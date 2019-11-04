«Зенит» пропустил лишь 8 голов в первом круге РПЛ. Рекорд «Локо» — под угрозой

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Сегодня завершается первый круг РПЛ-19/20. С отрывом в три очка от двух ближайших преследователей — «Ростова» и «Локомотива» лидирует питерский «Зенит».

Команда Сергея Семака уверенно прошла половину дистанции в чемпионате и заслуженно занимает первое место. Питерцы больше всех забили и меньше всех пропустили — всего лишь 8 голов. Столько же мячей к 15 туру РПЛ-2002 соперники отправили в ворота «Локомотива», который по итогам сезона взял чемпионство и установил рекорд. За 30 матчей «железнодорожники» пропустили лишь 14 голов.

В этом розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака имеет все шансы как минимум повторить это достижение.

Как «Локомотив» установил рекорд

К началу сезона-2002 Юрий Сёмин, возглавлявший «Локомотив», сколотил отличную банду. Итак, невероятную линию обороны с Игнашевичем, Нижегородовым, Сенниковым и Евсеевым он усилил Олегом Пашининым. Место в воротах занял вернувшийся из Португалии Овчинников, в полузащите выделялись Измайлов, Маминов и Лоськов, а в нападении — Пименов и нигериец Обиора.

Таким могучим составом «Локо» по итогам сезона забил не так много мячей — 46, зато пропустил лишь 14. Оборона «железнодорожников» действовала невероятно слажено, а Овчинников творил чудеса в воротах. 20 сухарей за сезон — общая заслуга вратаря и защитников.

Во втором круге чемпионата России команда Сёмина играла очень круто. За 15 матчей ворота Овчинникова смогли поразить лишь 6 раз — дважды забил «Сатурн» и по голу «Спартак», «Алания», «Зенит» и «Динамо».

Удивительно, но такие результаты не позволили «железнодорожникам» стать чемпионами по итогам 30 туров — с 66 очками они разделили первое место с ЦСКА. Чтобы поднять заветный трофей над головой и прервать 6-летнюю гегемонию «Спартака» в России, им потребовалась обыграть «армейцев» в золотом матче.

В той встрече единственный мяч забил Лоськов, а Овчинников сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, оформив рекордный 20-й «сухарь».

Почему «Зенит» так мало пропускает

В нынешнем сезоне оборона питерцев — эталон надёжности в РПЛ. Отличный подбор защитников (опытные Ракицкий и Иванович, неутомимый Сантос, переживающий вторую молодость Жирков и трудолюбивый Смольников) вкупе с железной центральной зоной во главе с Оздоевым (2,6 отбора за игру и 2 перехвата) и Барриосом (2,1 отбора и 1,9 перехвата) позволяют «Зениту» крайне мало пропускать и допускать минимум ударов по своим воротам.



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За 15 туров соперники питерцев пробили по воротам Лунёва и Кержакова лишь 159 раз (128 раз — с игры). Этот показатель с отрывом лучший в РПЛ. Для сравнения, по воротам «Краснодара» нанесли 188 ударов (148 ударов с игры), «Локомотива» — 191 удар (153 удара с игры), ЦСКА — 197 ударов (155 ударов с игры).

При этом больше половины ударов по воротам «Зенита» были нанесены из-за пределов штрафной (84) и лишь три из вратарской площади. Разумеется, эти цифры тоже лучшие в чемпионате России.

Подобные показатели автоматически принижают заслугу голкиперов питерцев. Хотя бы потому, что в отличие от своих коллег, они гораздо реже имели дело с ударами с убойной дистанции. Тем не менее, даже несмотря на этот факт, со своими обязанностями Кержаков и Лунёв справлялись довольно неплохо. Михаил отразил 75% ударов, а Андрей — 83,87% выстрелов.

Какие шансы у питерцев побить рекорд

Если футболисты «Зенита» продолжат так обороняться, то могут рассчитывать только на повторение рекорда. Согласно модели XG, команда Семака должна была пропустить 10 мячей. В некоторых эпизодах питерцам везло, но на дистанции разница между ожидаемыми голами и реальными может испариться.

Кроме того, «Зенит» не выбыл из Кубка России, да и на еврокубковую весну имеет хорошие шансы. Так что, рассчитывать на безупречную игру в обороне в РПЛ при наличии матчей в других турнирах вряд ли стоит, ведь ротация неизбежна.

Впрочем, если команда Семака всё же вылетит из ЛЧ, ЛЕ или национального кубка, то сможет сосредоточиться на чемпионате. В таком случае рекорд «Локо» действительно может быть побит.

Кто был близок к повторению достижения «Локо»

За 17 лет ближе всех к достижению «железнодорожников» подобрались «армейцы». В сезоне 2016/17 ЦСКА пропустил всего лишь 15 мячей, но всё равно не стал чемпионом. На 7 очков команду Гончаренко опередил «Спартак».

Тем не менее в декабре 2017-го вратарю «армейцев» Игорю Акинфееву удалось повторить рекорд Сергея Овчинникова. За календарный год он смог отстоять 20 матчей на ноль.

Использованы данные WhoScored, Understat