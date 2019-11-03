«Зенит» плохо играет с конкурентами. И это может стать проблемой

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Когда «Ростов» — не показатель

Принято считать, что в нашем чемпионате оформилась пятерка лидеров — «Зенит», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Речь не о таблице нынешнего сезона, а об иерархии в целом. Понятно, что это не навсегда. В той же Англии десять лет назад была топ-4 («Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль»), которая затем расширилась до топ-6 (добавились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»), а сейчас, очевидно, имеет смысл вести речь только о топ-2 («МС» и «Ливерпуль»), позади которой все довольно сложно и неопределенно.

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В России в этом сезоне из топ-5 выпал «Спартак», место которого, если говорить исключительно о таблице, занял «Ростов». Но, как бы то ни было, есть довольно четкая группа лидеров. И в матчах с ее представителями у «Зенита» возникают проблемы — об этом можно говорить вполне уверенно, ведь первый круг питерцы уже отыграли. И это куда симптоматичнее, чем, скажем, поражение от «Уфы», которое вполне можно объяснить неудачным днем. В конце концов, на своем поле команда Вадима Евсеева помимо питерцев обыграла «Спартак», добыла ничьи с ЦСКА и «Локомотивом» и потрепала нервы «Краснодару».

Да, добыты две победы — над «Спартаком» в Москве (1:0) и «Ростовом» на своем поле (6:1). Показательно, что это самые, так сказать, неустойчивые представители группы лидеров. У красно-белых вообще сложный и турбулентный сезон, по ходу которого они опускались даже на 12-е место, а дончане в эту самую группу только вошли и, кажется, даже сами не считают себя там своими. Во всяком случае, Валерий Карпин на вопрос о чемпионской гонке отвечает с усмешкой, а тот самый разгром от «Зенита» объяснил в том числе тем, что команда перед матчем слишком много смотрела в таблицу.

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А ну-ка навались

А вот стабильных представителей топ-5 «Зенит» пока не обыгрывал: две ничьи — с «Краснодаром» и ЦСКА, обе на своем поле со счетом 1:1, и поражение в Москве от «Локомотива» (0:1). При этом во всех трех случаях качество игры питерцев вызывало вопросы.



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Против железнодорожников вообще получился довольно тоскливый матч, когда хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Раскрасили его только два отмененных по решению ВАР гола, особенно забитый «Зенитом» на последних секундах при участии вратаря Лунева. Но характернее другое — первую более менее внятную атаку, завершившуюся первым же ударом в створ, сине-бело-голубые провели уже после 70-й минуты.

С «Краснодаром» в августе «Зенит» ушел от поражения в самой концовке — спас Дзюба после совершенно необязательной потери «быков». Справедливости ради, гол гостей тоже не вытекал из логики игры — там куда-то выбежал из ворот Лунев, не поделивший мяч с Дугласом Сантосом. Да, команда Сергея Семака владела преимуществом, но очевидных моментов создала не так много — говорить о невезении или какой-то запредельно слабой реализации сложно.

Матч с ЦСКА получился в чем-то похожим. Да, «Зенит» куда больше времени провел на чужой половине поля, чем соперник. Но, сказать, что Акинфеев крутился как белка в колесе, выдавая матч жизни, точно нельзя. Ловил свое — не более. И при этом давайте не забывать, что почти весь второй тайм армейцы провели в меньшинстве.

И тут немного огорчает, что в этой ситуации «Зенит» не придумал ничего лучше тактики «а ну-ка навались». Когда вся игровая идея сводится, называя вещи своими именами, к банальному «грузилову» в чужую штрафную, куда прибегает центральный защитник Иванович — это печально. Все же мы ведем речь о чемпионе и главном фаворите нынешнего сезона. Команде, в которой на лавке остаются такие люди, как Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак, Сутормин. Показательно, кстати, что после ответного гола Ерохина, питерцы, по сути, так ничего больше и не создали, тогда как ЦСКА сумел выжать момент с участием Кучаева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MYCjRZyVTSs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Брать свое с низами

В этом смысле иллюстративен и матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов (1:2), когда немецкая команда переиграла «Зенит» по всем статьям — шансов на удачный исход там было катастрофически мало, а позволивший даже на какое-то время повести в счете гол Ракицкого выглядел во многом случайным.

После матча с ЦСКА Семак говорил о том, что сложно вскрыть оборону, когда соперник обороняется в пять защитников, но и игра, и результаты против основных конкурентов свидетельствуют о том, что дело не только в этом, а вопросы есть и к самому тренеру.

Впрочем, пока все это работает в матчах с середняками и аутсайдерами, а, как показывает практика, в чемпионатах титулы куются именно в играх против них. Помнится, «Спартак» в 2005 году при Александре Старкове ни разу не обыграл соперника из первой шестерки, но, тем не менее, стал вторым и попал в Лигу чемпионов, собрав максимальный урожай в остальных встречах. Но, уверен, в «Зените» хотели бы побеждать и главных соперников.