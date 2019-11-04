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14:03 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший среди вингеров. Как Бахтияров сыграл второй матч в РПЛ и едва не спас команду от поражения

Нападающий молодежной сборной Казахстана и футбольного клуба «Сочи» Акмаль Бахтияров принял участие в матче 15-го тура российской премьер-лиги, в котором его команда уступила «Тамбову», сообщает Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Для Бахтиярова это вторая игра в рамках РПЛ, однако он снова вышел лишь на замену. На 67-й минуте Акмаль заменил Никиту Бурмистрова, на этот момент «Сочи» уже проигрывал 1:2. Казахстанец активно вошел в игру и явно не растерялся даже в такой сложной ситуации. На последних минутах он едва не сравнял счет, но вратарь Гиорги Шелия выручил «Тамбов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Бахтияров заработал оценку 6,8 от Whoscored.com за этот матч и, таким образом, стал лучшим среди вингеров «Сочи» (Мостовой, Бурмистров и Полоз получили оценки ниже).

После игры главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал игру своей команды в нападении: «Если мы говорим об атакующем потенциале, то мы использовали его полностью с учетом травмы Карапетяна».

Напомним, что Бахтияров выступает за «Сочи» с начала 2019 года. В этом сезоне 20-летний игрок провел два матча в чемпионате России и один в кубке страны.

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Сочи
1:2
Первый тайм: 1:1
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 152.11.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 6138 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Первушин
Голы
Кристиан Нобоа(Антон Заболотный, Никита Бурмистров)44′
Михаил Костюков(Владимир Обухов, Павел Карасев)41′
Георгий Мелкадзе(Гурам Тетрашвили)56′
Составы команд
35Сослан Джанаев
88Гиорги Шелия
26Никита Калугин
64′
2Алексей Рыбин
13Федор Кудряшов
8Антон Килин
90+1′
32Миха Мевля
27Алексей Грицаенко
45Иван Миладинович
33′
55Максим Осипенко
16Кристиан Нобоа
58Адессойе Ойеволе
9Антон Заболотный
3Гурам Тетрашвили
15Ибрагим Цаллагов
25Павел Карасев
17Андрей Мостовой
13Владимир Обухов
86′
18Никита Бурмистров
67′
9Хасан Мамтов
21Акмаль Бахтияров
19Георгий Мелкадзе
71′75′
5Алексей Померко
28′46′
23Данил Кленкин
77Дмитрий Полоз
77Михаил Костюков
90′
17Хетаг Хосонов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
19Удары (всего)12
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
11Фолы9
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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