Азмун: Надеюсь буду играть за «Зенит» еще долгие годы

В феврале форвард сборной Ирана перешел в «Зенит», подписав контракт сроком на три с половиной года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 12 миллионов евро.

«Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как “Зенит”, и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба. У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь буду играть за “Зенит” еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха», — приводит слова футболиста официальный сайте УЕФА.