Лучший среди вингеров. Как Бахтияров сыграл второй матч в РПЛ и едва не спас команду от поражения

Источник: РИА "Новости"

Для Бахтиярова это вторая игра в рамках РПЛ, однако он снова вышел лишь на замену. На 67-й минуте Акмаль заменил Никиту Бурмистрова, на этот момент «Сочи» уже проигрывал 1:2. Казахстанец активно вошел в игру и явно не растерялся даже в такой сложной ситуации. На последних минутах он едва не сравнял счет, но вратарь Гиорги Шелия выручил «Тамбов».

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12947098" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бахтияров заработал оценку 6,8 от Whoscored.com за этот матч и, таким образом, стал лучшим среди вингеров «Сочи» (Мостовой, Бурмистров и Полоз получили оценки ниже).

После игры главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал игру своей команды в нападении: «Если мы говорим об атакующем потенциале, то мы использовали его полностью с учетом травмы Карапетяна».