Азмун: Надеюсь буду играть за «Зенит» еще долгие годы
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о впечатлениях от игры за
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о впечатлениях от игры за
В феврале форвард сборной Ирана перешел в «Зенит», подписав контракт сроком на три с половиной года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 12 миллионов евро.
«Когда любой футболист играет за
В нынешнем сезоне Азмун провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.