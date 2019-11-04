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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» повторил клубный рекорд в РПЛ

«Ростов» повторил клубный рекорд по количеству очков, а также забитых мячей в первом круге Российской Премьер-Лиги. Кроме того, ростовский клуб превзошёл собственное достижение по числу забитых мячей.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Ростовчане одержали девять побед и забили 28 голов.

В сезоне-2015/16 «Ростов» также набрал 30 очков по итогам первого круга Премьер-лиги. В том сезоне клуб финишировал на втором месте в чемпионате, на два очка отстав от ставшего чемпионом ЦСКА. Тогда ростовский клуб тренировал Курбан Бердыев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Ростов» проведёт 9 ноября с «Тамбовом». Встреча состоится в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Начало матча в 16:30 мск.

Краснодар
2:2
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 153.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34265 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВалерий Карпин
Голы
Иван Игнатьев(Магомед-Шапи Сулейманов)90+3′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)34′
Урош Спаич(Юнес Намли)90+5′
Алексей Ионов41′
Составы команд
39Матвей Сафонов
1Егор Бабурин
98Сергей Петров
34Алексей Козлов
6Кристиан Рамирес
28Евгений Чернов
4Александр Мартынович
5Деннис Хаджикадунич
5Урош Спаич
78Дмитрий Чистяков
63′
93Магомед-Шапи Сулейманов
7Роман Еременко
57′
52Тонни Вилена
14Элдор Шомуродов
9Арикленес да Силва Ари
11Алексей Ионов
99Мануэл Фернандеш
72′
8Ивелин Попов
53′68′
21Юнес Намли
18Бактиер Зайнутдинов
77′
14Кристоффер Олссон
46′
15Данил Глебов
86′
47Даниил Уткин
6Рагнар Сигурдссон
33Маркус Берг
75′
19Хорен Байрамян
79′
17Иван Игнатьев
26Александр Саплинов
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
7Голевые моменты3
19Удары (всего)5
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
10Фолы23
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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