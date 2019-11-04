«Ростов» повторил клубный рекорд в РПЛ

В сезоне-2015/16 «Ростов» также набрал 30 очков по итогам первого круга Премьер-лиги. В том сезоне клуб финишировал на втором месте в чемпионате, на два очка отстав от ставшего чемпионом ЦСКА. Тогда ростовский клуб тренировал Курбан Бердыев.