на подготовку к следующей игре после Кубка России, — сказал он. — Нет времени смотреть на соперников в полном объеме».

По словам тренера, «Спартак» против тульской команды может сыграть в четыре защитника, также Тедеско объяснил ситуацию с голландским полузащитником Гусом Тилом, который не проходит сейчас в стартовый состав. «Мы должны уметь варьировать, играть разными схемами, а что касается Тила, то у “Спартака” длинная скамейка: все отличные футболисты, все хотят играть, включая тех, кто перешел из “Спартака-2”. Гус не исключение, он отлично работает, мы с ним общаемся, объяснили ситуацию, что это тактическое решение. Если он выйдет, надо объяснять, почему другой не вышел, и получается замкнутый круг, поэтому у всех есть шанс», — отметил он.