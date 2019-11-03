Шюррле работает по индивидуальной программе перед игрой с «Арсеналом»
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист московского «Спартака» Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем против тульского «Арсенала».
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист московского «Спартака» Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем против тульского «Арсенала».
Встреча 15-го тура чемпионата России состоится в понедельник на стадионе «красно-белых» и начнется в 19:00.
Шюррле работает по индивидуальной программе в спортивном зале. Вратарь Александр Селихов восстанавливается после операции, защитник Малкольм Баду — после травмы.
Остальные игроки занимаются в общей группе на футбольном поле.