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14:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алдонин раскритиковал судейство в матче «Зенит» — ЦСКА

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин подверг критике работу судейской бригады Михаила Вилкова в матче «Зенита» и ЦСКА.

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В субботу ЦСКА на выезде сыграл вничью 1:1 с «Зенитом» в матче 15-го тура РПЛ. На гол армейца Николы Влашича петербуржцы ответили мячом Александра Ерохина. На 54-й минуте встречи за второе предупреждение был удален полузащитник ЦСКА Яка Бийол.

«Мягко говоря, неоднозначное судейство. Несколько эпизодов я не понял. Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральный матч тура. Это может звучать жестко по отношению к Вилкову, но такое у меня мнение», — приводит слова Алдонина RT.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Вилков дважды должен был предъявить красную карточку Сердару Азмуну в матче против ЦСКА.

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