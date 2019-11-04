Лучший среди вингеров. Как Бахтияров сыграл второй матч в РПЛ и едва не спас команду от поражения
Нападающий молодежной сборной Казахстана и футбольного клуба «Сочи» Акмаль Бахтияров принял участие в матче 15-го тура российской
Нападающий молодежной сборной Казахстана и футбольного клуба «Сочи» Акмаль Бахтияров принял участие в матче 15-го тура российской
Для Бахтиярова это вторая игра в рамках РПЛ, однако он снова вышел лишь на замену. На 67-й минуте Акмаль заменил Никиту Бурмистрова, на этот момент «Сочи» уже проигрывал 1:2. Казахстанец активно вошел в игру и явно не растерялся даже в такой сложной ситуации. На последних минутах он едва не сравнял счет, но вратарь Гиорги Шелия выручил «Тамбов».
Бахтияров заработал оценку 6,8 от Whoscored.com за этот матч и, таким образом, стал лучшим среди вингеров «Сочи» (Мостовой, Бурмистров и Полоз получили оценки ниже).
После игры главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал игру своей команды в нападении: «Если мы говорим об атакующем потенциале, то мы использовали его полностью с учетом травмы Карапетяна».
Напомним, что Бахтияров выступает за «Сочи» с начала 2019 года. В этом сезоне 20-летний игрок провел два матча в чемпионате России и один в кубке страны.
|Александр Точилин
|Сергей Первушин
|Кристиан Нобоа(Антон Заболотный, Никита Бурмистров)
|44′
|Михаил Костюков(Владимир Обухов, Павел Карасев)
|41′
|Георгий Мелкадзе(Гурам Тетрашвили)
|56′
|35
|Сослан Джанаев
|88
|Гиорги Шелия
|26
|Никита Калугин
64′
|2
|Алексей Рыбин
|13
|Федор Кудряшов
|8
|Антон Килин
90+1′
|32
|Миха Мевля
|27
|Алексей Грицаенко
|45
|Иван Миладинович
33′
|55
|Максим Осипенко
|16
|Кристиан Нобоа
|58
|Адессойе Ойеволе
|9
|Антон Заболотный
|3
|Гурам Тетрашвили
|15
|Ибрагим Цаллагов
|25
|Павел Карасев
|17
|Андрей Мостовой
|13
|Владимир Обухов
86′
|18
|Никита Бурмистров
67′
|9
|Хасан Мамтов
|21
|Акмаль Бахтияров
|19
|Георгий Мелкадзе
71′75′
|5
|Алексей Померко
28′46′
|23
|Данил Кленкин
|77
|Дмитрий Полоз
|77
|Михаил Костюков
90′
|17
|Хетаг Хосонов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)