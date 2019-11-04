Алдонин раскритиковал судейство в матче «Зенит» — ЦСКА

«Мягко говоря, неоднозначное судейство. Несколько эпизодов я не понял. Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральный матч тура. Это может звучать жестко по отношению к Вилкову, но такое у меня мнение», — приводит слова Алдонина RT.