«Ростов» с Зайнутдиновым в составе дважды пропустил после 90-й минуты и упустил победу

Игра 15-го тура российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:2. У «Ростова» на 34-й и 41-й минутах забил Алексей Ионов, оформивший дубль, на что «Краснодар» ответил голами Ивана Игнатьева на 93-й и Уроша Спаича на 95-й.

В этом матче Зайнутдинов появился на поле на 68-й минуте, заменив капитана сборной Болгарии Ивелина Попова.

С 30 очками «Ростов» идет вторым, отставая от «Зенита» на два балла и опережая «Локомотив» по личным встречам. На четвертом месте расположился «Краснодар», у которого 29 очков.

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В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов отметился одним голом в пяти матчах, в которых выходил на замену. В следующем туре его клуб 9 ноября в 19:30 по времени Нур-Султана встретится с «Тамбовом», который с 14 очками идет на 14-м месте из 16 клубов.