«Ростов» с Зайнутдиновым в составе дважды пропустил после 90-й минуты и упустил победу
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов принял участие в гостевом матче «Ростова» против «Краснодара», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов принял участие в гостевом матче «Ростова» против «Краснодара», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра 15-го тура российской
В этом матче Зайнутдинов появился на поле на 68-й минуте, заменив капитана сборной Болгарии Ивелина Попова.
С 30 очками «Ростов» идет вторым, отставая от «Зенита» на два балла и опережая «Локомотив» по личным встречам. На четвертом месте расположился «Краснодар», у которого 29 очков.
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В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов отметился одним голом в пяти матчах, в которых выходил на замену. В следующем туре его клуб 9 ноября в 19:30 по времени
За «Ростов» 21-летний Зайнутдинов выступает с января. За российский клуб на данный момент он провел 19 официальных матчей.
|Мурад Мусаев
|Валерий Карпин
|Иван Игнатьев(Магомед-Шапи Сулейманов)
|90+3′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)
|34′
|Урош Спаич(Юнес Намли)
|90+5′
|Алексей Ионов
|41′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Егор Бабурин
|98
|Сергей Петров
|34
|Алексей Козлов
|6
|Кристиан Рамирес
|28
|Евгений Чернов
|4
|Александр Мартынович
|5
|Деннис Хаджикадунич
|5
|Урош Спаич
|78
|Дмитрий Чистяков
63′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|7
|Роман Еременко
57′
|52
|Тонни Вилена
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Арикленес да Силва Ари
|11
|Алексей Ионов
|99
|Мануэл Фернандеш
72′
|8
|Ивелин Попов
53′68′
|21
|Юнес Намли
|18
|Бактиер Зайнутдинов
77′
|14
|Кристоффер Олссон
46′
|15
|Данил Глебов
86′
|47
|Даниил Уткин
|6
|Рагнар Сигурдссон
|33
|Маркус Берг
75′
|19
|Хорен Байрамян
79′
|17
|Иван Игнатьев
|26
|Александр Саплинов
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)