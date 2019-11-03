Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фортуна Д
Кельн
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Химки
Текстильщик
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бордо
Нант
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Верона
Брешиа
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Сассуоло
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Ростов
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Реймс
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Парма
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Факел
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Енисей
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Кальяри
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Мордовия
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Нижний Новгород
13
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Армавир
21
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Луч
40
Все события
Фоторепортажи
31Шоу Ларссона: «Спартак» выбил Карпина из Кубка России
34Хоккеисты СКА врезались в судей, получали по лицу и не замечали детей. Фото зарубы в Подольске
15:28 (мск), источник: ТАСС

Тедеско доволен готовностью футболистов «Спартака» перед игрой с «Арсеналом»

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско доволен состоянием игроков перед матчем с «Арсеналом», несмотря на плотный график. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции, которую транслирует пресс-служба «Спартака».

Наверх
Источник: Reuters

«Спартак» в матче 15-го тура чемпионата России в понедельник сыграет с «Арсеналом», начало игры в 19:00 мск.

«У нас все нормально. Несмотря на плотный график, когда мы за последние пять-шесть дней сыграли два матча, команда восстановилась. Состав на матч мы определим после тренировки сегодня вечером — завтра утром», — сказал Тедеско.

Немецкий специалист не заостряет внимание на положение команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После 14 туров «Спартак» с 18 очками в активе занимает седьмое место. Отставание от лидера — санкт-петербургского «Зенита» — составляет 15 очков.

«Нет никакого смысла смотреть на таблицу, — сказал Тедеско. — Будем идти от игры к игре, стараться выиграть как можно больше. У нас четыре очка в двух матчах, будем следовать такому же графику».


Нажмите,
чтобы включить звук

Также специалист отметил, что не смог в полной мере изучить стиль игры соперника по предстоящему матчу. «Я смотрел обзор, все время уходит на подготовку к следующей игре после Кубка России, — сказал он. — Нет времени смотреть на соперников в полном объеме».

По словам тренера, «Спартак» против тульской команды может сыграть в четыре защитника, также Тедеско объяснил ситуацию с голландским полузащитником Гусом Тилом, который не проходит сейчас в стартовый состав. «Мы должны уметь варьировать, играть разными схемами, а что касается Тила, то у “Спартака” длинная скамейка: все отличные футболисты, все хотят играть, включая тех, кто перешел из “Спартака-2”. Гус не исключение, он отлично работает, мы с ним общаемся, объяснили ситуацию, что это тактическое решение. Если он выйдет, надо объяснять, почему другой не вышел, и получается замкнутый круг, поэтому у всех есть шанс», — отметил он.

В составе «Арсенала» не сможет сыграть арендованный у красно-белых Александр Ломовицкий. «Александр — очень хороший футболист, но у нас нет пока возможности следить за всеми его играми, и нет планов на летние трансферы, так как все мысли о текущем составе. “Арсенал” — хорошая команда, которая в последних матчах незаслуженно теряла очки. Команда создавала хорошие голевые моменты, и мы сделаем все, чтобы выиграть», — подчеркнул Тедеско.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Косторная выиграла первый в карьере взрослый этап серии Гран-при
Тедеско планирует встретиться с Черчесовым
Александра Овечкина заподозрили в наличии паспорта США
Боксер Ковалев попал в больницу после поединка с Альваресом
«Зенит» плохо играет с конкурентами. И это может стать проблемой
«Краснодар» принимает «Ростов» в РПЛ (трансляция)
СМИ: В «Баварии» тренеру дали две игры на исправление ситуации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь