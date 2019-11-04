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13:26 (мск), источник: ТАСС

Первушин продолжит тренировать «Тамбов», если до зимней паузы клуб наберет три-четыре очка

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона, если до зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда наберет три-четыре очка. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

Первушин был назначен и .о. главного тренера «Тамбова» 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. При новом наставнике команда провела два матча, в которых обыграла «Уфу» (3:0) и «Сочи» (2:1).

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«У него [Первушина] нет категории Pro (тренерской лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС), есть категория A, — сказал Худяков. — Но то, что он остается до Нового года — это точно. Мы переговоры не ведем, никого не рассматриваем».

«Если он проявит себя, и команда за четыре тура наберет три-четыре очка, то останется до конца сезона. А может и дальше», — добавил спортивный директор «Тамбова».

До зимней паузы «Тамбову» предстоит провести четыре матча. Соперниками клуба будут «Ростов» (9 ноября, на выезде), «Локомотив» (22 ноября, дома), «Краснодар» (2 декабря, на выезде) и «Оренбург» (7 декабря, дома).

«Тамбов» после 15 матчей занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда по дополнительным показателям опережает находящийся в зоне вылета грозненский «Ахмат», который также набрал 14 очков.

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