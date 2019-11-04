Первушин продолжит тренировать «Тамбов», если до зимней паузы клуб наберет три-четыре очка

Источник: РИА "Новости"

Первушин был назначен и .о. главного тренера «Тамбова» 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. При новом наставнике команда провела два матча, в которых обыграла «Уфу» (3:0) и «Сочи» (2:1).

«У него [Первушина] нет категории Pro (тренерской лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС), есть категория A, — сказал Худяков. — Но то, что он остается до Нового года — это точно. Мы переговоры не ведем, никого не рассматриваем».

«Если он проявит себя, и команда за четыре тура наберет три-четыре очка, то останется до конца сезона. А может и дальше», — добавил спортивный директор «Тамбова».

До зимней паузы «Тамбову» предстоит провести четыре матча. Соперниками клуба будут «Ростов» (9 ноября, на выезде), «Локомотив» (22 ноября, дома), «Краснодар» (2 декабря, на выезде) и «Оренбург» (7 декабря, дома).