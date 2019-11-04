«Ростов» повторил клубный рекорд в РПЛ
«Ростов» повторил клубный рекорд по количеству очков, а также забитых мячей в первом круге Российской
«Ростов» повторил клубный рекорд по количеству очков, а также забитых мячей в первом круге Российской
«Ростов», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Ростовчане одержали девять побед и забили 28 голов.
В сезоне-2015/16 «Ростов» также набрал 30 очков по итогам первого круга
Следующий матч «Ростов» проведёт 9 ноября с «Тамбовом». Встреча состоится в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Начало матча в 16:30 мск.
|Мурад Мусаев
|Валерий Карпин
|Иван Игнатьев(Магомед-Шапи Сулейманов)
|90+3′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)
|34′
|Урош Спаич(Юнес Намли)
|90+5′
|Алексей Ионов
|41′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Егор Бабурин
|98
|Сергей Петров
|34
|Алексей Козлов
|6
|Кристиан Рамирес
|28
|Евгений Чернов
|4
|Александр Мартынович
|5
|Деннис Хаджикадунич
|5
|Урош Спаич
|78
|Дмитрий Чистяков
63′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|7
|Роман Еременко
57′
|52
|Тонни Вилена
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Арикленес да Силва Ари
|11
|Алексей Ионов
|99
|Мануэл Фернандеш
72′
|8
|Ивелин Попов
53′68′
|21
|Юнес Намли
|18
|Бактиер Зайнутдинов
77′
|14
|Кристоффер Олссон
46′
|15
|Данил Глебов
86′
|47
|Даниил Уткин
|6
|Рагнар Сигурдссон
|33
|Маркус Берг
75′
|19
|Хорен Байрамян
79′
|17
|Иван Игнатьев
|26
|Александр Саплинов
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|23
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)