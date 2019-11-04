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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Азмун: Надеюсь буду играть за «Зенит» еще долгие годы

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о впечатлениях от игры за топ-клуб из Санкт-Петербурга.

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Источник: РИА "Новости"

В феврале форвард сборной Ирана перешел в «Зенит», подписав контракт сроком на три с половиной года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 12 миллионов евро.

«Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как “Зенит”, и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба. У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь буду играть за “Зенит” еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха», — приводит слова футболиста официальный сайте УЕФА.

В нынешнем сезоне Азмун провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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