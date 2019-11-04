Программа 15-го тура чемпионата России по футболу завершится тремя матчами в понедельник

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Уралом» и «Оренбургом» начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Станислав Васильев. Руководство клуба из Екатеринбурга должно быть довольно выступлением команды в первой части сезона — подопечные Дмитрия Парфенова занимают шестое место в турнирной таблице, сыграют в четвертьфинале Олимп — Кубка России благодаря победе над тульским «Арсеналом» (2:2 в основное время, 5:4 в серии пенальти) на предыдущей стадии. Несмотря на то что в последних пяти матчах во всех турнирах «Урал» победил лишь однажды, он по-прежнему продолжает прогрессировать и раскрывать свой потенциал.

Дела «Оренбурга» куда хуже, клуб расположился на 12-й строчке в турнирной таблице (15 очков), но отрыв от 16-го, последнего места составляет всего два очка. В октябре «Оренбург» победил лишь однажды — в матче против «Динамо» (2:0), при этом проиграл в двух встречах, включая игру 1/8 финала Олимп — Кубка России с подмосковными «Химками» (1:2). В семи очных встречах между «Уралом» и «Оренбургом» пять раз победу одерживали екатеринбуржцы.



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Судья Владислав Безбородов в 16:30 по мск даст стартовый свисток в матче между «Крыльями Советов» и «Рубином», которые занимают 9-е и 10-е места соответственно. Вторую игру своей команды пропустит главный тренер самарцев Миодраг Божович, который продолжает отбывать пятиматчевую дисквалификацию за участие в потасовке в игре 13-го тура с «Оренбургом» (1:0), также встречу пропустит защитник Александр Анюков, ударивший игрока «Оренбурга» и получивший за это двухматчевую дисквалификацию. Самарцы выиграли два матча из трех в октябре, правда, голами не отметился нападающий Александр Соболев, который с 10 мячами является одним из лидеров в гонке бомбардиров российского чемпионата.

«Рубин» на одно очко отстает от «Крыльев Советов», у которых в активе 17 баллов. В двух последних играх РПЛ клуб из столицы Республики Татарстан сыграл две безголевые ничьи. Встречу с самарцами пропустят из-за повреждений защитники Владимир Гранат и Сильвие Бегич.

«Спартак» сыграет с «Арсеналом»

Тур завершится в Москве, где в 19:00 мск «Спартак» на своем поле начнет матч с «Арсеналом», встречу рассудит Алексей Сухой. Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пока не проигрывает, на счету команды под его руководством ничья с «Рубином» (0:0) и разгром «Локомотива» (3:0) в чемпионате, а также выход в четвертьфинал Олимп — Кубка России благодаря победе над «Ростовом» (2:1). Выделяется Зелимхан Бакаев, полузащитник становится ключевым игроком расстановки «Спартака».

Красно-белые идут седьмыми с 18 очками, отставание от занимающего пятое место ЦСКА составляет 9 очков.