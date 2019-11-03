«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом», забив два гола в добавленное время

Источник: ИТАР-ТАСС

Дубль сделал полузащитник «Ростова» Алексей Ионов (34-я и 41-я минуты), теперь на его счету 15 забитых мячей в составе ростовчан в матчах чемпионатов России. У «Краснодара» отличились Иван Игнатьев (90+3) и Урош Спайич (90+5). Футболисты ростовского клуба Ивелин Попов, Роман Еременко и Дмитрий Чистяков получили четвертые желтые карточки в сезоне, таким образом, они пропустят матч следующего тура РПЛ.

Лучшим игроком встречи признан Алексей Ионов.

20-летний Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара», забил гол впервые с 10 августа, когда отличился в домашнем матче с казанским «Рубином» (1:0). Игнатьев провел свой первый матч за «Краснодар» после травмы, которую он получил в домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов» 15 сентября.

«Ростов» и «Краснодар» в 11-й раз сыграли вничью, всего команды провели между собой 22 матча в разных турнирах, на счету «Краснодара» девять побед, «Ростов» выигрывал в двух матчах.