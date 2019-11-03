«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом», забив два гола в добавленное время
КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» сыграли вничью со счетом 2:2 с «Краснодаром» в матче 15-го тура Российской
КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» сыграли вничью со счетом 2:2 с «Краснодаром» в матче 15-го тура Российской
Дубль сделал полузащитник «Ростова» Алексей Ионов (34-я и 41-я минуты), теперь на его счету 15 забитых мячей в составе ростовчан в матчах чемпионатов России. У «Краснодара» отличились Иван Игнатьев (90+3) и Урош Спайич (90+5). Футболисты ростовского клуба Ивелин Попов, Роман Еременко и Дмитрий Чистяков получили четвертые желтые карточки в сезоне, таким образом, они пропустят матч следующего тура РПЛ.
Лучшим игроком встречи признан Алексей Ионов.
20-летний Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара», забил гол впервые с 10 августа, когда отличился в домашнем матче с казанским «Рубином» (1:0). Игнатьев провел свой первый матч за «Краснодар» после травмы, которую он получил в домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов» 15 сентября.
«Ростов» и «Краснодар» в 11-й раз сыграли вничью, всего команды провели между собой 22 матча в разных турнирах, на счету «Краснодара» девять побед, «Ростов» выигрывал в двух матчах.
«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15 матчах. «Краснодар» идет четвертым, имея в активе 29 очков после 15 встреч. В следующем туре 9 ноября подопечные Валерия Карпина примут «Тамбов», «Краснодар» в 16-м туре первенства страны 10 ноября сыграет на выезде против московского «Локомотива». 7 ноября краснодарская команда дома встретится с турецким «Трабзонспором» в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.
|Мурад Мусаев
|Валерий Карпин
|Иван Игнатьев(Магомед-Шапи Сулейманов)
|90+3′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)
|34′
|Урош Спаич(Юнес Намли)
|90+5′
|Алексей Ионов
|41′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Егор Бабурин
|98
|Сергей Петров
|34
|Алексей Козлов
|6
|Кристиан Рамирес
|28
|Евгений Чернов
|4
|Александр Мартынович
|5
|Деннис Хаджикадунич
|5
|Урош Спаич
|78
|Дмитрий Чистяков
63′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|7
|Роман Еременко
57′
|52
|Тонни Вилена
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Арикленес да Силва Ари
|11
|Алексей Ионов
|99
|Мануэл Фернандеш
72′
|8
|Ивелин Попов
53′68′
|21
|Юнес Намли
|18
|Бактиер Зайнутдинов
77′
|14
|Кристоффер Олссон
46′
|15
|Данил Глебов
86′
|47
|Даниил Уткин
|6
|Рагнар Сигурдссон
|33
|Маркус Берг
75′
|19
|Хорен Байрамян
79′
|17
|Иван Игнатьев
|26
|Александр Саплинов
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)