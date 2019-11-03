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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» с Зайнутдиновым в составе дважды пропустил после 90-й минуты и упустил победу

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов принял участие в гостевом матче «Ростова» против «Краснодара», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра 15-го тура российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:2. У «Ростова» на 34-й и 41-й минутах забил Алексей Ионов, оформивший дубль, на что «Краснодар» ответил голами Ивана Игнатьева на 93-й и Уроша Спаича на 95-й.

В этом матче Зайнутдинов появился на поле на 68-й минуте, заменив капитана сборной Болгарии Ивелина Попова.

С 30 очками «Ростов» идет вторым, отставая от «Зенита» на два балла и опережая «Локомотив» по личным встречам. На четвертом месте расположился «Краснодар», у которого 29 очков.

«Наш футбол станет только сильнее». Карпович — об отмене статуса легионера для казахстанцев в России.

В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов отметился одним голом в пяти матчах, в которых выходил на замену. В следующем туре его клуб 9 ноября в 19:30 по времени Нур-Султана встретится с «Тамбовом», который с 14 очками идет на 14-м месте из 16 клубов.

За «Ростов» 21-летний Зайнутдинов выступает с января. За российский клуб на данный момент он провел 19 официальных матчей.

Краснодар
2:2
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 153.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34265 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВалерий Карпин
Голы
Иван Игнатьев(Магомед-Шапи Сулейманов)90+3′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)34′
Урош Спаич(Юнес Намли)90+5′
Алексей Ионов41′
Составы команд
39Матвей Сафонов
1Егор Бабурин
98Сергей Петров
34Алексей Козлов
6Кристиан Рамирес
28Евгений Чернов
4Александр Мартынович
5Деннис Хаджикадунич
5Урош Спаич
78Дмитрий Чистяков
63′
93Магомед-Шапи Сулейманов
7Роман Еременко
57′
52Тонни Вилена
14Элдор Шомуродов
9Арикленес да Силва Ари
11Алексей Ионов
99Мануэл Фернандеш
72′
8Ивелин Попов
53′68′
21Юнес Намли
18Бактиер Зайнутдинов
77′
14Кристоффер Олссон
46′
15Данил Глебов
86′
47Даниил Уткин
6Рагнар Сигурдссон
33Маркус Берг
75′
19Хорен Байрамян
79′
17Иван Игнатьев
26Александр Саплинов
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
7Голевые моменты3
19Удары (всего)5
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
10Фолы23
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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